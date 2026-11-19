Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga o casoReprodução / Google Street View
A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu o caso. Agentes realizam diligências para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar os responsáveis pelo crime.
Disputa territorial entre facções e milicianos
Segundo investigações, a facção controla áreas como Cidade de Deus, Gardênia Azul, Muzema e Morro do Banco, no Itanhangá, além de Vargem Grande e Vargem Pequena. Esses territórios também serviriam de base para ataques a localidades próximas, como Rio das Pedras, onde ainda há presença de milicianos.
O professor José Ricardo Bandeira, presidente do Instituto de Criminalística e Ciências Policiais da América Latina (Inscrim), atribui parte do enfraquecimento das milícias à perda de influência política e ao aumento das ações de combate a esses grupos nos últimos anos.
“Quando falamos de milícia, falamos de uma organização criminosa composta por policiais, bombeiros, guardas, agentes públicos, que prestam serviços na segurança pública. É praticamente uma relação contaminada. O crime organizado está diretamente ligado aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário”, afirmou.
Na avaliação do especialista, a atuação do Ministério Público do Rio (MPRJ), especialmente durante a pandemia de covid-19, contribuiu para intensificar o combate às organizações paramilitares.
“Hoje em dia, acredito que ainda existam políticos que tenham gerência, mas é bem menor que há algum tempo”, destacou.
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