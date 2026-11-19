Momento da prisão de Gugu HawaianoReprodução/Polícia Civil
De acordo com a Polícia Civil, o trabalho de inteligência das duas instituições permitiu identificar e localizar o homem no momento em que ele se preparava para embarcar com familiares em um voo com destino a Maragogi, em Alagoas. Ele pretendia passar alguns dias de lazer no município.
Contra Gugu havia um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido no âmbito de uma investigação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A corporação não divulgou detalhes sobre as circunstâncias da investigação.
O artista já havia sido levado a uma delegacia em setembro de 2025, durante uma operação policial na Cidade de Deus, na Zona Sudoeste do Rio. Na ocasião, a ação da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) tinha como alvo suspeitos de envolvimento na morte do policial civil José Antônio Lourenço. Gugu foi liberado após ser ouvido.
Na época, familiares do cantor denunciaram uma suposta agressão durante a abordagem policial. Segundo relatos divulgados pela família, ele teria recebido socos no rosto, chutes nas costelas e sofrido ameaças. O artista também teria precisado levar cinco pontos no rosto. A família divulgou imagens dele no chão após a ação. Gugu estava trabalhando em um bar quando um homem ainda não identificado, ao fugir da polícia, jogou uma sacola com drogas no local. A CORE, que perseguia o suspeito, entrou no estabelecimento e acabou levando Gugu e outro rapaz que estavam presentes. Ele acabou solto logo depois.
Criado na Cidade de Deus, o grupo Os Hawaianos ganhou projeção nacional nos anos 2000 e se tornou um dos nomes conhecidos do funk carioca. O conjunto integrou o movimento musical ligado à produtora Furacão 2000 e emplacou músicas como “É o Pente”, “Vem Quicando” e “Fuguetada”. Anos depois, voltou a ganhar destaque nas redes sociais com “Desenrola, Bate, Joga de Ladin”, que viralizou em plataformas digitais e impulsionou uma nova onda de vídeos e coreografias.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.