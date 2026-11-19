Arsenal com mais de 20 armas e 200 munições apreendido no Recreio dos BandeirantesDivulgação PCRJ
Agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), com apoio da Delegacia de Controle de Armas de Fogo (Delearm) da Polícia Federal, realizaram a operação. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça, os policiais localizaram mais de uma dezena de pistolas dos calibres 9mm e .40, além de revólveres de calibres .38 e .357.
Também foram apreendidas duas carabinas, um fuzil calibre 5,56, mais de 200 munições e dezenas de carregadores de diferentes calibres.
Segundo as investigações, Breno teve os registros e as autorizações para manter as armas cancelados pela Polícia Federal, mas não entregou o material às autoridades. A corporação federal auxiliou o trabalho da Polícia Civil por ser responsável pela concessão dos registros.
Após a apreensão, o empresário foi levado para a Desarme, onde acabou autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito.
A especializada informou que continuará realizando operações para combater a posse, o porte e o comércio ilegal de armas, acessórios e munições no estado.
Câmeras flagram homem arrastando e agredindo mulher
O vídeo, com cerca de dez minutos de duração, registra o início da abordagem na região. Nas imagens, o suspeito caminha em direção à Avenida Presidente Vargas, para próximo a um ponto de ônibus e conversa com a mulher, aparentemente jovem. Em seguida, ele a agarra pelos cabelos e a arrasta, impedindo que ela consiga escapar.
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