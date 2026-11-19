Ginásio Educacional Tecnológico (GET) IV Centenário, no Complexo da Maré, ganha prêmio World?s Best School Prizes 2026Divulgação/Prefeitura do Rio
"O nosso orgulho é ainda maior porque essa conquista vem de uma escola pública municipal, no coração do Complexo da Maré. O GET IV Centenário mostra que a educação tem o poder de transformar vidas e superar adversidades, mesmo diante dos maiores desafios. Esse prêmio é uma vitória dos nossos alunos, professores e de toda a comunidade escolar. É o reconhecimento internacional da força da educação pública carioca", comemorou o prefeito Eduardo Cavaliere.
Criados em 2022 pela organização T4 Education, os cinco Prêmios World’s Best School Prizes (Melhores Escolas do Mundo) reconhecem iniciativas educacionais que transformam a vida dos estudantes e das comunidades dentro e fora da sala de aula. A premiação surgiu após a pandemia de Covid-19, com o objetivo de dar visibilidade a experiências bem-sucedidas na educação.
"Quero parabenizar a Escola Municipal GET IV Centenário, no Brasil, pela conquista extraordinária do Prêmio World’s Best School Prizes 2026 na categoria Superação de Adversidades. O impacto que vocês tiveram na vida de tantas pessoas, nas salas de aula e na comunidade, não pode ser subestimado. Quero ver esse impacto se espalhar pelo mundo. Líderes de todos os lugares devem conhecer tudo o que a escola conquistou e se inspirar para agir, mobilizando seus sistemas educacionais para enfrentar com confiança renovada os desafios coletivos que temos pela frente. Que o trabalho pioneiro da escola também sirva de inspiração para estudantes de todo o mundo, pois eles são as lideranças do futuro", disse o fundador da T4 Education e da premiação, Vikas Pota. Ele acrescentou: "O mundo deve seguir o caminho aberto pela escola".
Rumo a Londres
"É muito emocionante saber que, apesar de todos os desafios do contexto local, nossa escola segue firme em seu compromisso com uma educação inovadora e socioemocional, que promove a autonomia dos estudantes, fortalece a autoconfiança e reafirma a crença de que cada um pode confiar no próprio futuro. Isso só é possível porque temos uma equipe de profissionais e famílias trabalhando em conjunto pela escola. Essa conquista pertence a eles tanto quanto a nós", afirmou o secretário municipal de Educação do Rio, Hugo Nepomuceno.
Conheça os vencedores das outras categorias
- Inovação: G-School, em Seul, na Coreia do Sul;
- Promoção de Vidas Saudáveis: TNS Beaconhouse, em Lahore, no Paquistão;
- Colaboração com a Comunidade: Swiss Cottage School, Development and Research Centre, em Londres, no Reino Unido.
Já o Prêmio Escolha da Comunidade foi concedido à Darüafaka Eitim Kurumlar, que recebeu o maior número de votos em uma votação pública entre as 50 escolas finalistas das cinco categorias.
Como funciona a escola premiada
Fábrica dos Sonhos
Os alunos têm acesso a espaços equipados com kits de robótica, óculos de realidade virtual, computadores e impressoras 3D. Nesses ambientes, identificam problemas do cotidiano da comunidade e desenvolvem soluções práticas.
As atividades seguem a metodologia STEAM, que integra cinco áreas do conhecimento: ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. O trabalho é desenvolvido por meio de projetos que incentivam a pesquisa, a experimentação e a resolução de problemas.
A metodologia foi construída em conjunto por gestores, professores, estudantes e moradores da região. O processo tem cinco etapas: primeiro, os alunos identificam sonhos, ideias ou problemas que gostariam de explorar. Depois, pesquisam o tema, desenvolvem protótipos, apresentam os resultados e refletem sobre o que aprenderam.
O acolhimento emocional também faz parte da rotina. Todos os dias, no início das aulas, a escola promove uma atividade chamada "café com música e conversa", com duração de aproximadamente 20 minutos. Nesse momento, professores e alunos compartilham sentimentos, experiências pessoais e dificuldades.
A iniciativa busca ajudar as crianças a lidar com as próprias emoções e oferecer um espaço seguro para aquelas que convivem com situações de violência, traumas e instabilidade familiar ou na comunidade.
As famílias também participam ativamente da rotina escolar. No início de cada ano, são realizadas reuniões de planejamento, nas quais gestores apresentam metas, projetos e expectativas. Os responsáveis, professores e estudantes discutem e definem suas responsabilidades no processo de aprendizagem.
A cada dois meses, novos encontros reúnem professores, alunos e familiares para avaliar o desempenho escolar, identificar dificuldades e definir estratégias para melhorar o aprendizado de cada criança.
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