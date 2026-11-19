Busto de Dandara dos PalmaresTomaz Silva/Agência Brasil
Com 80 centímetros de altura, a peça foi produzida em fibra e resina maciça pelo artista plástico Clécio Régis, responsável também pelo busto de Zumbi, instalado em 2004. A homenagem ficará sobre um pedestal de granito com informações sobre a personagem. A escolha de Padre Miguel levou em consideração a presença expressiva da população negra no local, que supera a média municipal de 54,3%.
A iniciativa é da Secretaria Especial de Direitos Humanos e Igualdade Racial da Prefeitura do Rio e integra a campanha “Rio Cidade Antirracista”. A ação busca ampliar o enfrentamento ao racismo em diferentes espaços da cidade, como transportes, praias e estádios, além de reforçar o cumprimento da legislação antirracista. A instalação também faz parte da programação do Mês da Consciência Negra.
Quem foi Dandara dos Palmares
A tradição histórica associa Dandara a Zumbi dos Palmares, apontado como uma das principais lideranças do quilombo. Relatos sobre sua trajetória a descrevem como parceira e conselheira de Zumbi na organização e na defesa de Palmares, além de uma mulher que participou da luta contra a escravidão. Sua história também é relacionada à resistência à possibilidade de voltar à condição de escravizada.
A existência histórica de Dandara, no entanto, não é comprovada por documentos oficiais conhecidos. Segundo o babalawô, professor do Programa de História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e escritor Ivanir dos Santos, a ausência de registros não significa que ela não tenha existido. Segundo ele, Dandara permanece na memória histórica da comunidade negra e sua homenagem também ajuda a dar visibilidade à participação das mulheres em Palmares.
O pesquisador Danilo Luiz Marques, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), também destacou à Agência Brasil que Dandara não aparece nas fontes históricas disponíveis, mas que isso não elimina a importância das figuras femininas na resistência quilombola. Para ele, ela se tornou uma referência para o movimento de luta das mulheres negras.
Já a historiadora Camilla Fogaça mencionou uma hipótese segundo a qual a personagem teria surgido na literatura a partir do romance “Ganga Zumba”, de João Felício dos Santos, publicado em 1962. Com o passar dos anos, Dandara ganhou espaço na literatura, no cinema e na memória dos movimentos negros.
Em 24 de abril de 2019, a Lei Federal 13.816 determinou a inscrição dos nomes de Dandara dos Palmares e de Luiza Mahin no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, depositado no Panteão da Pátria, em Brasília. A homenagem oficial reconheceu a importância de Dandara para a memória nacional e para a luta contra a escravidão.
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