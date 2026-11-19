Dois suspeitos foram presos após troca de tiros com PMs em Duque de Caxias - Divulgação PMRJ

Dois suspeitos foram presos após troca de tiros com PMs em Duque de CaxiasDivulgação PMRJ

Publicado 19/11/2026 20:49 | Atualizado 19/11/2026 21:13

Dois homens foram presos e um terceiro acabou baleado após uma troca de tiros com policiais militares na noite desta quinta-feira (19) , em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a PM, o grupo pretendia roubar veículos na região a mando de Jonatha Hyrval Cassiano da Silva, o "BX", apontado como chefe do tráfico de drogas na comunidade do Corte Oito.

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Segundo a Polícia Militar, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) realizavam um monitoramento em comunidades com maior incidência de roubos de veículos quando identificaram o carro, de cor cinza, em atitude suspeita, na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, no bairro Gramacho.



Ao tentarem abordar os ocupantes, os policiais acabaram surpreendidos pela fuga do veículo. Durante a perseguição, os suspeitos teriam atirado contra a guarnição, que reagiu. Na sequência, o automóvel parou e os três homens desembarcaram. Com eles, os militares encontraram uma pistola Taurus calibre 9mm.



A corporação identificou os envolvidos como Guilherme Julião do Nascimento Evangelista, de 25 anos ("2S"), Igor Fernandes Melo, de 22, e Vitor Hugo Silva Santos, de 21. Atingido por um tiro na costela, Vitor Hugo precisou ser levado ao Hospital Municipal Moacyr do Carmo. Segundo a Polícia Militar, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) realizavam um monitoramento em comunidades com maior incidência de roubos de veículos quando identificaram o carro, de cor cinza, em atitude suspeita, na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, no bairro Gramacho.Ao tentarem abordar os ocupantes, os policiais acabaram surpreendidos pela fuga do veículo. Durante a perseguição, os suspeitos teriam atirado contra a guarnição, que reagiu. Na sequência, o automóvel parou e os três homens desembarcaram. Com eles, os militares encontraram uma pistola Taurus calibre 9mm.A corporação identificou os envolvidos como Guilherme Julião do Nascimento Evangelista, de 25 anos ("2S"), Igor Fernandes Melo, de 22, e Vitor Hugo Silva Santos, de 21. Atingido por um tiro na costela, Vitor Hugo precisou ser levado ao Hospital Municipal Moacyr do Carmo.

Ainda conforme relato da PM, os presos confessaram que planejavam cometer assaltos na região com autorização de "BX", indicado pelas investigações como liderança criminosa no Corte Oito e articulador de roubos de carros no município.



O caso foi encaminhado à 59ª DP (Duque de Caxias), onde a ocorrência será analisada pela autoridade policial. A participação dos suspeitos nos crimes será apurada.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto.

Guerra entre milícia e CV deixa homem baleado no Terreirão



Um suposto ataque de integrantes da milícia de Curicica à comunidade do Terreirão, dominada pelo Comando Vermelho (CV) no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio, terminou com um jovem de 18 anos baleado na tarde desta quinta-feira (19). De acordo com a Polícia Militar, Matheus Manoel Soares da Silva foi atingido por um PM de folga após o agente notar dois suspeitos próximos à sua casa. O outro envolvido conseguiu fugir.

De acordo com a corporação, o agente, lotado no Regimento de Polícia Montada (RECOM), estava em casa quando percebeu dois homens agachados nas proximidades do muro de sua residência. Um deles, conhecido pelo apelido de "Loirinho", estaria armado. Momentos antes, moradores haviam ouvido tiros nas proximidades da Rua Paulo Bazane.