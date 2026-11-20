Carro pega fogo na Ponte Rio- NiteróiReprodução Redes Sociais
De acordo com a concessionária, o incêndio começou na pista em direção a Niterói. Para permitir o trabalho de rescaldo e atendimento com segurança, foi necessário bloquear provisoriamente também parte do sentido Rio.
Não houve registro de feridos. Após a retirada do veículo e a limpeza da via, a circulação de carros foi totalmente normalizada nos dois sentidos.
O trânsito na ponte já apresentava fluxo intenso ao longo do dia em razão do feriadão da Consciência Negra. No sentido Rio e Niterói, o tempo de travessia é de aproximadamente 13 minutos.
Feriadão da Consciência Negra leva milhares à Rodoviária
A fisioterapeuta Raíssa Barbosa, de 30 anos, saiu de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com destino a Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Ela pretende aproveitar a programação de um festival na região de São João da Barra.
O reencontro com amigos é o motivo da viagem de Ana Paula Lopes, de 44 anos. Ela saiu de Angra dos Reis, na Costa Verde, rumo a Campos dos Goytacazes. Segundo a passageira, o destino é a casa de amigos que conheceu quando eles ainda moravam em Angra. A viagem também será uma oportunidade para descansar durante o feriado.
Entre os passageiros, também estão aqueles que anteciparam o retorno para casa. Morador de Araruama, na Região dos Lagos, Márcio Coelho da Costa Vieira, de 19 anos, estuda em um curso preparatório na Zona Norte do Rio e costuma voltar ao município às sextas-feiras ou aos sábados. Por causa do feriadão, decidiu embarcar já nesta quinta-feira. Ele se prepara para prestar concurso para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) do Corpo de Bombeiros.
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