Homem se arrisca fazendo reparos em comunidade do RioReprodução/Instagram
Assistir ao vídeo provoca vertigem, inclusive em vários seguidores que comentaram a publicação. “Moço, eu olhando esse vídeo já me deu um frio na barriga”, comentou uma internauta. “Só de olhar o vídeo, treme as pernas”, escreveu outro. “Zero medo da morte”, disse mais um.
“Na construção eu ouvi falar uma frase que diz: o costume e o excesso de confiança matam... Eu entendi depois que perdi o medo de trabalhar em altura e quase caí de um pequeno prédio de 4 andares, por minha segurança, estava preso com os equipamentos corretos”, disse outro seguidor, também pedreiro.
Uma jovem resolveu rezar por Lohan: “Ai, Jesus, que medo. Deus abençoe sua vida”. Outra mulher foi na mesma linha: “Me deu uma trava na garganta quando ele mostrou o chão. Gente, só temos uma vida até onde a gente sabe, pelo amor de Deus, hein. Jesus toma conta de vocês”. “Que agonia”, em outro comentário. “Segurança? Só a divina”, ironizou internauta. “Passei mal daqui, olhando o celular”, opinião quase generalizada de quem viu a filmagem.
Para o professor de Engenharia da Universidade Federal Fluminense (UFF), Helton Santana, a principal falha que as imagens mostram é a inobservância em alto grau de práticas de gerenciamento de riscos, pois evidentemente o serviço começou e prosseguiu com o trabalhador exposto a uma queda de severidade potencialmente fatal.
“Sentado na extremidade de uma peça estreita de madeira, ele usa as duas mãos para fixar, com arame e uma torquês, os estribos aos vergalhões da armadura. Parte da armadura está em balanço sobre o vão, sem equipamentos de proteção coletiva (EPC) visível. Ele trabalha de bermuda e chinelos, sem camisa, não faz uso de nenhum equipamento de proteção individual (EPI) - capacete, luvas ou cinto de segurança, etc. Um desequilíbrio da altura visualizada pode ter como consequências lesões incapacitantes ou mesmo a morte”, avalia Helton.
Segundo ele, no Brasil, por lei, constatado o denominado “risco grave e iminente”, um auditor-fiscal do Trabalho “poderia determinar a interdição imediata da atividade ou o embargo da parte afetada da obra. É importante que fique claro que o mero uso de EPI, na situação analisada, não seria suficiente para neutralizar os riscos e suspender o embargo, é imprescindível a adoção também da totalidade das proteções coletivas.
“A segurança só é genuína quando são adotadas as medidas plausíveis, necessárias e suficientes”, explica Helton Santana.
“Qualquer orçamento que siga as normas será muito mais caro. A falsa sensação de controle é que eleva o risco para o trabalhador e para os demais. A lógica é a mesma do trânsito. O motorista tem que se preocupar com a própria segurança e também com a dos outros”, compara o professor da Uerj. Para ele, outro aspecto é “assustador” quando se leem os comentários da postagem: “O engajamento nocivo das redes sociais, com gente achando engraçado ou mesmo chamando o rapaz de super-herói. Para quem olha com a visão da construção civil, é um filme de terror”, opina Paulo Castanheira.
De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Município do Rio de Janeiro (Sintraconst-Rio), Carlos Antonio Figueiredo de Souza, EPIs não são negociáveis.
“O Sintraconst-Rio entende que o uso correto dos equipamentos de proteção individual (EPIs) é uma barreira indispensável entre o trabalhador e o acidente. Muitas vezes, o EPI define a preservação de uma vida ou a prevenção de sequelas irreversíveis. É bom lembrar que a segurança no trabalho é uma via de mão dupla que exige responsabilidade compartilhada, tanto da empresa quanto do empregado. A nossa convenção coletiva, que abrange as indústrias da construção civil do município do Rio, reforça que é obrigação das empresas fornecer gratuitamente os equipamentos adequados e em perfeitas condições de uso”, diz o presidente.
Mas é de responsabilidade do profissional seguir os protocolos. “Ao mesmo tempo, cabe ao trabalhador cumprir as normas de segurança, zelar pelo material e utilizá-lo corretamente durante toda a jornada. O Sintraconst-Rio atua diariamente na fiscalização dos canteiros para garantir que o direito à proteção seja respeitado e para conscientizar que nenhuma pressa ou rotina vale mais do que a segurança", explicou Carlos Antonio.
A reportagem tentou contato com Lohan Reis, por mensagem e ligação via Instagram, mas não obteve retorno do pedreiro. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.