Arsenal com mais de 20 armas e 200 munições apreendido no Recreio dos Bandeirantes - Divulgação PCRJ

Arsenal com mais de 20 armas e 200 munições apreendido no Recreio dos BandeirantesDivulgação PCRJ

Publicado 19/11/2026 17:03

Breno Alexandre Modolo foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (19) , após policiais encontrarem um arsenal com mais de 20 armas de fogo em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. O empresário mantinha os armamentos mesmo depois de ter os registros como Caçador, Atirador e Colecionador (CAC) e a autorização para posse de arma para defesa pessoal cassados pela Polícia Federal.

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Agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), com apoio da Delegacia de Controle de Armas de Fogo (Delearm) da Polícia Federal, realizaram a operação. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça, os policiais localizaram mais de uma dezena de pistolas dos calibres 9mm e .40, além de revólveres de calibres .38 e .357.



Também foram apreendidas duas carabinas, um fuzil calibre 5,56, mais de 200 munições e dezenas de carregadores de diferentes calibres.



Segundo as investigações, Breno teve os registros e as autorizações para manter as armas cancelados pela Polícia Federal, mas não entregou o material às autoridades. A corporação federal auxiliou o trabalho da Polícia Civil por ser responsável pela concessão dos registros.



Após a apreensão, o empresário foi levado para a Desarme, onde acabou autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito.



A especializada informou que continuará realizando operações para combater a posse, o porte e o comércio ilegal de armas, acessórios e munições no estado. Agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), com apoio da Delegacia de Controle de Armas de Fogo (Delearm) da Polícia Federal, realizaram a operação. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça, os policiais localizaram mais de uma dezena de pistolas dos calibres 9mm e .40, além de revólveres de calibres .38 e .357.Também foram apreendidas duas carabinas, um fuzil calibre 5,56, mais de 200 munições e dezenas de carregadores de diferentes calibres.Segundo as investigações, Breno teve os registros e as autorizações para manter as armas cancelados pela Polícia Federal, mas não entregou o material às autoridades. A corporação federal auxiliou o trabalho da Polícia Civil por ser responsável pela concessão dos registros.Após a apreensão, o empresário foi levado para a Desarme, onde acabou autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito.A especializada informou que continuará realizando operações para combater a posse, o porte e o comércio ilegal de armas, acessórios e munições no estado.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa de Breno. O espaço segue aberto.

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