Suposto ataque de milicianos contra o CV termina com homem baleado no Terreirão - Divulgação

Suposto ataque de milicianos contra o CV termina com homem baleado no TerreirãoDivulgação

Publicado 19/11/2026 19:57 | Atualizado 19/11/2026 20:01

Um suposto ataque de integrantes da milícia de Curicica à comunidade do Terreirão, dominada pelo Comando Vermelho (CV) no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio, terminou com um jovem de 18 anos baleado na tarde desta quinta-feira (19) . De acordo com a Polícia Militar, Matheus Manoel Soares da Silva foi atingido por um PM de folga após o agente notar dois suspeitos próximos à sua casa. O outro envolvido conseguiu fugir.

De acordo com a corporação, o agente, lotado no Regimento de Polícia Montada (RECOM), estava em casa quando percebeu dois homens agachados nas proximidades do muro de sua residência. Um deles, conhecido pelo apelido de "Loirinho", estaria armado. Momentos antes, moradores haviam ouvido tiros nas proximidades da Rua Paulo Bazane.

Diante da situação, o policial afirmou ter efetuado dois disparos contra os homens. Após a reação, um suspeito armado fugiu, enquanto o segundo permaneceu caído no local, atingido por um tiro.



O PM prestou os primeiros socorros ao ferido, fazendo uma compressão no local atingido pelo projétil. Em seguida, acionou o Corpo de Bombeiros e equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes).



A ocorrência foi encaminhada à 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).

A reportagem de O Dia não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto.

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