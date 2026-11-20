Justiça mantém preso gerente de oficina suspeito de aplicar golpes na Barra - Reprodução

Justiça mantém preso gerente de oficina suspeito de aplicar golpes na BarraReprodução

Publicado 20/11/2026 15:15 | Atualizado 21/11/2026 12:00



A Justiça manteve, nesta quinta-feira (19) , a prisão preventiva do gerente de uma oficina mecânica suspeito de aplicar golpes contra clientes na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. Cidney Rodrigues Alves é investigado por cobrar valores abusivos e incluir serviços e peças que não teriam sido utilizados nos veículos. Um dos clientes, de 73 anos, recebeu um orçamento de R$ 21.396 para resolver um problema em um pneu. A família do suspeito contesta a versão da polícia.

A decisão foi tomada durante audiência de custódia, após manifestação do Núcleo de Atuação perante a Central de Audiência de Custódia (NACAC), do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). O gerente havia sido preso por policiais civis na terça-feira (17).



Segundo as investigações, a oficina atraía consumidores por meio de anúncios e promoções de troca de pneus e amortecedores. No entanto, ao chegarem ao estabelecimento, os clientes recebiam orçamentos com preços muito acima do esperado, incluindo cobranças por peças e serviços adicionais.



Um dos casos apurados envolve um idoso de 73 anos que procurou o local para solucionar um problema em um pneu. Na ocasião, ele recebeu um orçamento de R$ 21.396, com possibilidade de parcelamento em 12 vezes.



Durante a perícia, foi constatado que algumas peças haviam sido substituídas, enquanto outras, incluídas na cobrança, não teriam sido trocadas. Os agentes também encontraram indícios de recondicionamento de componentes no estabelecimento.



Durante a audiência de custódia, o MPRJ defendeu a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Entre os argumentos apresentados estavam a gravidade concreta dos fatos, o risco de novas práticas criminosas e a possibilidade de ameaças à segurança das vítimas.



Com a decisão, Cidney permanecerá preso preventivamente enquanto o caso segue sob investigação.

Já segundo a Polícia Civil, não só Cidney como também a oficina, é objeto de investigação. Segundo o órgão, Cidney apresentava os orçamentos e ajudava a pressionar as vítimas a efetuarem o pagamento dos valores exorbitantes. E que por ele já ter experiência por ter trabalhado em outras empresas do mesmo ramo, então tinha pleno conhecimento da ilegalidade dos serviços e valores cobrados. E que inclusive já foi reconhecido por outras vítimas.

Família contesta prisão de gerente



A família de Cidney Rodrigues Alves procurou O DIA para contestar as acusações contra o gerente. Segundo o irmão dele, Júnior Alves, o suspeito era apenas funcionário da oficina e cumpria ordens do proprietário do estabelecimento. Ele afirmou ainda que Cidney trabalhava no local havia apenas 30 dias. Antes de conseguir o emprego, atuava como motorista de aplicativo. O familiar também destacou que o irmão é pai de dois filhos e sempre trabalhou na área de vendas.



"Estão pintando meu irmão como um bandido, sendo que ele é somente funcionário da loja e estava cumprindo ordens do proprietário. Ele só tem 30 dias que está trabalhando lá", afirmou.



Júnior reforçou que o irmão sempre atuou no comércio de serviços automotivos. "Meu irmão sempre trabalhou na parte de vendas", declarou.



Em outro momento, o familiar defendeu a conduta de Cidney e afirmou que ele nunca se envolveu em atividades ilícitas. "Ele nunca fez nada de errado, somente trabalhou em autocenter", disse.



Júnior também destacou a origem da família e negou qualquer envolvimento dos parentes com atividades criminosas. "Somos nascidos e criados em comunidade e nunca estivemos envolvidos em nada errado", afirmou.

A reportagem de O DIA entrou em contato com o dono da oficina, Erico Soares Duarte, por WhatsApp às 18h15, mas, até o momento da publicação, não teve retorno. O espaço segue aberto.