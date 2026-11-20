Imagens de câmera de segurança mostram momento em que turista é baleado em assalto no Centro - Reprodução/ Gabriel Empresa de Segurança

Imagens de câmera de segurança mostram momento em que turista é baleado em assalto no Centro Reprodução/ Gabriel Empresa de Segurança

Publicado 20/11/2026 12:46

Um turista estrangeiro morreu após ser baleado em uma tentativa de assalto, na madrugada desta sexta-feira (20), no Centro do Rio . O homem, que seria um estadunidense ainda não identificado, estava sozinho na Rua dos Inválidos quando foi abordado por criminosos em uma moto. Ele foi atingido por um disparo na região do tórax e chegou a ser levado por policiais militares ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiu.

De acordo com testemunhas, dois homens em uma motocicleta Honda Sahara vermelha abordaram o estrangeiro na altura do número 176, em frente ao Hotel Fluminense. Um dos criminosos, que ocupava a garupa, desceu do veículo, empurrou a vítima no chão e efetuou o tiro contra ela. O condutor usava uma balaclava. Após a ação, eles fugiram.

Vídeo registra abordagem criminosa que matou turista estrangeiro no Rio Reprodução: Gabriel Empresa de Segurança https://t.co/kTDLhwhzh5 — Jornal O Dia (@jornalodia) November 20, 2026



Um funcionário de um estabelecimento comercial que presenciou parte da abordagem acionou a Polícia Militar. Os agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) realizavam patrulhamento na região quando receberam o chamado. No local, encontraram o homem caído, com uma perfuração provocada por arma de fogo na região das costelas, apresentando orifícios de entrada e saída.



Diante da gravidade do quadro, os policiais iniciaram o atendimento imediato com o auxílio de pessoas presentes no local. O estrangeiro seguiu para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde deu entrada direto no centro cirúrgico. Ele morreu pouco depois de ser admitido, às 6h30.



A vítima não portava documentos de identificação. Segundo informações policiais, ela circulava desacompanhada e mantinha o celular consigo. A equipe recolheu um iPhone 17 e R$ 800 em espécie, entregando os itens na delegacia para os procedimentos necessários e posterior restituição.



A testemunha compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos. A perícia esteve no local, e policiais buscam imagens de câmeras de segurança que possam auxiliar na identificação dos criminosos. A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) também recebeu comunicação sobre o ocorrido.



A 5ª DP (Mem de Sá) registrou o caso e o encaminhou à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga a morte. Diligências seguem em andamento para esclarecer os fatos.

Um funcionário de um estabelecimento comercial que presenciou parte da abordagem acionou a Polícia Militar. Os agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) realizavam patrulhamento na região quando receberam o chamado. No local, encontraram o homem caído, com uma perfuração provocada por arma de fogo na região das costelas, apresentando orifícios de entrada e saída.Diante da gravidade do quadro, os policiais iniciaram o atendimento imediato com o auxílio de pessoas presentes no local. O estrangeiro seguiu para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde deu entrada direto no centro cirúrgico. Ele morreu pouco depois de ser admitido, às 6h30.A vítima não portava documentos de identificação. Segundo informações policiais, ela circulava desacompanhada e mantinha o celular consigo. A equipe recolheu um iPhone 17 e R$ 800 em espécie, entregando os itens na delegacia para os procedimentos necessários e posterior restituição.A testemunha compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos. A perícia esteve no local, e policiais buscam imagens de câmeras de segurança que possam auxiliar na identificação dos criminosos. A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) também recebeu comunicação sobre o ocorrido.A 5ª DP (Mem de Sá) registrou o caso e o encaminhou à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga a morte. Diligências seguem em andamento para esclarecer os fatos.

Homem agride mulher no Centro do Rio

Imagens de câmeras de segurança mostram um homem puxando uma mulher pelos cabelos, arrastando-a à força e desferindo diversos golpes contra ela no meio da rua, no Centro do Rio. A agressão aconteceu na noite de 15 de novembro, por volta das 23h, na esquina da Avenida Rio Branco com a Rua Visconde de Inhaúma. Após as agressões, o homem aparece levando a vítima para dentro de um prédio. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro ou o estado de saúde dela.