O Dia da Consciência Negra, comemorado nesta sexta-feira (20), começou com uma série de celebrações e homenagens na frente do Monumento a Zumbi dos Palmares, localizado na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio. A imagem de um dos principais símbolos da luta contra a escravidão e o racismo no Brasil completou 40 anos de fundação em 2026.

O evento contou com apresentações musicais, danças e com exposição de elementos da cultura afro-brasileira. Ao O DIA, a dançarina Luciene Martins, de 51 anos, responsável pelo grupo Ajo Orun Aye Show, contou que o dia representa a luta do povo negro contra todo o sofrimento passado.

"A gente continua sofrendo e lutando para ter vitórias lá na frente. É pela nossa resistência, nossa origem ancestral e pelos nossos antepassados negros. É uma vitória da gente, mas a festa é para todos, para as pessoas de todas as raças, todas as cores e todas as tribos. Um dia que me sinto muito feliz e guerreira", destacou.

Luciene comemorou a oportunidade de se apresentar com seu grupo de dança na frente do Monumento a Zumbi dos Palmares, que representa a memória de um dos principais líderes do Quilombo dos Palmares - comunidade de pessoas escravizadas fugitivas em Alagoas e Pernambuco entre os séculos 16 e 17.

"Estou muito feliz pelo reconhecimento do meu trabalho de danças de matriz africana e por estar presente nesse evento maravilhoso. Um mês para mostrar nossa origem, nossa raça e nossa luta. É uma conquista. Tudo é uma resistência", completou.

A professora Suelem Santana, de 43 anos, participou pela primeira vez no evento. Docente da Escola Municipal Cardeal Arcoverde, localizada em Madureira, na Zona Norte do Rio, ela destacou que a educação é um dos principais artifícios para combater o racismo.

"Vir nesses eventos e beber das experiências é importante para o meu repertório quanto professora e mulher negra. É o que falei ontem [quinta-feira] para os meus alunos, a questão da favela ser um quilombo invadido pela violência. Nada melhor que Zumbi e Dandara serem pessoas que fazem parte do imaginário deles como casal de novela e de conto de fadas. Vir nesse evento, primeiramente, é a realização de um sonho particular. Segundo, de um sonho coletivo por conta dos meus ancestrais, que com certeza gostariam de estar aqui. Quando me tornei professora, descobri que a educação não só transforma crianças, como também quem participa dela", ressaltou.

Moradora de Maricá, na Região Metropolitana do Rio, a empreendedora Jeane Xavier da Silva, de 53 anos, levou os produtos de sua loja para expor no espaço. Ela trabalha com turbantes, acessórios e roupas afro há 15 anos.

"O que seria do Brasil sem os negros? Contribuiu com cultura, arte, evoluiu o Brasil de alguma forma. É muito importante para a gente essa data. A gente consegue vir à rua, ocupar espaços públicos, mostrar nossa arte e mostrar que o preto não tem mimimi. Estamos aqui lutando por um direito que tem que ser nosso todos os dias. Sou microempreendedora, mas também tenho um podcast chamado Roda das Pretas, onde todo dia temos que falar a mesma coisa e se reinventar porque a economia se torna muito racista para para uma pessoa negra. As portas não se abrem com facilidade", disse.



O evento contou com a participação de Nísia Trindade, ex-ministra da Saúde e deputada federal eleita pelo PT.

O Centro de Operações e Resiliência (COR) informou que algumas vias do Centro do Rio ficarão interditadas, até às 17h, em decorrências de celebrações ao Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra. São elas:



- Avenida Presidente Vargas, pista central, sentido Candelária, entre o entroncamento em frente à sede dos Correios e a Rua de Santana;

- Avenida Presidente Vargas, pista central, sentido Praça da Bandeira, entre a Rua de Santana e o entroncamento em frente ao imóvel de número 2.000;

- Retorno localizado atrás do Monumento a Zumbi dos Palmares, para montagem e desmontagem da estrutura do evento.

Cortejo da Tia Ciata

Considerada uma das figuras mais influentes para o surgimento do samba carioca, Hilária Batista de Almeida, a Tia Ciata, também recebeu homenagens nesta sexta-feira (20). O tradicional cortejo teve concentração na Rua Benedito Hipólito, seguiu pela Rua Santana, Avenida Presidente Vargas e Avenida Marquês de Sapucaí, com dispersão na Rua Benedito Hipólito.

A celebração homenageia uma figura fundamental para a manutenção e enriquecimento da cultura carioca. Para isso, baianas e figuras ilustres do gênero musical, com a histórica porta-bandeira Selminha Sorriso, desfilaram por ruas da cidade.

Festa na Praça Tiradentes

Na Praça Tiradentes, também no Centro do Rio, o dia é de celebração, contando com a lavagem simbólica do espaço como início da festa. Conduzido pelo grupo Afoxé Filhos de Gandhi junto às Baianas do Axé, o ato gratuito integra a programação oficial da Semana da Consciência Negra da Prefeitura do Rio.

O evento, iniciado às 10h, terá uma feira de empreendedores afro-brasileiros até às 17h. Além disso, ocorrerão apresentações de samba - como da Mangueira e do grupo da Dona Ivone Lara -, palestras com autores negros e sobre cuidados com tranças, rodas de capoeira e os shows das cantoras Thaís Macedo e Marvvila.

Veja a programação durante a tarde:



- 13h30 | Palestra: Autores Negros



Vivências e debates.



- 14h30 às 17h | Palestra: Cuidados e Manutenção das Tranças



Trancistas no local fazendo penteados gratuitamente.



- 15h30 | Roda de Samba: Grupo da Dona Ivone Lara



Com André Lara.



- 15h30 às 16h30 | Fina Batucada



Batuque de mulheres.



- 16h30 | Bloco Afro e Segmentos



Capoeira, samba de roda e jongo.



- 17h30 | Roda de Samba: Balaio Bom



- 19h30 | Show da Thaís Macedo



- 21h30 | Show da Marvvila

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