Imagens de câmera de segurança mostram momento em que turista é baleado em assalto no Centro Reprodução/ Gabriel Empresa de Segurança
Vídeo registra abordagem criminosa que matou turista estrangeiro no Rio Reprodução: Gabriel Empresa de Segurança https://t.co/kTDLhwhzh5— Jornal O Dia (@jornalodia) November 20, 2026
Um funcionário de um estabelecimento comercial que presenciou parte da abordagem acionou a Polícia Militar. Os agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) realizavam patrulhamento na região quando receberam o chamado. No local, encontraram o homem caído, com uma perfuração provocada por arma de fogo na região das costelas, apresentando orifícios de entrada e saída.
Diante da gravidade do quadro, os policiais iniciaram o atendimento imediato com o auxílio de pessoas presentes no local. O estrangeiro seguiu para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde deu entrada direto no centro cirúrgico. Ele morreu pouco depois de ser admitido, às 6h30.
A vítima não portava documentos de identificação. Segundo informações policiais, ela circulava desacompanhada e mantinha o celular consigo. A equipe recolheu um iPhone 17 e R$ 800 em espécie, entregando os itens na delegacia para os procedimentos necessários e posterior restituição.
A testemunha compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos. A perícia esteve no local, e policiais buscam imagens de câmeras de segurança que possam auxiliar na identificação dos criminosos. A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) também recebeu comunicação sobre o ocorrido.
A 5ª DP (Mem de Sá) registrou o caso e o encaminhou à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga a morte. Diligências seguem em andamento para esclarecer os fatos.
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