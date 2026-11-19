Interrupção no abastecimento de água afeta dez bairros da Zona Oeste do Rio e o bairro Canto do Rio, em Seropédica - Unsplash

Interrupção no abastecimento de água afeta dez bairros da Zona Oeste do Rio e o bairro Canto do Rio, em SeropédicaUnsplash

Publicado 19/11/2026 21:40

Moradores de dez bairros da Zona Oeste do Rio e de uma localidade de Seropédica enfrentam interrupção no abastecimento de água nesta quinta-feira (19) . O problema foi provocado por uma manutenção emergencial realizada por outra concessionária na região do Km 32, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

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Na capital, a suspensão afeta Inhoaíba, Cosmos, Paciência, Santa Cruz, Sepetiba, Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Barra de Guaratiba, Ilha de Guaratiba e parte de Campo Grande. Em Seropédica, o bairro Canto do Rio também está entre as áreas atingidas.



De acordo com a Rio+Saneamento, o fornecimento será retomado gradualmente após a conclusão do serviço. A previsão é que a normalização completa leve até 72 horas, com possibilidade de prazo maior em regiões mais altas e nas extremidades da rede de distribuição.



Enquanto o abastecimento não é totalmente restabelecido, a concessionária recomenda que os moradores economizem água e evitem atividades que exijam grande volume de consumo.



Em caso de dúvidas, os clientes podem procurar a empresa pelos telefones 0800 772 1025, para moradores da cidade do Rio, e 0800 772 1027, para as demais localidades. Os dois números também atendem pelo WhatsApp. Outra opção é o Na capital, a suspensão afeta Inhoaíba, Cosmos, Paciência, Santa Cruz, Sepetiba, Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Barra de Guaratiba, Ilha de Guaratiba e parte de Campo Grande. Em Seropédica, o bairro Canto do Rio também está entre as áreas atingidas.De acordo com a Rio+Saneamento, o fornecimento será retomado gradualmente após a conclusão do serviço. A previsão é que a normalização completa leve até 72 horas, com possibilidade de prazo maior em regiões mais altas e nas extremidades da rede de distribuição.Enquanto o abastecimento não é totalmente restabelecido, a concessionária recomenda que os moradores economizem água e evitem atividades que exijam grande volume de consumo.Em caso de dúvidas, os clientes podem procurar a empresa pelos telefones 0800 772 1025, para moradores da cidade do Rio, e 0800 772 1027, para as demais localidades. Os dois números também atendem pelo WhatsApp. Outra opção é o site oficial da Rio+Saneamento

Estação Gávea começa a receber trilhos

A tão prometida construção da Estação Gávea do metrô , na Zona Sul, entrou em uma nova etapa nesta quinta-feira (19), com o início da instalação dos trilhos da via permanente. A estrutura faz parte da expansão da Linha 4 e tem previsão de entrega para meados de 2028. Com cerca de 57 metros de profundidade, deverá ser a mais profunda do sistema metroviário da cidade, com capacidade projetada para receber aproximadamente 20 mil passageiros por dia.

A secretária de Estado de Transportes, Priscila Sakalem, acompanhou o início dos trabalhos e afirmou que o cronograma segue dentro do previsto. Segundo ela, os R$ 97 milhões que cabem ao governo estadual no acordo firmado para viabilizar a conclusão da obra já estão contemplados no orçamento do próximo ano.

“Prevíamos no nosso orçamento para o ano que vem todas as nossas obrigações financeiras da Secretaria, inclusive do contrato da obra da Gávea”, declarou. Questionada sobre a possibilidade de novos aportes, diante de informações sobre o custo total do empreendimento, a secretária afirmou que, até o momento, não houve solicitação de recursos adicionais.