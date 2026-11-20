Material apreendido pela PM - Divulgação / Polícia Militar

Material apreendido pela PM Divulgação / Polícia Militar

Publicado 20/11/2026 11:55

Policiais do 21º BPM (São João de Meriti) localizaram, nesta quinta-feira (19), um ponto suspeito de receptação, adulteração e desmontagem irregular de veículos, na Rua Paraíba, no Centro de São João de Meriti , na Baixada Fluminense. Três pessoas foram conduzidas à 64ª DP (São João de Meriti) para avaliação da ocorrência.





Segundo a Polícia Militar, a ação teve como objetivo verificar a existência de estruturas ligadas a crimes envolvendo veículos e possíveis conexões com grupos responsáveis por roubos e furtos de automóveis no município. LEIA MAIS: Como uma facção administra um território sem ser o Estado? Segundo a Polícia Militar, a ação teve como objetivo verificar a existência de estruturas ligadas a crimes envolvendo veículos e possíveis conexões com grupos responsáveis por roubos e furtos de automóveis no município.

Como as facções conquistam um território

Em entrevista ao O DIA, o subsecretário de Integração da Segurança Pública de Minas Gerais, Christian Vianna de Azevedo, explica que, para controlar um território, uma facção busca dominar também a economia local. Para isso, utiliza a violência e a coerção como formas de conquistar o espaço e exercer seu poder.

Segundo o subsecretário, o território funciona como uma base para a atuação criminosa. Ele explica que esse processo pode ser entendido como uma forma de “insurgência criminal”, em que os grupos usam a violência para disputar o controle de determinada região.



“O que território significa para ela? É uma base, um apoio, uma sustentação para sua atividade criminosa, seja ela qual for. Então, muitos autores, e eu sou um deles, dizem que a governança criminal também pode ser chamada de insurgência criminal. Insurgência geralmente tem a ver com alguma questão política, uma disputa ideológica e política, na acepção original do termo. Mas, nesse caso, a insurgência criminal tem como dimensão política o uso da violência para conquistar o território. É o domínio sobre a população, o domínio sobre o território. É a usurpação da soberania de um Estado.”



Para Christian, a chamada governança criminal surge quando há falhas na atuação do Estado. Isso acontece, segundo ele, quando o poder público deixa de oferecer serviços básicos à população, como segurança, saúde, educação, infraestrutura e saneamento.



“Então, como é que surge a governança criminal? Ela surge de um vácuo gerado por uma falha na governança estatal.”



Segundo Christian, porém, essa atuação não busca beneficiar os moradores, mas garantir a exploração econômica do território.



“Então, a governança criminal busca suprir parte disso. Não porque a governança criminal quer ser boazinha com o morador, nada disso. Ela quer extrair renda a partir dos moradores. Então, ela entrega o mínimo para ganhar o máximo.”



Para ele, esse processo enfraquece a autoridade do Estado na região:



“A consequência disso é que o Estado, ali naquele território, perde legitimidade. Então, o Estado deixa de ter uma autoridade funcional no território.”

Por que controlar um território é importante?

Controlar um território vai além do tráfico de drogas. Para Christian Vianna, nos últimos anos, os grupos criminosos passaram a perceber que o domínio de determinadas áreas também permite ampliar os ganhos com outras atividades ilícitas.

“Por exemplo, extorquir os moradores cobrando uma taxa de proteção, cobrando pela internet. Eles instalam o próprio serviço de internet na comunidade, na favela, cobrando por taxas de luz, taxas de água. Vendendo serviços de gás, serviços de pedreiro, serviços de construção civil, tudo. Então, a facção ganha dinheiro de várias maneiras em um local assim.”



O subsecretário destaca que essa busca por novas fontes de renda também ajuda a explicar a expansão territorial do Comando Vermelho no Rio de Janeiro nos últimos anos, inclusive sobre áreas anteriormente controladas por milícias.



“Porque hoje em dia o Comando Vermelho ganha mais dinheiro com economias ilícitas diversas do que com tráfico de drogas. E assim a milícia também. Tem também a questão de venda de bebidas falsificadas, venda de bebidas contrabandeadas que vêm do Paraguai, por exemplo, sem o pagamento de impostos, venda de cigarro contrabandeado, cigarro falsificado, cigarro eletrônico, entre outras coisas.”