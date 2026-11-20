Faixa da Avenida Pasteur, em Botafogo, ficou interditada durante a ocorrência - Reprodução / Redes Sociais

Faixa da Avenida Pasteur, em Botafogo, ficou interditada durante a ocorrênciaReprodução / Redes Sociais

Publicado 20/11/2026 09:51

Uma colisão entre um ônibus e uma motocicleta deixou um homem gravemente ferido, na manhã desta sexta-feira (20), em Botafogo, na Zona Sul do Rio.

O acidente aconteceu na Avenida Pasteur. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do 1º Grupamento Marítimo, localizado no mesmo bairro, prestaram socorro a uma vítima - ainda não identificada - por volta das 7h30. De acordo com a corporação, o homem estava em parada cardiorrespiratória.

Após manobras de reanimação, os militares encaminharam o ferido, em estado grave, para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, também na Zona Sul do Rio.

O Centro de Operações e Resiliência (COR) da Prefeitura do Rio informou que, devido a ocorrência, uma faixa da Avenida Pasteur, na altura da Rua Venceslau Brás, precisou ser interditada. Policiais militares e uma equipe da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) trabalharam no local. O trânsito ficou intenso.

Socorro a jovem afogada

O incidente ocorreu na altura do posto 12. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do 2º Grupamento Marítimo, localizado na Barra da Tijuca, também na Zona Sudoeste, receberam acionamento para socorrer uma vítima de afogamento, por volta das 6h15. Quando chegaram no local, banhistas já haviam retirado a jovem - ainda não identificada - do mar. Ela estava boiando próximo à Pedra do Pontal.

De acordo com a corporação, a vítima foi encontrada estando em grau 6 de afogamento, ou seja, com parada cardiorrespiratória. A Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa) destaca que o índice é o mais grave possível, com chance de mortalidade elevada.

Os bombeiros fizeram manobras de reanimação e conseguiram constatar pulso na jovem, às 7h15. Por volta das 7h30, os militares colocaram a vítima em um helicóptero e a levaram para o Hospital da Lagoa, na Zona Sul do Rio.

Posteriormente, uma ambulância do quartel do Humaitá a transferiu para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, também na Zona Sul. Em nota enviada à reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o estado de saúde da paciente é considerado gravíssimo pela equipe médica da unidade hospitalar.