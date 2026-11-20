Material apreendido pela PM Divulgação / Polícia Militar
Segundo a Polícia Militar, a ação teve como objetivo verificar a existência de estruturas ligadas a crimes envolvendo veículos e possíveis conexões com grupos responsáveis por roubos e furtos de automóveis no município.
Como as facções conquistam um território
“O que território significa para ela? É uma base, um apoio, uma sustentação para sua atividade criminosa, seja ela qual for. Então, muitos autores, e eu sou um deles, dizem que a governança criminal também pode ser chamada de insurgência criminal. Insurgência geralmente tem a ver com alguma questão política, uma disputa ideológica e política, na acepção original do termo. Mas, nesse caso, a insurgência criminal tem como dimensão política o uso da violência para conquistar o território. É o domínio sobre a população, o domínio sobre o território. É a usurpação da soberania de um Estado.”
Para Christian, a chamada governança criminal surge quando há falhas na atuação do Estado. Isso acontece, segundo ele, quando o poder público deixa de oferecer serviços básicos à população, como segurança, saúde, educação, infraestrutura e saneamento.
“Então, como é que surge a governança criminal? Ela surge de um vácuo gerado por uma falha na governança estatal.”
Segundo Christian, porém, essa atuação não busca beneficiar os moradores, mas garantir a exploração econômica do território.
“Então, a governança criminal busca suprir parte disso. Não porque a governança criminal quer ser boazinha com o morador, nada disso. Ela quer extrair renda a partir dos moradores. Então, ela entrega o mínimo para ganhar o máximo.”
Para ele, esse processo enfraquece a autoridade do Estado na região:
“A consequência disso é que o Estado, ali naquele território, perde legitimidade. Então, o Estado deixa de ter uma autoridade funcional no território.”
Por que controlar um território é importante?
O subsecretário destaca que essa busca por novas fontes de renda também ajuda a explicar a expansão territorial do Comando Vermelho no Rio de Janeiro nos últimos anos, inclusive sobre áreas anteriormente controladas por milícias.
“Porque hoje em dia o Comando Vermelho ganha mais dinheiro com economias ilícitas diversas do que com tráfico de drogas. E assim a milícia também. Tem também a questão de venda de bebidas falsificadas, venda de bebidas contrabandeadas que vêm do Paraguai, por exemplo, sem o pagamento de impostos, venda de cigarro contrabandeado, cigarro falsificado, cigarro eletrônico, entre outras coisas.”
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