Ginásio Educacional Tecnológico (GET) IV Centenário, no Complexo da Maré, ganha prêmio World?s Best School Prizes 2026 - Divulgação/Prefeitura do Rio

Ginásio Educacional Tecnológico (GET) IV Centenário, no Complexo da Maré, ganha prêmio World?s Best School Prizes 2026Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 19/11/2026 16:53

O Ginásio Educacional Tecnológico (GET) IV Centenário, localizado no Morro do Timbau, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, foi eleito a melhor escola do mundo na categoria "Superação de Adversidades" do prêmio World’s Best School Prizes 2026. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (19). A unidade foi a única instituição pública brasileira entre as finalistas da premiação.

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A escola municipal atende alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e desenvolve uma proposta pedagógica que valoriza a segurança emocional, a participação dos estudantes nas decisões, a criatividade e o aprendizado na prática. Os vencedores foram escolhidos por uma banca de especialistas, com base em critérios de avaliação da premiação.



"O nosso orgulho é ainda maior porque essa conquista vem de uma escola pública municipal, no coração do Complexo da Maré. O GET IV Centenário mostra que a educação tem o poder de transformar vidas e superar adversidades, mesmo diante dos maiores desafios. Esse prêmio é uma vitória dos nossos alunos, professores e de toda a comunidade escolar. É o reconhecimento internacional da força da educação pública carioca", comemorou o prefeito Eduardo Cavaliere.



Criados em 2022 pela organização T4 Education, os cinco Prêmios World’s Best School Prizes (Melhores Escolas do Mundo) reconhecem iniciativas educacionais que transformam a vida dos estudantes e das comunidades dentro e fora da sala de aula. A premiação surgiu após a pandemia de Covid-19, com o objetivo de dar visibilidade a experiências bem-sucedidas na educação.



"Quero parabenizar a Escola Municipal GET IV Centenário, no Brasil, pela conquista extraordinária do Prêmio World’s Best School Prizes 2026 na categoria Superação de Adversidades. O impacto que vocês tiveram na vida de tantas pessoas, nas salas de aula e na comunidade, não pode ser subestimado. Quero ver esse impacto se espalhar pelo mundo. Líderes de todos os lugares devem conhecer tudo o que a escola conquistou e se inspirar para agir, mobilizando seus sistemas educacionais para enfrentar com confiança renovada os desafios coletivos que temos pela frente. Que o trabalho pioneiro da escola também sirva de inspiração para estudantes de todo o mundo, pois eles são as lideranças do futuro", disse o fundador da T4 Education e da premiação, Vikas Pota. Ele acrescentou: "O mundo deve seguir o caminho aberto pela escola".

Rumo a Londres

Os vencedores e finalistas participarão do World Schools Summit, em Londres, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2027. No encontro, poderão compartilhar experiências e práticas educacionais com gestores públicos e representantes de destaque da educação mundial.

As escolas vencedoras também poderão indicar um estudante para integrar o Conselho Global da Juventude, iniciativa voltada à formação de futuras lideranças.



"É muito emocionante saber que, apesar de todos os desafios do contexto local, nossa escola segue firme em seu compromisso com uma educação inovadora e socioemocional, que promove a autonomia dos estudantes, fortalece a autoconfiança e reafirma a crença de que cada um pode confiar no próprio futuro. Isso só é possível porque temos uma equipe de profissionais e famílias trabalhando em conjunto pela escola. Essa conquista pertence a eles tanto quanto a nós", afirmou o secretário municipal de Educação do Rio, Hugo Nepomuceno.

Conheça os vencedores das outras categorias

Além do GET IV Centenário, outras quatro escolas foram premiadas em 2026:

- Ação Ambiental: Slum2School Green Academy, em Epe, na Nigéria;

- Inovação: G-School, em Seul, na Coreia do Sul;

- Promoção de Vidas Saudáveis: TNS Beaconhouse, em Lahore, no Paquistão;

- Colaboração com a Comunidade: Swiss Cottage School, Development and Research Centre, em Londres, no Reino Unido.



Já o Prêmio Escolha da Comunidade foi concedido à Darüafaka Eitim Kurumlar, que recebeu o maior número de votos em uma votação pública entre as 50 escolas finalistas das cinco categorias.

Como funciona a escola premiada

O GET IV Centenário é uma escola pública municipal de Ensino Fundamental que atende crianças de uma das regiões mais afetadas pela violência e pela vulnerabilidade social no Rio. Em meio a conflitos armados, à presença do tráfico de drogas e às frequentes interrupções das aulas, a unidade busca garantir um ambiente de proteção, acolhimento e aprendizado.

A proposta pedagógica combina atividades práticas, tecnologia e desenvolvimento socioemocional. O objetivo é estimular a autonomia, a criatividade e a confiança dos alunos, além de oferecer oportunidades para que eles construam perspectivas de futuro diferentes da realidade de violência que os cerca.

Fábrica dos Sonhos

Uma das principais iniciativas da escola é o projeto "Fábrica de Sonhos", criado para incentivar os estudantes a imaginar e construir possibilidades de futuro para além das dificuldades enfrentadas na comunidade.

A metodologia segue os princípios da chamada Educação 5.0, que utiliza a tecnologia como ferramenta para ampliar oportunidades, estimular a criatividade e promover a colaboração e a inclusão.



Os alunos têm acesso a espaços equipados com kits de robótica, óculos de realidade virtual, computadores e impressoras 3D. Nesses ambientes, identificam problemas do cotidiano da comunidade e desenvolvem soluções práticas.



As atividades seguem a metodologia STEAM, que integra cinco áreas do conhecimento: ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. O trabalho é desenvolvido por meio de projetos que incentivam a pesquisa, a experimentação e a resolução de problemas.



A metodologia foi construída em conjunto por gestores, professores, estudantes e moradores da região. O processo tem cinco etapas: primeiro, os alunos identificam sonhos, ideias ou problemas que gostariam de explorar. Depois, pesquisam o tema, desenvolvem protótipos, apresentam os resultados e refletem sobre o que aprenderam.



O acolhimento emocional também faz parte da rotina. Todos os dias, no início das aulas, a escola promove uma atividade chamada "café com música e conversa", com duração de aproximadamente 20 minutos. Nesse momento, professores e alunos compartilham sentimentos, experiências pessoais e dificuldades.



A iniciativa busca ajudar as crianças a lidar com as próprias emoções e oferecer um espaço seguro para aquelas que convivem com situações de violência, traumas e instabilidade familiar ou na comunidade.



As famílias também participam ativamente da rotina escolar. No início de cada ano, são realizadas reuniões de planejamento, nas quais gestores apresentam metas, projetos e expectativas. Os responsáveis, professores e estudantes discutem e definem suas responsabilidades no processo de aprendizagem.



A cada dois meses, novos encontros reúnem professores, alunos e familiares para avaliar o desempenho escolar, identificar dificuldades e definir estratégias para melhorar o aprendizado de cada criança.