Rio receberá doses extras da vacina contra Covid-19Érica Martin / Arquivo O Dia
Ao todo, foram sequenciados 167 genomas de amostras coletadas entre 17 de outubro e 6 de novembro. Deste total, 96 correspondiam à PJ.2.1, enquanto a RF.5 representou 22% e a XFG, 11%.
As análises foram conduzidas pelo Laboratório de Vírus Respiratórios, Exantemáticos, Enterovírus e Emergências Virais do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), referência nacional para o agravo. O sequenciamento genômico permite identificar as características do vírus e acompanhar mudanças nas linhagens em circulação.
A PJ.2.1 foi identificada inicialmente no Canadá, em maio deste ano, e chegou ao Brasil no fim de agosto. Além do Rio, há registros da linhagem em São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a variante como sob monitoramento, categoria que indica a necessidade de acompanhamento pelas autoridades sanitárias.
Um estudo publicado por pesquisadores alemães na revista científica *Journal of Infection* aponta que a disseminação da PJ.2.1 pode estar relacionada à maior capacidade de ligação ao receptor ACE2, presente na superfície das células humanas. Essa característica pode facilitar a infecção de células que apresentam menor quantidade da molécula. Os pesquisadores, porém, identificaram capacidade moderada ou baixa de escapar da resposta imunológica.
Segundo a virologista Paola Cristina Resende, do IOC/Fiocruz, a classificação da OMS não significa que a linhagem seja necessariamente mais perigosa. Ela explica que a variante apresenta maior potencial de transmissibilidade, mas as vacinas disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS) conferem proteção contra ela, principalmente contra casos graves.
Os sintomas são semelhantes aos de gripe e resfriado, como febre, tosse, dor de garganta e coriza. A pesquisadora recomenda que pessoas dos grupos de risco mantenham a vacinação em dia e reforça a importância da lavagem das mãos e do uso de máscaras por quem apresentar sintomas.
Os dados genômicos foram disponibilizados na plataforma internacional GISAID e incorporados ao monitoramento da Rede Genômica Fiocruz e do Ministério da Saúde.
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