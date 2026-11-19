Ato nos Arcos da Lapa cobra justiça por agressão a professor que defendeu mulher - Neemias Gonzaga/Parceiro/Agência O Dia

Ato nos Arcos da Lapa cobra justiça por agressão a professor que defendeu mulherNeemias Gonzaga/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 19/11/2026 18:58

Estudantes e professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) realizam um protesto nos Arcos da Lapa, região Central do Rio, desde o início da noite de quinta-feira (19), pedindo a prisão dos responsáveis por espancar o professor André Luís de Oliveira , de 42 anos. A vítima também é estudante da instituição, vinculada à Escola de Teatro.

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O crime aconteceu no domingo (15) e, desde então, André segue internado em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul da cidade. Ele sofreu traumatismo craniano e uma perfuração no pulmão ao tentar defender uma mulher que estava sendo agredida por um homem na Lapa.



Os manifestantes se reuniram nos Arcos da Lapa e caminharam até a Praça da Cruz Vermelha, local onde aconteceram as agressões. Para facilitar a participação no ato, o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da universidade disponibilizou transporte para os interessados. A Unirio também viabilizou o deslocamento de estudantes da escola municipal onde André trabalha como professor. Os alunos menores de idade foram acompanhados pelos responsáveis.

O reitor da Unirio, José da Costa Filho, que também é professor do curso no qual André está matriculado, esteve presente no ato. Ele conta que a violência mobilizou a comunidade acadêmica: "Nossa perplexidade diante de uma pessoa que só queria fazer o bem é algo que nos perturba demais. Estamos aqui manifestando nossa solidariedade."

Vicky Rodrigues Borges, colega de curso de André, contou que a situação tem sido difícil para a comunidade acadêmica, que acompanha o estado de saúde do estudante.



"Estar aqui hoje é uma questão bem forte, desde docentes a colegas de vida, que têm uma coisa em comum: ter uma resposta na rua por um caso que aconteceu na rua. Foi um caso de misoginia, LGBTfobia, que mistura tantos traços de crueldade da sociedade, e o Estado precisa se responsabilizar para que isso não se repita. É um processo muito difícil, já segurei o choro várias vezes, mas estamos unidos por uma causa. Poderia ter sido com qualquer um de nós. Não vamos deixar essa situação quieta", desabafou.



Rose Messias, integrante do coletivo feminista Combativas e da Corrente Socialista dos Trabalhadores e Trabalhadoras (CST), também participou do ato em apoio à causa. "Viemos apoiar e nos solidarizar com a luta do André. É um absurdo o que aconteceu. O André foi uma vítima porque foi defender uma mulher que estava sendo agredida. Então, é inadmissível que, além de ter sido espancado, ele também tenha sofrido ataques homofóbicos", afirmou a manifestante.



Rose lembrou ainda que o protesto acontece às vésperas do dia 25 de novembro, data em que é celebrado o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.



"Quando deveríamos ter um dia para protestar e dizer chega de violência, vimos mais um caso de violência contra as mulheres, que vitimou um homem que tentou defender uma mulher. Não podemos admitir isso. É necessário, é uma questão de urgência hoje no país. Quatro mulheres são mortas por dia pelo fato de serem mulheres, além de serem agredidas. Então, basta de tudo isso", disse.



A integrante do coletivo também questionou a saída dos policiais do local do crime. "Também queremos saber o motivo da omissão dos policiais, porque o André chamou a polícia para que interviesse nesse caso, mas os policiais foram embora. Então, também queremos saber. É necessário apurar a fundo o motivo da omissão da polícia. Se a polícia tivesse levado o agressor desde o início, nada disso teria acontecido", finalizou.

Relembre o caso

De acordo com relatos de amigos, André e o namorado passeavam com os cachorros deles por volta das 8h, entre as ruas Carlos de Carvalho e Carlos Sampaio, nas proximidades da Cruz Vermelha, quando viram Victor Hugo gritando e arrastando uma mulher em direção a uma rua com pouca movimentação. Ao perceber a situação, o professor começou a gritar por ajuda, pedindo a presença da polícia e a intervenção de pessoas próximas.

Ainda segundo os relatos, policiais chegaram e dispersaram o primeiro conflito, permitindo que a mulher conseguissem se afastar do local. Apesar disso, os agentes não prenderam o homem naquele momento. Em seguida, o suspeito teria se juntado a outros seis colegas e iniciado as agressões contra André.



O professor tentou buscar abrigo em um bar nas proximidades, mas foi perseguido pelo grupo. Na tentativa de escapar, entrou na cozinha do estabelecimento, mas acabou retirado à força e levado novamente para a rua. Lá, foi agredido mais uma vez até ficar desacordado no chão.



André também teria sido vítima de homofobia durante o espancamento. Segundo testemunhas, os agressores o chamavam de "X9 viadinho" e disseram que ele iria morrer.



Após gritos de pessoas que estavam nas proximidades, policiais retornaram ao local, encaminharam o escritor para o hospital e prenderam o suspeito. Segundo os amigos, André passou por uma cirurgia em decorrência de um traumatismo craniano e sofreu múltiplos traumas pelo corpo.



De acordo com a 5ª DP (Mem de Sá), o homem foi conduzido à unidade por policiais militares e preso em flagrante por tentativa de homicídio. Na segunda-feira (16), Victor Hugo passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva.



A reportagem não localizou a defesa de Victor e dos outros suspeitos. O espaço está aberto para eventuais manifestações.