Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga um dos muitos casos de feminicídio - Reprodução / Google Street View

Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga um dos muitos casos de feminicídio Reprodução / Google Street View

Publicado 20/11/2026 13:17

Um homem apontado como autor do feminicídio de Emily de Almeida Siqueira foi preso nesta quinta-feira (19) , em Volta Redonda, no Sul Fluminense. Segundo a Polícia Militar, ele havia rompido a tornozeleira eletrônica e fugia após matar a companheira na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio.

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Policiais do 28º BPM (Volta Redonda) realizavam um patrulhamento pela Rua Vouga Retiro quando avistaram o homem caminhando. Os agentes perceberam uma marca na perna que aparentava ser de uma tornozeleira eletrônica e decidiram abordá-lo. Durante a ação, o suspeito confessou que havia rompido o equipamento e que estava fugindo após cometer o crime.



Em uma ação integrada com policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), equipes foram até o endereço indicado e encontraram o corpo de Emily. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada, realizou diligências no local, perícia e coleta de relatos para esclarecer as circunstâncias do assassinato.



O homem foi levado inicialmente para a 93ª DP (Volta Redonda), onde foi autuado em flagrante por feminicídio. Posteriormente, o caso foi encaminhado à especializada na Capital, responsável pela investigação. A ocorrência foi enviada à Justiça.

Policiais do 28º BPM (Volta Redonda) realizavam um patrulhamento pela Rua Vouga Retiro quando avistaram o homem caminhando. Os agentes perceberam uma marca na perna que aparentava ser de uma tornozeleira eletrônica e decidiram abordá-lo. Durante a ação, o suspeito confessou que havia rompido o equipamento e que estava fugindo após cometer o crime.Em uma ação integrada com policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), equipes foram até o endereço indicado e encontraram o corpo de Emily. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada, realizou diligências no local, perícia e coleta de relatos para esclarecer as circunstâncias do assassinato.O homem foi levado inicialmente para a 93ª DP (Volta Redonda), onde foi autuado em flagrante por feminicídio. Posteriormente, o caso foi encaminhado à especializada na Capital, responsável pela investigação. A ocorrência foi enviada à Justiça.

Outros casos recentes



Em Magé, na Baixada Fluminense, Claudineia Cristina de Oliveira foi assassinada na última sexta-feira (13), no bairro Jardim da Prata, em Guia de Pacobaíba. Segundo relatos, ela trabalhava em um sítio com o companheiro quando os dois discutiram. A mulher teria sido asfixiada e teve o corpo escondido debaixo de uma cama. O suspeito fugiu, mas foi preso horas depois e confessou o crime. Ele possui seis anotações criminais, incluindo uma por descumprimento de medida protetiva.



Já na Zona Oeste do Rio, a Polícia Civil investiga a morte de Victoria Hellen Vieira Costa, de 25 anos. Familiares afirmam que ela foi agredida pelo ex-companheiro, na comunidade 77, em Padre Miguel, após sair de casa para resolver uma situação com ele. A jovem deu entrada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na terça-feira (17), com parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação, não resistiu. O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital.

No último domingo (15), Weslei Alves de Freitas Dias, de 27 anos, foi preso em Guaratiba, na Zona Oeste. Ele era considerado foragido por feminicídio e tinha um mandado de prisão preventiva expedido desde maio de 2025. Policiais do 27º BPM (Santa Cruz) o localizaram durante patrulhamento na Rua Sapezal, nas proximidades de um evento. Após consulta, os agentes confirmaram a ordem judicial e o encaminharam à 43ª DP (Guaratiba), onde o mandado foi cumprido.