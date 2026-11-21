Homem se arrisca fazendo reparos em comunidade do Rio - Reprodução/Instagram

Homem se arrisca fazendo reparos em comunidade do RioReprodução/Instagram

Publicado 21/11/2026 07:30

Um vídeo postado no Instagram, com mais de 11 mil curtidas, cerca de 700 comentários e mais de 4,5 mil compartilhamentos, mostra um pedreiro montando uma estrutura metálica para fazer uma viga de concreto pendurado em uma laje, a dezenas de metros de altura, sem nenhum equipamento de proteção individual (EPI). Identificado como Lohan Reis, o rapaz ainda usa uma torquês sem nenhuma amarra, que poderia se soltar das suas mãos e cair em cima de alguém passando por uma das vielas da comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio. As imagens foram feitas por um colega de trabalho de Lohan, que se aproxima da beirada da laje e mostra a distância até o chão.



Assistir ao vídeo provoca vertigem, inclusive em vários seguidores que comentaram a publicação. “Moço, eu olhando esse vídeo já me deu um frio na barriga”, comentou uma internauta. “Só de olhar o vídeo, treme as pernas”, escreveu outro. “Zero medo da morte”, disse mais um.



“Na construção eu ouvi falar uma frase que diz: o costume e o excesso de confiança matam... Eu entendi depois que perdi o medo de trabalhar em altura e quase caí de um pequeno prédio de 4 andares, por minha segurança, estava preso com os equipamentos corretos”, disse outro seguidor, também pedreiro.



Uma jovem resolveu rezar por Lohan: “Ai, Jesus, que medo. Deus abençoe sua vida”. Outra mulher foi na mesma linha: “Me deu uma trava na garganta quando ele mostrou o chão. Gente, só temos uma vida até onde a gente sabe, pelo amor de Deus, hein. Jesus toma conta de vocês”. “Que agonia”, em outro comentário. “Segurança? Só a divina”, ironizou internauta. “Passei mal daqui, olhando o celular”, opinião quase generalizada de quem viu a filmagem.

Queda fatal



Para o professor de Engenharia da Universidade Federal Fluminense (UFF), Helton Santana, a principal falha que as imagens mostram é a inobservância em alto grau de práticas de gerenciamento de riscos, pois evidentemente o serviço começou e prosseguiu com o trabalhador exposto a uma queda de severidade potencialmente fatal.



“Sentado na extremidade de uma peça estreita de madeira, ele usa as duas mãos para fixar, com arame e uma torquês, os estribos aos vergalhões da armadura. Parte da armadura está em balanço sobre o vão, sem equipamentos de proteção coletiva (EPC) visível. Ele trabalha de bermuda e chinelos, sem camisa, não faz uso de nenhum equipamento de proteção individual (EPI) - capacete, luvas ou cinto de segurança, etc. Um desequilíbrio da altura visualizada pode ter como consequências lesões incapacitantes ou mesmo a morte”, avalia Helton.



Professor de Engenharia da Universidade Federal Fluminense (UFF), Helton Santana Arquivo pessoal

Segundo ele, no Brasil, por lei, constatado o denominado “risco grave e iminente”, um auditor-fiscal do Trabalho “poderia determinar a interdição imediata da atividade ou o embargo da parte afetada da obra. É importante que fique claro que o mero uso de EPI, na situação analisada, não seria suficiente para neutralizar os riscos e suspender o embargo, é imprescindível a adoção também da totalidade das proteções coletivas.



“A segurança só é genuína quando são adotadas as medidas plausíveis, necessárias e suficientes”, explica Helton Santana.

Segundo ele, no Brasil, por lei, constatado o denominado “risco grave e iminente”, um auditor-fiscal do Trabalho “poderia determinar a interdição imediata da atividade ou o embargo da parte afetada da obra. É importante que fique claro que o mero uso de EPI, na situação analisada, não seria suficiente para neutralizar os riscos e suspender o embargo, é imprescindível a adoção também da totalidade das proteções coletivas.“A segurança só é genuína quando são adotadas as medidas plausíveis, necessárias e suficientes”, explica Helton Santana.

O professor de Engenharia Paulo Castanheira, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) Arquivo pessoal



Colapso de estrutura

Além da falta de equipamentos de segurança individuais e coletivos, o professor de Engenharia Paulo Castanheira, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), alerta para outra questão. “Ele está construindo uma laje lançada em balanço sem escoramento inferior. Foi feito algum cálculo? Isso pode resultar em colapso da estrutura e um desabamento que eleva o risco de ferimento ou morte das pessoas que vão transitar ali”, avalia Castanheira. Segundo ele, normas técnicas e pressupostos de engenharia não estão sendo seguidos na obra.



“Qualquer orçamento que siga as normas será muito mais caro. A falsa sensação de controle é que eleva o risco para o trabalhador e para os demais. A lógica é a mesma do trânsito. O motorista tem que se preocupar com a própria segurança e também com a dos outros”, compara o professor da Uerj. Para ele, outro aspecto é “assustador” quando se leem os comentários da postagem: “O engajamento nocivo das redes sociais, com gente achando engraçado ou mesmo chamando o rapaz de super-herói. Para quem olha com a visão da construção civil, é um filme de terror”, opina Paulo Castanheira.



De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Município do Rio de Janeiro (Sintraconst-Rio), Carlos Antonio Figueiredo de Souza, EPIs não são negociáveis.

Importância dos equipamentos de proteção



“O Sintraconst-Rio entende que o uso correto dos equipamentos de proteção individual (EPIs) é uma barreira indispensável entre o trabalhador e o acidente. Muitas vezes, o EPI define a preservação de uma vida ou a prevenção de sequelas irreversíveis. É bom lembrar que a segurança no trabalho é uma via de mão dupla que exige responsabilidade compartilhada, tanto da empresa quanto do empregado. A nossa convenção coletiva, que abrange as indústrias da construção civil do município do Rio, reforça que é obrigação das empresas fornecer gratuitamente os equipamentos adequados e em perfeitas condições de uso”, diz o presidente.



Mas é de responsabilidade do profissional seguir os protocolos. “Ao mesmo tempo, cabe ao trabalhador cumprir as normas de segurança, zelar pelo material e utilizá-lo corretamente durante toda a jornada. O Sintraconst-Rio atua diariamente na fiscalização dos canteiros para garantir que o direito à proteção seja respeitado e para conscientizar que nenhuma pressa ou rotina vale mais do que a segurança", explicou Carlos Antonio.



A reportagem tentou contato com Lohan Reis, por mensagem e ligação via Instagram, mas não obteve retorno do pedreiro. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.



