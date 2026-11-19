OAB-RJ cria regras para impedir que plataformas digitais intermedeiem serviços jurídicos - Bruno Mirandela/OAB-RJ

OAB-RJ cria regras para impedir que plataformas digitais intermedeiem serviços jurídicos Bruno Mirandela/OAB-RJ

Publicado 19/11/2026 19:27 | Atualizado 19/11/2026 19:28

Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OAB-RJ) publicou nesta quinta-feira (19) uma resolução para estabelecer regras sobre a participação de empresas de tecnologia e plataformas digitais na contratação e na prestação de serviços jurídicos. A medida busca impedir que companhias não inscritas na Ordem atuem como intermediárias de advogados, distribuam processos ou controlem a relação entre profissionais e clientes.





A Resolução nº 616/2026 foi assinada pela presidente da seccional, Ana Tereza Basilio. Segundo a entidade, trata-se da primeira regulamentação do país voltada especificamente à atuação de empresas de tecnologia, marketplaces, plataformas digitais, companhias de inteligência artificial e outros terceiros na cadeia de serviços advocatícios.



O texto procura diferenciar o uso de ferramentas tecnológicas, considerado legítimo pela entidade, de modelos de negócio que possam representar mercantilização da advocacia, captação indevida de clientes ou agenciamento de causas por pessoas e empresas sem habilitação para exercer a profissão.



“A advocacia não pode ser reduzida a uma commodity revendida por intermediários ou plataformas comerciais. Com esta resolução pioneira, a OAB-RJ protege a sociedade e valoriza a classe: deixamos claro que a tecnologia e a inteligência artificial são bem-vindas para dar eficiência aos escritórios e aos clientes, mas a relação direta, o sigilo e a independência técnica do advogado são inegociáveis”, afirmou Ana Tereza Basilio.



LEIA MAIS: Empresário é preso com arsenal de mais de 20 armas no Recreio A Resolução nº 616/2026 foi assinada pela presidente da seccional, Ana Tereza Basilio. Segundo a entidade, trata-se da primeira regulamentação do país voltada especificamente à atuação de empresas de tecnologia, marketplaces, plataformas digitais, companhias de inteligência artificial e outros terceiros na cadeia de serviços advocatícios.O texto procura diferenciar o uso de ferramentas tecnológicas, considerado legítimo pela entidade, de modelos de negócio que possam representar mercantilização da advocacia, captação indevida de clientes ou agenciamento de causas por pessoas e empresas sem habilitação para exercer a profissão.“A advocacia não pode ser reduzida a uma commodity revendida por intermediários ou plataformas comerciais. Com esta resolução pioneira, a OAB-RJ protege a sociedade e valoriza a classe: deixamos claro que a tecnologia e a inteligência artificial são bem-vindas para dar eficiência aos escritórios e aos clientes, mas a relação direta, o sigilo e a independência técnica do advogado são inegociáveis”, afirmou Ana Tereza Basilio.

O que fica proibido

Entre as práticas vedadas está a atuação de empresas que fechem contratos diretamente com clientes para oferecer serviços jurídicos e, depois, repassem as demandas a advogados subcontratados. A resolução também proíbe que terceiros recebam ou administrem carteiras de processos para distribuí-las posteriormente entre escritórios.



Outro ponto é a intermediação financeira. Empresas não inscritas na OAB não poderão negociar honorários, receber comissões ou percentuais vinculados à quantidade de processos encaminhados ou ao resultado econômico das causas.



A norma também impede que plataformas interfiram na escolha dos profissionais, na estratégia jurídica ou na elaboração de peças processuais. O uso de escritórios apenas como estrutura formal para dar aparência de legalidade a operações controladas por terceiros também está entre as condutas proibidas.



A resolução prevê ainda que a separação formal dos contratos entre cliente, empresa de tecnologia e escritório não será suficiente para afastar uma possível infração. A análise deverá considerar como o serviço funciona na prática, especialmente se houver intermediação econômica ou controle da atividade advocatícia por uma empresa não inscrita na Ordem.





Uso de tecnologia continua permitido

A regulamentação não proíbe o uso de ferramentas digitais ou de inteligência artificial na advocacia. Escritórios poderão contratar softwares, sistemas de automação e serviços tecnológicos, desde que essas ferramentas não interfiram na atividade profissional nem participem da divisão dos resultados econômicos dos serviços jurídicos.



O uso de inteligência artificial na elaboração de trabalhos também permanece permitido. A responsabilidade pelas decisões, pelo sigilo das informações e pela atuação técnica deverá continuar sob controle do advogado.



Empresas e clientes também poderão contratar plataformas para gestão de contencioso, análise de dados, suporte administrativo e atividades de Legal Operations. A condição estabelecida é que a contratação e o pagamento dos serviços jurídicos sejam feitos diretamente ao advogado ou à sociedade de advocacia escolhida.



A contratação de correspondentes jurídicos por profissionais e escritórios também continua autorizada, desde que respeitadas as regras éticas da profissão.





Fiscalização e punições

Advogados que participarem de modelos de negócio considerados irregulares poderão responder a processos ético-disciplinares. A resolução prevê a apuração individual da responsabilidade, inclusive no caso de profissionais que atuem em departamentos jurídicos e tenham participação consciente nessas estruturas.



As sanções previstas no Estatuto da Advocacia incluem censura, suspensão e, em situações de reincidência, exclusão dos quadros da Ordem.



Quando identificar o exercício ilegal de atividades privativas da advocacia por empresas ou pessoas não inscritas, a OAB-RJ também poderá adotar medidas administrativas e judiciais, além de comunicar os órgãos públicos competentes.



A Resolução nº 616/2026 ainda será submetida ao referendo do Conselho Seccional da OAB-RJ na próxima sessão ordinária.