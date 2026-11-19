Estádio de Remo da Lagoa fica na Avenida Borges de Medeiros - Divulgação / Frerj

Estádio de Remo da Lagoa fica na Avenida Borges de MedeirosDivulgação / Frerj

Publicado 19/11/2026 21:12 | Atualizado 20/11/2026 05:51

O posicionamento ocorreu dois dias depois da publicação do edital de concessão pelo governo estadual, na segunda-feira (16). O equipamento reúne estruturas esportivas e espaços destinados ao lazer e ao entretenimento. Para o parlamentar, a mudança na gestão representa uma oportunidade de ampliar o potencial turístico e cultural do local, desde que a prática esportiva permaneça como finalidade central.Ex-secretário estadual de Esporte, Picciani lembrou a importância histórica da Lagoa Rodrigo de Freitas para o remo brasileiro e citou a relação do local com clubes tradicionais do país. Segundo ele, a raia olímpica não pode ocupar uma posição secundária no planejamento da concessão.“O esporte não pode ter, dentro de um equipamento esportivo, uma posição secundária. Três dos clubes mais importantes do nosso país tiveram o seu nascimento nas águas da Lagoa Rodrigo de Freitas. Clube de Regatas do Flamengo, Clube de Regatas Vasco da Gama e Botafogo de Futebol e Regatas. Portanto, aquela raia olímpica da modalidade do remo e da canoagem não pode ser tratada num projeto de concessão como algo periférico", afirmou.O deputado também destacou a localização do complexo, em uma das regiões de maior valorização imobiliária da capital fluminense. Para ele, a manutenção do espaço como equipamento público voltado à prática esportiva pode ampliar sua função social e permitir que mais pessoas tenham acesso às atividades desenvolvidas no local.“Nós não podemos desperdiçar o privilégio que é ter, numa área de tanta especulação imobiliária como é a Zona Sul do Rio de Janeiro, um equipamento público com possibilidade de cumprir uma função social ainda muito maior", declarou.Durante o discurso, Picciani recordou o período em que esteve à frente da Secretaria estadual de Esporte, cargo que ocupou por três anos. Segundo ele, naquela época participou de discussões sobre o futuro do estádio e levou à Casa Civil reivindicações de entidades ligadas às modalidades praticadas no complexo. Entre elas, estavam as confederações brasileiras de remo, canoagem e vela.O parlamentar reconheceu ainda que o espaço pode receber atividades culturais, turísticas, de entretenimento e lazer. Na avaliação dele, os diferentes usos podem conviver, desde que o esporte seja considerado prioritário no planejamento da concessão.“Eu admito que, na localização em que ele está, com todas as perspectivas, a gente utilize e explore os melhores potenciais para o entretenimento, para a cultura, para o turismo, para o lazer, mas sempre num olhar que se inicie priorizando o esporte", disse.