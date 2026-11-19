Rita transformou a paixão pela culinária em um negócio familiar especializado em ceias natalinas - Arquivo Pessoal/ Rita de Cássia Nascimento

Rita transformou a paixão pela culinária em um negócio familiar especializado em ceias natalinasArquivo Pessoal/ Rita de Cássia Nascimento

Publicado 19/11/2026 16:22

A produção de ceias natalinas tem se transformado em uma importante fonte de renda para mulheres que encontraram na culinária uma oportunidade de empreender e conquistar independência financeira. Em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, a empresária Rita de Cássia Nascimento, de 49 anos, transformou a experiência com salgados e bolos em um negócio que, há oito anos, também atende às encomendas para as festas de fim de ano. A iniciativa ganha destaque nesta quinta-feira (19), Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino.



À frente da empresa Doce Sabor, Rita trabalha com a venda de alimentos há 15 anos. A entrada no mercado de ceias natalinas aconteceu depois que clientes passaram a pedir pratos tradicionais para as comemorações. A empreendedora percebeu que poderia ampliar a atividade aproveitando uma habilidade que já fazia parte de sua rotina familiar.



“Tudo começou com o incentivo da minha família. Eu já trabalhava vendendo salgados e bolos, e o Natal sempre foi uma época muito especial aqui em casa. Foi aí que percebi que poderia transformar algo que já fazia sucesso dentro de casa em uma oportunidade de negócio”, contou.



A preparação para o período começa aproximadamente três meses antes do Natal. Rita pesquisa receitas, acompanha os preços dos ingredientes e procura fornecedores de embalagens para garantir que os alimentos cheguem aos clientes em boas condições. As encomendas são abertas na última semana de outubro.



Entre os produtos mais procurados estão aves assadas, pernil desossado e rabanadas. O doce também ganhou versões recheadas com Nutella, leite Ninho e doce de leite. Uma ceia completa pode reunir aproximadamente 20 itens.



O crescimento da empresa também mudou a dinâmica familiar. O marido de Rita deixou o emprego para trabalhar com ela: enquanto a empreendedora concentra os esforços na cozinha, ele assume as entregas e as vendas externas.



“Hoje, o Doce Sabor é a principal fonte de renda da nossa família. A empresa nasceu como um negócio familiar e, agora, mais do que nunca, é um projeto de toda a família”, afirmou.



Mulheres no empreendedorismo

A trajetória da empresária acompanha a participação expressiva das mulheres nos pequenos negócios do estado. Segundo levantamento do Sebrae Rio, com base em dados de 2025, elas representam 40% dos empreendedores fluminenses, maior percentual entre as unidades da Federação. Do total de mulheres que empreendem no estado, 68% atuam no setor de serviços, que inclui atividades ligadas à alimentação.



Outra pesquisa, intitulada Empreendedoras RJ, realizada pela Secretaria de Estado da Mulher em 2024, ouviu 1.844 mulheres de diferentes regiões fluminenses. O levantamento identificou que 49% das entrevistadas são as principais responsáveis pelo sustento financeiro de suas famílias.



Antes de abrir o próprio negócio, Rita trabalhou durante 13 anos na área administrativa de uma empresa. Após perder o emprego, decidiu investir na atividade com a qual já tinha afinidade. No começo, a procura era pequena, chegando a receber apenas uma encomenda de Natal em um ano.



Com o passar do tempo, o negócio ganhou espaço e passou a representar a principal fonte de sustento da família. Apesar das dificuldades, a empresária avalia que a decisão de empreender trouxe mudanças importantes para sua vida.



“O empreendedorismo mudou completamente a minha vida e a da minha família. Não vou dizer que empreender não tem desafios, porque tem, e muitos! Você assume riscos, sente aquele frio na barriga e, muitas vezes, fica cheia de dúvidas. Mas empreender também é acreditar que você é capaz e que, com dedicação, as coisas podem dar certo”, relatou.



Lei incentiva negócios liderados por mulheres



No Rio de Janeiro, a Lei Estadual 9.303/21, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), estabelece medidas de incentivo ao empreendedorismo feminino. De autoria do deputado Sérgio Fernandes (PSD), a legislação prevê ações de capacitação profissional, ampliação do acesso ao crédito e estímulo à criação, manutenção e expansão de empresas comandadas por mulheres.



A norma também autoriza o governo estadual a oferecer crédito subsidiado, por meio da Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio) ou de outros órgãos de fomento, para mulheres que desenvolvam negócios ou projetos no estado.



O deputado defende que iniciativas como a produção de alimentos para datas comemorativas têm impacto que vai além da renda individual, movimentando também o comércio local. A compra de ingredientes, embalagens e serviços de entrega, por exemplo, beneficia outros trabalhadores e estabelecimentos da própria comunidade.



“A ceia de Natal é um exemplo perfeito de como o empreendedorismo feminino gira a economia do bairro. Pensa em uma mulher que cozinha bem e resolve aceitar encomendas de chester, farofa, salpicão e rabanada. Ela compra no açougue da esquina, no hortifruti, no mercadinho e na loja de embalagens. Às vezes chama uma vizinha ou a filha para ajudar e paga um entregador. Aquele dinheiro fica circulando ali dentro da comunidade”, destacou.



Para o parlamentar, além do incentivo financeiro, é necessário ampliar o acesso a cursos de gestão, planejamento financeiro, precificação e vendas pela internet. Ele também aponta a falta de uma rede de apoio como um dos principais obstáculos para mulheres que tentam conciliar o próprio negócio com as responsabilidades domésticas e familiares.



“O primeiro desafio é o tempo. A mulher que empreende quase nunca faz só isso. Ela cuida dos filhos, da casa, muitas vezes de um pai ou de uma mãe idosa, e o negócio vem encaixado nos intervalos. Por isso falo tanto de creche e de escola em tempo integral: sem uma rede de apoio, não tem como crescer”, afirmou.