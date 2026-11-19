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Estação Gávea começa a receber trilhos em nova etapa das obras
Unidade terá 57 metros de profundidade e deve receber cerca de 20 mil passageiros por dia; secretária afirma que está '40% pronta'
A tão prometida construção da Estação Gávea do metrô, na Zona Sul, entrou em uma nova etapa nesta quinta-feira (19), com o início da instalação dos trilhos da via permanente. A estrutura faz parte da expansão da Linha 4 e tem previsão de entrega para meados de 2028. Com cerca de 57 metros de profundidade, deverá ser a mais profunda do sistema metroviário da cidade, com capacidade projetada para receber aproximadamente 20 mil passageiros por dia.
A secretária de Estado de Transportes, Priscila Sakalem, acompanhou o início dos trabalhos e afirmou que o cronograma segue dentro do previsto. Segundo ela, os R$ 97 milhões que cabem ao governo estadual no acordo firmado para viabilizar a conclusão da obra já estão contemplados no orçamento do próximo ano.
“Prevíamos no nosso orçamento para o ano que vem todas as nossas obrigações financeiras da Secretaria, inclusive do contrato da obra da Gávea”, declarou. Questionada sobre a possibilidade de novos aportes, diante de informações sobre o custo total do empreendimento, a secretária afirmou que, até o momento, não houve solicitação de recursos adicionais.
“Estamos cumprindo o TAC e o cronograma, tanto o físico quanto o financeiro, que celebramos. Não tem nenhum pedido extra”, disse Priscila. Ela também afirmou que a previsão continua sendo entregar a estação em meados de 2028. Sobre o andamento dos trabalhos, explicou que a obra chegou à terceira fase, depois do esgotamento da água e das detonações para retirada de rochas. Ela ainda afirmou que a obra está "40% pronta"
“Agora a gente começou a terceira fase, que é a instalação dos trilhos. Agora a gente não tem só um túnel, a gente tem uma ferrovia em construção propriamente dita”, afirmou.
A instalação dos trilhos começou pelo trecho de ligação com São Conrado. Antes de receber os componentes da via permanente, o piso passa por preparação, com serviços de limpeza e drenagem para lidar com a infiltração de água. Em seguida, são executadas a base de concreto e a colocação dos trilhos. A previsão é que essa etapa continue até abril de 2027.
Além da implantação da via, outras frentes de trabalho seguem em andamento. As equipes atuam na escavação e na ampliação das áreas que vão abrigar a estação, além da construção de uma subestação elétrica. O espaço destinado aos equipamentos de geração e distribuição de energia terá dimensões equivalentes às de um prédio de três andares.
“Prevíamos no nosso orçamento para o ano que vem todas as nossas obrigações financeiras da Secretaria, inclusive do contrato da obra da Gávea”, declarou. Questionada sobre a possibilidade de novos aportes, diante de informações sobre o custo total do empreendimento, a secretária afirmou que, até o momento, não houve solicitação de recursos adicionais.
“Estamos cumprindo o TAC e o cronograma, tanto o físico quanto o financeiro, que celebramos. Não tem nenhum pedido extra”, disse Priscila. Ela também afirmou que a previsão continua sendo entregar a estação em meados de 2028. Sobre o andamento dos trabalhos, explicou que a obra chegou à terceira fase, depois do esgotamento da água e das detonações para retirada de rochas. Ela ainda afirmou que a obra está "40% pronta"
“Agora a gente começou a terceira fase, que é a instalação dos trilhos. Agora a gente não tem só um túnel, a gente tem uma ferrovia em construção propriamente dita”, afirmou.
A instalação dos trilhos começou pelo trecho de ligação com São Conrado. Antes de receber os componentes da via permanente, o piso passa por preparação, com serviços de limpeza e drenagem para lidar com a infiltração de água. Em seguida, são executadas a base de concreto e a colocação dos trilhos. A previsão é que essa etapa continue até abril de 2027.
