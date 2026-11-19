Ato nos Arcos da Lapa cobra justiça por agressão a professor que defendeu mulherNeemias Gonzaga/Parceiro/Agência O Dia
Os manifestantes se reuniram nos Arcos da Lapa e caminharam até a Praça da Cruz Vermelha, local onde aconteceram as agressões. Para facilitar a participação no ato, o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da universidade disponibilizou transporte para os interessados. A Unirio também viabilizou o deslocamento de estudantes da escola municipal onde André trabalha como professor. Os alunos menores de idade foram acompanhados pelos responsáveis.
"Estar aqui hoje é uma questão bem forte, desde docentes a colegas de vida, que têm uma coisa em comum: ter uma resposta na rua por um caso que aconteceu na rua. Foi um caso de misoginia, LGBTfobia, que mistura tantos traços de crueldade da sociedade, e o Estado precisa se responsabilizar para que isso não se repita. É um processo muito difícil, já segurei o choro várias vezes, mas estamos unidos por uma causa. Poderia ter sido com qualquer um de nós. Não vamos deixar essa situação quieta", desabafou.
Rose Messias, integrante do coletivo feminista Combativas e da Corrente Socialista dos Trabalhadores e Trabalhadoras (CST), também participou do ato em apoio à causa. "Viemos apoiar e nos solidarizar com a luta do André. É um absurdo o que aconteceu. O André foi uma vítima porque foi defender uma mulher que estava sendo agredida. Então, é inadmissível que, além de ter sido espancado, ele também tenha sofrido ataques homofóbicos", afirmou a manifestante.
Rose lembrou ainda que o protesto acontece às vésperas do dia 25 de novembro, data em que é celebrado o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.
"Quando deveríamos ter um dia para protestar e dizer chega de violência, vimos mais um caso de violência contra as mulheres, que vitimou um homem que tentou defender uma mulher. Não podemos admitir isso. É necessário, é uma questão de urgência hoje no país. Quatro mulheres são mortas por dia pelo fato de serem mulheres, além de serem agredidas. Então, basta de tudo isso", disse.
A integrante do coletivo também questionou a saída dos policiais do local do crime. "Também queremos saber o motivo da omissão dos policiais, porque o André chamou a polícia para que interviesse nesse caso, mas os policiais foram embora. Então, também queremos saber. É necessário apurar a fundo o motivo da omissão da polícia. Se a polícia tivesse levado o agressor desde o início, nada disso teria acontecido", finalizou.
Relembre o caso
O professor tentou buscar abrigo em um bar nas proximidades, mas foi perseguido pelo grupo. Na tentativa de escapar, entrou na cozinha do estabelecimento, mas acabou retirado à força e levado novamente para a rua. Lá, foi agredido mais uma vez até ficar desacordado no chão.
André também teria sido vítima de homofobia durante o espancamento. Segundo testemunhas, os agressores o chamavam de "X9 viadinho" e disseram que ele iria morrer.
Após gritos de pessoas que estavam nas proximidades, policiais retornaram ao local, encaminharam o escritor para o hospital e prenderam o suspeito. Segundo os amigos, André passou por uma cirurgia em decorrência de um traumatismo craniano e sofreu múltiplos traumas pelo corpo.
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