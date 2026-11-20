Carros retornam na contramão após criminosos fecharem a pista - Reprodução / Redes Sociais

Carros retornam na contramão após criminosos fecharem a pista Reprodução / Redes Sociais

Publicado 20/11/2026 14:40

Um tiroteio entre policiais militares e criminosos provocou a interdição temporária da Linha Amarela, na altura da comunidade Vila dos Pinheiros, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (20) . Durante a ocorrência, um ônibus foi atravessado na pista para bloquear a passagem dos veículos. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram motoristas dando marcha à ré e retornando pela contramão para deixar o trecho.

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Segundo a Polícia Militar, a ação foi uma mobilização de criminosos que atuam no Complexo da Maré em resposta às recentes operações policiais na região.



Equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionadas e atuaram no local. De acordo com a corporação, o coletivo permaneceu atravessado na via por poucos minutos, e o trânsito foi liberado após a intervenção dos agentes.



O policiamento segue reforçado no conjunto de comunidades da Maré e no entorno da via expressa. Até o momento, não há informações sobre feridos. Segundo a Polícia Militar, a ação foi uma mobilização de criminosos que atuam no Complexo da Maré em resposta às recentes operações policiais na região.Equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionadas e atuaram no local. De acordo com a corporação, o coletivo permaneceu atravessado na via por poucos minutos, e o trânsito foi liberado após a intervenção dos agentes.O policiamento segue reforçado no conjunto de comunidades da Maré e no entorno da via expressa. Até o momento, não há informações sobre feridos.

Estrangeiro morre após ser baleado



Um turista estrangeiro morreu após ser baleado em uma tentativa de assalto, na madrugada desta sexta-feira (20), no Centro do Rio. O homem, que seria um estadunidense ainda não identificado, estava sozinho na Rua dos Inválidos quando foi abordado por criminosos em uma moto. Ele foi atingido por um disparo na região do tórax e chegou a ser levado por policiais militares ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiu.

De acordo com testemunhas, dois homens em uma motocicleta Honda Sahara vermelha abordaram o estrangeiro na altura do número 176, em frente ao Hotel Fluminense. Um dos criminosos, que ocupava a garupa, desceu do veículo, empurrou a vítima no chão e efetuou o tiro contra ela. O condutor usava uma balaclava. Após a ação, eles fugiram.

Um funcionário de um estabelecimento comercial que presenciou parte da abordagem acionou a Polícia Militar. Os agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) realizavam patrulhamento na região quando receberam o chamado. No local, encontraram o homem caído, com uma perfuração provocada por arma de fogo na região das costelas, apresentando orifícios de entrada e saída.



Diante da gravidade do quadro, os policiais iniciaram o atendimento imediato com o auxílio de pessoas presentes no local. O estrangeiro seguiu para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde deu entrada direto no centro cirúrgico. Ele morreu pouco depois de ser admitido, às 6h30.