Além da implantação da via, outras frentes de trabalho seguem em andamento. As equipes atuam na escavação e na ampliação das áreas que vão abrigar a estação, além da construção de uma subestação elétrica. O espaço destinado aos equipamentos de geração e distribuição de energia terá dimensões equivalentes às de um prédio de três andares.
Obra atravessou paralisações e impasse financeiro
A construção da Estação Gávea começou em 2010, como parte da expansão da Linha 4 para os Jogos Olímpicos de 2016. O espaço, porém, não ficou pronto para o evento. Os trabalhos foram interrompidos entre 2015 e 2016, em meio a investigações e auditorias que apontaram irregularidades e suspeitas de sobrepreço nas obras da linha.
Em março de 2024, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) estimou em R$ 3,7 bilhões os prejuízos relacionados a irregularidades no projeto da Linha 4. O impasse sobre a continuidade da estação também envolveu a discussão sobre a necessidade de novos recursos e a responsabilidade pelos custos.
Em janeiro de 2018, os poços e as estruturas subterrâneas da estação chegaram a ser inundados com cerca de 60 milhões de litros de água, volume equivalente a aproximadamente 14 piscinas olímpicas. A medida foi adotada para controlar a pressão do solo e reduzir o risco de desabamento. Em 2019, chegou a ser considerada a possibilidade de aterramento das estruturas, que ainda não tinham prazo de conclusão.
A retomada do projeto ganhou novo caminho em 2024, com um acordo firmado no âmbito do TCE-RJ. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) previu R$ 697 milhões em investimentos para a conclusão da estação: R$ 600 milhões a cargo da concessionária MetrôRio e R$ 97 milhões do governo estadual. Como parte do acordo, a concessão do serviço metroviário foi estendida até 2048.
Os trabalhos foram oficialmente retomados em abril de 2025. Em agosto daquele ano, começou o esgotamento da água acumulada nas estruturas subterrâneas. Já em dezembro, tiveram início as detonações para a retirada de rochas e a abertura dos espaços necessários à continuidade do projeto. Mais de 28 mil toneladas de material foram removidas durante essa fase.
Com o início da instalação dos trilhos, a obra avança para uma etapa em que a estrutura ferroviária começa a ganhar forma. A conclusão, no entanto, ainda depende da continuidade dos serviços nas diferentes frentes de construção e do cumprimento do cronograma previsto até 2028.]
Em março de 2024, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) estimou em R$ 3,7 bilhões os prejuízos relacionados a irregularidades no projeto da Linha 4. O impasse sobre a continuidade da estação também envolveu a discussão sobre a necessidade de novos recursos e a responsabilidade pelos custos.
Em janeiro de 2018, os poços e as estruturas subterrâneas da estação chegaram a ser inundados com cerca de 60 milhões de litros de água, volume equivalente a aproximadamente 14 piscinas olímpicas. A medida foi adotada para controlar a pressão do solo e reduzir o risco de desabamento. Em 2019, chegou a ser considerada a possibilidade de aterramento das estruturas, que ainda não tinham prazo de conclusão.
A retomada do projeto ganhou novo caminho em 2024, com um acordo firmado no âmbito do TCE-RJ. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) previu R$ 697 milhões em investimentos para a conclusão da estação: R$ 600 milhões a cargo da concessionária MetrôRio e R$ 97 milhões do governo estadual. Como parte do acordo, a concessão do serviço metroviário foi estendida até 2048.
Os trabalhos foram oficialmente retomados em abril de 2025. Em agosto daquele ano, começou o esgotamento da água acumulada nas estruturas subterrâneas. Já em dezembro, tiveram início as detonações para a retirada de rochas e a abertura dos espaços necessários à continuidade do projeto. Mais de 28 mil toneladas de material foram removidas durante essa fase.
Com o início da instalação dos trilhos, a obra avança para uma etapa em que a estrutura ferroviária começa a ganhar forma. A conclusão, no entanto, ainda depende da continuidade dos serviços nas diferentes frentes de construção e do cumprimento do cronograma previsto até 2028.]
Colaborou Carlos Elias Júnior
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