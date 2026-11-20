Bombeiros transportaram a vítima em um helicóptero - Reprodução / TV Globo

Bombeiros transportaram a vítima em um helicópteroReprodução / TV Globo

Publicado 20/11/2026 08:02 | Atualizado 20/11/2026 09:55

Uma jovem, de aproximadamente 18 anos, foi socorrida em estado gravíssimo após se afogar, na manhã desta sexta-feira (20), na região do Posto 12, na altura da Praia do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes , na Zona Sudoeste do Rio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do 2º Grupamento Marítimo, localizado na Barra da Tijuca, também na Zona Sudoeste, receberam acionamento para socorrer uma vítima de afogamento, por volta das 6h15. Quando chegaram no local, banhistas já haviam retirado a jovem - ainda não identificada - do mar. Ela estava boiando próximo à Pedra do Pontal.

De acordo com a corporação, a vítima foi encontrada estando em grau 6 de afogamento, ou seja, com parada cardiorrespiratória. A Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa) destaca que o índice é o mais grave possível, com chance de mortalidade elevada.

Os bombeiros fizeram manobras de reanimação e conseguiram constatar pulso na jovem, às 7h15. Por volta das 7h30, os militares colocaram a vítima em um helicóptero e a levaram para o Hospital da Lagoa, na Zona Sul do Rio.

Posteriormente, uma ambulância do quartel do Humaitá a transferiu para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, também na Zona Sul. Em nota enviada à reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o estado de saúde da paciente é considerado gravíssimo pela equipe médica da unidade hospitalar.

Ocorrências no bairro

Nesta quinta-feira (19), um suposto ataque de integrantes da milícia de Curicica à comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, terminou com um jovem de 18 anos baleado. Segundo a Polícia Militar, Matheus Manoel Soares da Silva foi atingido por um PM de folga.

De acordo com a corporação, o agente, lotado no Regimento de Polícia Montada (RECOM), estava em casa quando percebeu dois homens agachados nas proximidades do muro de sua residência. Um deles, conhecido pelo apelido de "Loirinho", estaria armado. Momentos antes, moradores haviam ouvido tiros nas proximidades da Rua Paulo Bazane.

Diante da situação, o policial afirmou ter efetuado dois disparos contra os homens. Após a reação, um suspeito armado fugiu, enquanto o segundo, que seria Matheus, permaneceu caído no local, atingido por um tiro.



O PM prestou os primeiros socorros ao ferido, fazendo uma compressão no local atingido pelo projétil. Em seguida, acionou o Corpo de Bombeiros e equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes). A ocorrência foi encaminhada à 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).