Busto de Dandara dos Palmares - Tomaz Silva/Agência Brasil

Busto de Dandara dos PalmaresTomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 19/11/2026 18:58 | Atualizado 19/11/2026 19:02

O bairro de Padre Miguel, na Zona Oeste, ganhou nesta quinta-feira (19), véspera do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra , um busto de Dandara dos Palmares. A escultura foi inaugurada na Praça RC1, tradicional ponto de manifestações culturais e políticas da população negra, a cerca de 200 metros do monumento dedicado a Zumbi dos Palmares, instalado na mesma região.





Com 80 centímetros de altura, a peça foi produzida em fibra e resina maciça pelo artista plástico Clécio Régis, responsável também pelo busto de Zumbi, instalado em 2004. A homenagem ficará sobre um pedestal de granito com informações sobre a personagem. A escolha de Padre Miguel levou em consideração a presença expressiva da população negra no local, que supera a média municipal de 54,3%.



A iniciativa é da Secretaria Especial de Direitos Humanos e Igualdade Racial da Prefeitura do Rio e integra a campanha “Rio Cidade Antirracista”. A ação busca ampliar o enfrentamento ao racismo em diferentes espaços da cidade, como transportes, praias e estádios, além de reforçar o cumprimento da legislação antirracista. A instalação também faz parte da programação do Mês da Consciência Negra.



LEIA MAIS: Empresário é preso com arsenal de mais de 20 armas no Recreio Com 80 centímetros de altura, a peça foi produzida em fibra e resina maciça pelo artista plástico Clécio Régis, responsável também pelo busto de Zumbi, instalado em 2004. A homenagem ficará sobre um pedestal de granito com informações sobre a personagem. A escolha de Padre Miguel levou em consideração a presença expressiva da população negra no local, que supera a média municipal de 54,3%.A iniciativa é da Secretaria Especial de Direitos Humanos e Igualdade Racial da Prefeitura do Rio e integra a campanha “Rio Cidade Antirracista”. A ação busca ampliar o enfrentamento ao racismo em diferentes espaços da cidade, como transportes, praias e estádios, além de reforçar o cumprimento da legislação antirracista. A instalação também faz parte da programação do Mês da Consciência Negra.

Quem foi Dandara dos Palmares

Dandara é uma das principais referências femininas da memória do Quilombo dos Palmares, comunidade formada por pessoas negras que resistiam à escravização e construíram uma organização própria na região da Serra da Barriga, onde hoje fica o estado de Alagoas. Palmares se tornou um dos maiores símbolos da resistência negra no período colonial.



A tradição histórica associa Dandara a Zumbi dos Palmares, apontado como uma das principais lideranças do quilombo. Relatos sobre sua trajetória a descrevem como parceira e conselheira de Zumbi na organização e na defesa de Palmares, além de uma mulher que participou da luta contra a escravidão. Sua história também é relacionada à resistência à possibilidade de voltar à condição de escravizada.



A existência histórica de Dandara, no entanto, não é comprovada por documentos oficiais conhecidos. Segundo o babalawô, professor do Programa de História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e escritor Ivanir dos Santos, a ausência de registros não significa que ela não tenha existido. Segundo ele, Dandara permanece na memória histórica da comunidade negra e sua homenagem também ajuda a dar visibilidade à participação das mulheres em Palmares.

"Mas isso não quer dizer que ela não existiu. Ela está na memória histórica da comunidade negra que viveu nos remanescentes do Quilombo de Palmares que depois se espalhou pelo Brasil. O fato de não ter documento não quer dizer que ela não existiu”, afirmou.



O pesquisador Danilo Luiz Marques, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), também destacou à Agência Brasil que Dandara não aparece nas fontes históricas disponíveis, mas que isso não elimina a importância das figuras femininas na resistência quilombola. Para ele, ela se tornou uma referência para o movimento de luta das mulheres negras.

"Hoje a gente entende Dandara como uma grande referência no movimento da luta das mulheres negras”, disse o pesquisador.



Já a historiadora Camilla Fogaça mencionou uma hipótese segundo a qual a personagem teria surgido na literatura a partir do romance “Ganga Zumba”, de João Felício dos Santos, publicado em 1962. Com o passar dos anos, Dandara ganhou espaço na literatura, no cinema e na memória dos movimentos negros.

“A partir daí Dandara foi ganhando espaço na literatura, no cinema e na memória dos movimentos negros. Não podemos confundir a falta de registro sobre ela com a ausência de mulheres na história de Palmares”, disse Camilla.



Em 24 de abril de 2019, a Lei Federal 13.816 determinou a inscrição dos nomes de Dandara dos Palmares e de Luiza Mahin no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, depositado no Panteão da Pátria, em Brasília. A homenagem oficial reconheceu a importância de Dandara para a memória nacional e para a luta contra a escravidão.