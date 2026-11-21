Lucas Guilherme dos Santos, de 25 anos, é considerado foragido da Justiça - Divulgação / Disque Denúncia

Lucas Guilherme dos Santos, de 25 anos, é considerado foragido da JustiçaDivulgação / Disque Denúncia

Publicado 21/11/2026 08:33

O Disque Denúncia divulgou um cartaz, na madrugada deste sábado (21), pedindo informações que auxiliem o encontro de Lucas Guilherme dos Santos, de 25 anos. O homem é considerado foragido da Justiça por suspeita de matar a ex-companheira Victoria Hellen Vieira Costa , também de 25 anos, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio.

A vítima morreu na noite da última terça-feira (17), após dar entrada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, ainda na Zona Oeste, com parada cardiorrespiratória. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as equipes médicas tentaram reanimá-la, mas ela não resistiu.

Familiares afirmam que Victoria foi agredida pelo ex-companheiro. Conforme os relatos, ela teria recebido uma ligação e saído de casa para encontrar o suspeito na residência dele, localizada na comunidade 77, em Padre Miguel. A jovem teria ido ao local para resolver uma situação com Lucas e, segundo a família, acabou sendo brutalmente agredida. O crime teria ocorrido na frente da filha da vítima, de apenas 9 anos.

Os parentes também ressaltam que Victoria vivia sob abuso por parte do ex e havia recebido ameaças pouco antes de ser agredida.

As circunstâncias da morte são investigadas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Segundo a Polícia Civil, os agentes da especializada começaram a investigar o caso assim que tiveram conhecimento da morte. A partir das diligências já realizadas, a autoridade policial representou pela prisão temporária de Lucas. O pedido foi deferido pela Justiça do Rio na quinta-feira (19).



Na última quarta-feira (18), parentes e amigos realizaram um protesto em frente ao Hospital Municipal Albert Schweitzer. Com cartazes contendo a imagem do suspeito, os manifestantes pediram justiça pela morte da jovem.



Victoria foi enterrado na tarde desta sexta-feira (20), no Cemitério Murundu, em Realengo, na Zona Oeste do Rio.



O Disque Denúncia pede ajuda da sociedade para localizar o suspeito. Para informações sobre seu paradeiro, as pessoas podem utilizar o Disque Denúncia do Rio de Janeiro pelo telefone 2253-1177. O serviço opera 24 horas por dia, todos os dias da semana, e garante total anonimato para quem ligar.



Além disso, é possível enviar informações através: do aplicativo do Disque Denúncia RJ; do WhatsApp Anonimizado, pelo número (021) 2253-1177, que que oculta ou altera traços que podem identificar os denunciantes; ou pelo número 0300-253-1177.

A reportagem ainda não localizou a defesa do suspeito. O espaço está aberto para manifestação.

Outro caso de feminicídio

Um homem apontado como autor do feminicídio de Emily de Almeida Siqueira foi preso nesta quinta-feira (19), em Volta Redonda, no Sul Fluminense. Segundo a Polícia Militar, ele havia rompido a tornozeleira eletrônica e fugia após matar a companheira na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio.

Policiais do 28º BPM (Volta Redonda) realizavam um patrulhamento pela Rua Vouga Retiro quando avistaram o homem caminhando. Os agentes perceberam uma marca na perna que aparentava ser de uma tornozeleira eletrônica e decidiram abordá-lo. Durante a ação, o suspeito confessou que havia rompido o equipamento e que estava fugindo após cometer o crime.