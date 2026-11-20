Carro atingiu muro próximo à Delegacia - Divulgação/Força Municipal

Carro atingiu muro próximo à DelegaciaDivulgação/Força Municipal

Publicado 20/11/2026 15:40

Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (19) após lançar propositalmente um carro contra o muro da Delegacia Especializada de Apoio ao Turismo (Deat), na Avenida Afrânio de Melo Franco, no Leblon, Zona Sul do Rio . Segundo a Força Municipal, o veículo havia sido furtado de um familiar do próprio suspeito, que afirmou ter provocado a colisão porque queria ser preso.

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Agentes faziam patrulhamento nas proximidades do Jardim de Alah, em uma área apontada pela corporação como de alta incidência de roubos e furtos, quando flagraram o momento em que o automóvel atingiu a estrutura da unidade policial. O impacto causou danos ao muro.



Os guardas abordaram o motorista e o levaram para a delegacia. Na unidade, ele confessou ter furtado o veículo de um parente. A informação foi confirmada após consulta ao registro de ocorrência feito pelo proprietário, segundo a Força Municipal.



Questionado, o homem afirmou que, depois de pegar o carro, decidiu jogá-lo contra o muro da delegacia com a intenção de ser preso.



Ele foi autuado por dano ao patrimônio público e furto. O automóvel foi recuperado e apreendido.

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De acordo com testemunhas, dois homens em uma motocicleta Honda Sahara vermelha abordaram o estrangeiro na altura do número 176, em frente ao Hotel Fluminense. Um dos criminosos, que ocupava a garupa, desceu do veículo, empurrou a vítima no chão e efetuou o tiro contra ela. O condutor usava uma balaclava. Após a ação, eles fugiram.

Um funcionário de um estabelecimento comercial que presenciou parte da abordagem acionou a Polícia Militar. Os agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) realizavam patrulhamento na região quando receberam o chamado. No local, encontraram o homem caído, com uma perfuração provocada por arma de fogo na região das costelas, apresentando orifícios de entrada e saída.



Diante da gravidade do quadro, os policiais iniciaram o atendimento imediato com o auxílio de pessoas presentes no local. O estrangeiro seguiu para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde deu entrada direto no centro cirúrgico. Ele morreu pouco depois de ser admitido, às 6h30.



A vítima não portava documentos de identificação. Segundo informações policiais, ela circulava desacompanhada e mantinha o celular consigo. A equipe recolheu um iPhone 17 e R$ 800 em espécie, entregando os itens na delegacia para os procedimentos necessários e posterior restituição.