Carro pega fogo na Ponte Rio- Niterói - Reprodução Redes Sociais

Carro pega fogo na Ponte Rio- NiteróiReprodução Redes Sociais

Publicado 20/11/2026 13:21 | Atualizado 20/11/2026 15:23

Um carro pegou fogo na Ponte Rio-Niterói, na tarde desta sexta-feira (20) , e provocou a interdição total do sentido Niterói e de duas faixas no sentido Rio. Equipes da concessionária Ecoponte atuaram no combate às chamas, controlaram o incêndio e já liberaram todas as pistas ao tráfego.

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De acordo com a concessionária, o incêndio começou na pista em direção a Niterói. Para permitir o trabalho de rescaldo e atendimento com segurança, foi necessário bloquear provisoriamente também parte do sentido Rio.



Não houve registro de feridos. Após a retirada do veículo e a limpeza da via, a circulação de carros foi totalmente normalizada nos dois sentidos.



O trânsito na ponte já apresentava fluxo intenso ao longo do dia em razão do feriadão da Consciência Negra. No sentido Rio e Niterói, o tempo de travessia é de aproximadamente 13 minutos.

De acordo com a concessionária, o incêndio começou na pista em direção a Niterói. Para permitir o trabalho de rescaldo e atendimento com segurança, foi necessário bloquear provisoriamente também parte do sentido Rio.Não houve registro de feridos. Após a retirada do veículo e a limpeza da via, a circulação de carros foi totalmente normalizada nos dois sentidos.O trânsito na ponte já apresentava fluxo intenso ao longo do dia em razão do feriadão da Consciência Negra. No sentido Rio e Niterói, o tempo de travessia é de aproximadamente 13 minutos.

Feriadão da Consciência Negra leva milhares à Rodoviária





A fisioterapeuta Raíssa Barbosa, de 30 anos, saiu de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com destino a Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Ela pretende aproveitar a programação de um festival na região de São João da Barra. O feriadão da Consciência Negra levou centenas de pessoas à Rodoviária do Rio, em Santo Cristo, na Região Central, nesta quinta-feira (19), em busca de diferentes destinos. Entre os passageiros, há quem viaje para reencontrar amigos e familiares, participar de eventos universitários ou aproveitar os dias de folga. A expectativa é que 195,3 mil pessoas passem pelo terminal, entre embarques e desembarques, até segunda-feira (23).A fisioterapeuta Raíssa Barbosa, de 30 anos, saiu de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com destino a Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Ela pretende aproveitar a programação de um festival na região de São João da Barra.

Já a estudante e estagiária Vanessa Vitória, de 20 anos, embarcou para Vassouras, no Centro-Sul Fluminense, onde participará de um encontro universitário que reúne atléticas de diferentes instituições de ensino. A programação prevê competições de modalidades como futebol e natação, além de festas durante a noite. A jovem também pretende conhecer a cidade, visitar museus e cafeterias.



O reencontro com amigos é o motivo da viagem de Ana Paula Lopes, de 44 anos. Ela saiu de Angra dos Reis, na Costa Verde, rumo a Campos dos Goytacazes. Segundo a passageira, o destino é a casa de amigos que conheceu quando eles ainda moravam em Angra. A viagem também será uma oportunidade para descansar durante o feriado.



Entre os passageiros, também estão aqueles que anteciparam o retorno para casa. Morador de Araruama, na Região dos Lagos, Márcio Coelho da Costa Vieira, de 19 anos, estuda em um curso preparatório na Zona Norte do Rio e costuma voltar ao município às sextas-feiras ou aos sábados. Por causa do feriadão, decidiu embarcar já nesta quinta-feira. Ele se prepara para prestar concurso para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) do Corpo de Bombeiros.



