Edgar Alves de Andrade, o Doca, um dos principais chefes do CV - Divulgação / Disque Denúncia

Edgar Alves de Andrade, o Doca, um dos principais chefes do CVDivulgação / Disque Denúncia

Publicado 20/11/2026 15:54

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou 11 integrantes do Comando Vermelho (CV) pela morte do policial civil Rodrigo Velloso Cabral, durante a Operação Contenção, realizada em outubro de 2025 nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte. A Justiça recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva dos acusados, entre eles lideranças da facção.





De acordo com o Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP/MPRJ), os criminosos teriam ordenado a morte de policiais civis e militares que participaram da ação. Entre os denunciados estão Edgar Alves de Andrade, o Doca; Carlos da Costa Neves, o Gardenal; e Pedro Paulo Guedes, conhecido como Pedro Bala.



A denúncia aponta que oito integrantes do grupo atiraram contra agentes de segurança a partir de uma estrutura de pedras semelhante a um bunker, na região de mata conhecida como Vacaria. O local oferecia visão estratégica da área e teria sido utilizado pelos criminosos para atacar os policiais.



Um dos denunciados publicou em uma rede social conteúdo no qual assumiu ter efetuado disparos contra um agente atingido no pescoço. Segundo o Ministério Público, as circunstâncias são compatíveis com a morte de Rodrigo Velloso Cabral.



Os outros sete acusados que estavam na estrutura foram presos em flagrante por policiais militares após uma intensa troca de tiros. Com eles, foram apreendidos sete fuzis e uma pistola Glock, todos em condições de funcionamento e com sinais de uso recente.



Ao término da Operação Contenção, as forças de segurança apreenderam 93 fuzis, armamentos de venda proibida.



Os 11 denunciados respondem por homicídio qualificado, com agravantes de motivo torpe, emboscada e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. A acusação também considera que o crime teria sido cometido para assegurar a execução e a impunidade de outros delitos, contra um agente de segurança pública no exercício da função e com emprego de arma de fogo de uso restrito.



Os sete acusados presos em flagrante permanecem na cadeia. Já Doca, Gardenal, Pedro Bala e o integrante que publicou o conteúdo nas redes sociais estão foragidos. LEIA MAIS: Por que as disputas entre grupos armados voltaram a crescer no Rio? De acordo com o Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP/MPRJ), os criminosos teriam ordenado a morte de policiais civis e militares que participaram da ação. Entre os denunciados estão Edgar Alves de Andrade, o Doca; Carlos da Costa Neves, o Gardenal; e Pedro Paulo Guedes, conhecido como Pedro Bala.A denúncia aponta que oito integrantes do grupo atiraram contra agentes de segurança a partir de uma estrutura de pedras semelhante a um bunker, na região de mata conhecida como Vacaria. O local oferecia visão estratégica da área e teria sido utilizado pelos criminosos para atacar os policiais.Um dos denunciados publicou em uma rede social conteúdo no qual assumiu ter efetuado disparos contra um agente atingido no pescoço. Segundo o Ministério Público, as circunstâncias são compatíveis com a morte de Rodrigo Velloso Cabral.Os outros sete acusados que estavam na estrutura foram presos em flagrante por policiais militares após uma intensa troca de tiros. Com eles, foram apreendidos sete fuzis e uma pistola Glock, todos em condições de funcionamento e com sinais de uso recente.Ao término da Operação Contenção, as forças de segurança apreenderam 93 fuzis, armamentos de venda proibida.Os 11 denunciados respondem por homicídio qualificado, com agravantes de motivo torpe, emboscada e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. A acusação também considera que o crime teria sido cometido para assegurar a execução e a impunidade de outros delitos, contra um agente de segurança pública no exercício da função e com emprego de arma de fogo de uso restrito.Os sete acusados presos em flagrante permanecem na cadeia. Já Doca, Gardenal, Pedro Bala e o integrante que publicou o conteúdo nas redes sociais estão foragidos.

A expansão pelo Rio

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro abriga hoje uma espécie de “cidade invisível”, que não aparece nos mapas, mas influencia a vida de milhões de moradores.

Segundo levantamentos do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense (Geni/UFF) e do Instituto Fogo Cruzado, cerca de 4 milhões de pessoas viviam, em 2024, sob o controle ou influência de grupos armados.

Entre 2007 e 2024, a área submetida a algum tipo de domínio armado cresceu 130,4%. No mesmo período, a população que vivia nessas áreas aumentou 59,4%.

Ainda de acordo com o levantamento, o Comando Vermelho se tornou o grupo armado com maior extensão territorial e maior crescimento no número de pessoas sob seu domínio na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Em entrevista ao DIA, o sociólogo e professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) José Cláudio Souza Alves afirmou que a operação policial realizada no Complexo do Alemão, em 2010, com o objetivo de conter o Comando Vermelho, não conseguiu controlar a região nem impedir o avanço da facção.

A operação ocorreu dentro do projeto das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), implantado no Rio de Janeiro a partir de 2008. Segundo José Cláudio, a atuação das UPPs foi marcada por casos de violência policial, mortes e desaparecimentos forçados.