Termômetros na capital fluminense podem marcar até 38 graus - Carlos Elias Junior

Termômetros na capital fluminense podem marcar até 38 grausCarlos Elias Junior

Publicado 20/11/2026 11:35

A cidade do Rio de Janeiro entrou, na manhã desta sexta-feira (20), no terceiro nível do Protocolo de Calor (CALOR 3). A mudança ocorreu após o registro de índices elevados, entre 36°C e 40°C, com previsão de manutenção ou aumento das temperaturas por, pelo menos, três dias consecutivos.





Segundo o Sistema Alerta Rio, a previsão para esta sexta-feira é de tempo instável e temperaturas elevadas na capital fluminense. Os termômetros podem chegar a 38°C, enquanto o índice de calor mediano deve permanecer entre 36°C e 40°C por cinco horas.



O CALOR 3 é o nível que antecede os dois estágios considerados mais críticos do protocolo. Diante do cenário, a Secretaria Municipal de Saúde e o Centro de Operações Rio reforçam a importância de medidas preventivas para evitar problemas provocados pelo estresse térmico.



Entre as recomendações estão aumentar a ingestão de água e sucos naturais sem açúcar, mesmo sem sentir sede, consumir alimentos leves, como frutas e saladas, e dar preferência a roupas frescas. A orientação também é evitar bebidas alcoólicas e com alto teor de açúcar.



A população deve evitar a exposição direta ao sol, principalmente entre 10h e 16h, e utilizar protetor solar para proteger a pele dos raios ultravioleta. Crianças também devem ser protegidas com chapéus de abas.



Em caso de mal-estar, tontura ou outros sintomas relacionados ao calor excessivo, a recomendação é procurar uma unidade municipal de saúde.



A prefeitura ressalta que a mudança para o CALOR 3 não altera o estágio operacional da cidade, que permanece no Estágio 1. Novas atualizações sobre os níveis de calor serão divulgadas pelos canais oficiais da Secretaria Municipal de Saúde e do Centro de Operações Rio. LEIA MAIS: Feriadão terá calor de até 39°C e previsão de chuva no Rio Segundo o Sistema Alerta Rio, a previsão para esta sexta-feira é de tempo instável e temperaturas elevadas na capital fluminense. Os termômetros podem chegar a 38°C, enquanto o índice de calor mediano deve permanecer entre 36°C e 40°C por cinco horas.O CALOR 3 é o nível que antecede os dois estágios considerados mais críticos do protocolo. Diante do cenário, a Secretaria Municipal de Saúde e o Centro de Operações Rio reforçam a importância de medidas preventivas para evitar problemas provocados pelo estresse térmico.Entre as recomendações estão aumentar a ingestão de água e sucos naturais sem açúcar, mesmo sem sentir sede, consumir alimentos leves, como frutas e saladas, e dar preferência a roupas frescas. A orientação também é evitar bebidas alcoólicas e com alto teor de açúcar.A população deve evitar a exposição direta ao sol, principalmente entre 10h e 16h, e utilizar protetor solar para proteger a pele dos raios ultravioleta. Crianças também devem ser protegidas com chapéus de abas.Em caso de mal-estar, tontura ou outros sintomas relacionados ao calor excessivo, a recomendação é procurar uma unidade municipal de saúde.A prefeitura ressalta que a mudança para o CALOR 3 não altera o estágio operacional da cidade, que permanece no Estágio 1. Novas atualizações sobre os níveis de calor serão divulgadas pelos canais oficiais da Secretaria Municipal de Saúde e do Centro de Operações Rio.

Entenda o que significa cada nível do Protocolo de Calor

CALOR 1: Neste primeiro nível, não há previsão de altos índices de calor. A cidade continua com sua rotina normal.

CALOR 2: Quando há previsão ou registro de altos índices de calor(36ºC a 40ºC) por um ou dois dias consecutivos. Neste nível, o COR irá coordenar e disseminar informações sobre os sintomas de exposição ao calor e orientar a população com o apoio técnico da Secretaria de Saúde.

CALOR 3: Acontece quando há registro de índices de calor alto altas (36ºC a 40ºC) com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos. O fará o reforço da comunicação, de forma mais intensa. As informações deverão ser disponibilizadas em todos os canais de comunicação do COR, tais como, site, aplicativo, redes sociais, mobiliário urbano, além da comunicação direta aos veículos de comunicação e imprensa.

CALOR 4: Quando houver registro de índices de calor muito alto (40ºC a 44ºC) com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos. Neste nível, o COR vai orientar a população para realizar adaptações das rotinas expostas ao calor extremo com o objetivo de preservar a população dos impactos das ondas de calor.

CALOR 5: O nível de alerta maior é o cinco (NC5), quando houver índices de calor extremos(acima de 44ºC)com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos. Neste nível, as atividades de risco para calor extremo que não puderem ser interrompidas para proteger a população. Haverá a divulgação de boletins meteorológicos a cada seis horas, além de um boletim epidemiológico em até 72h após o fim da onda de calor.