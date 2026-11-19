Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga o caso - Reprodução / Google Street View

Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga o casoReprodução / Google Street View

Publicado 19/11/2026 17:55

A Polícia Civil investiga a morte de Kauã Gomes Marmello da Silva, de 23 anos, encontrado na manhã desta quinta-feira (19) na calçada da Avenida Engenheiro Souza Filho, na altura do número 884, no Itanhangá, na Zona Sudoeste do Rio. O corpo estava em via pública e foi recolhido por equipes do Corpo de Bombeiros, que o encaminharam ao Instituto Médico-Legal (IML) do Centro.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para uma ocorrência de encontro de cadáver na região. No local, os militares encontraram o corpo do jovem e isolaram a área para a realização da perícia.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu o caso. Agentes realizam diligências para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar os responsáveis pelo crime.



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