Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga um dos muitos casos de feminicídio Reprodução / Google Street View
Policiais do 28º BPM (Volta Redonda) realizavam um patrulhamento pela Rua Vouga Retiro quando avistaram o homem caminhando. Os agentes perceberam uma marca na perna que aparentava ser de uma tornozeleira eletrônica e decidiram abordá-lo. Durante a ação, o suspeito confessou que havia rompido o equipamento e que estava fugindo após cometer o crime.
Em uma ação integrada com policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), equipes foram até o endereço indicado e encontraram o corpo de Emily. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada, realizou diligências no local, perícia e coleta de relatos para esclarecer as circunstâncias do assassinato.
O homem foi levado inicialmente para a 93ª DP (Volta Redonda), onde foi autuado em flagrante por feminicídio. Posteriormente, o caso foi encaminhado à especializada na Capital, responsável pela investigação. A ocorrência foi enviada à Justiça.
Outros casos recentes
Já na Zona Oeste do Rio, a Polícia Civil investiga a morte de Victoria Hellen Vieira Costa, de 25 anos. Familiares afirmam que ela foi agredida pelo ex-companheiro, na comunidade 77, em Padre Miguel, após sair de casa para resolver uma situação com ele. A jovem deu entrada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na terça-feira (17), com parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação, não resistiu. O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital.
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