Homem tinha mandado de prisão em aberto - Divulgação/Força Municipal

Homem tinha mandado de prisão em aberto Divulgação/Força Municipal

Publicado 20/11/2026 16:57

Um homem condenado por furto qualificado e procurado pela Justiça de São Paulo foi preso na noite desta quinta-feira (19), na Avenida República do Paraguai, no Centro do Rio. Segundo a Força Municipal , havia um mandado de prisão em aberto contra ele, decorrente de condenação definitiva.





Agentes patrulhavam a região da Praça Tiradentes quando receberam, pelo rádio, um pedido de apoio de outra equipe da corporação. Os guardas foram informados de que um veículo havia trafegado na contramão e fugido de uma tentativa de abordagem.



Durante as buscas, os agentes localizaram o automóvel e iniciaram um acompanhamento, que terminou com a abordagem na Avenida República do Paraguai.



Na identificação dos ocupantes, foi constatado que um deles tinha um mandado de prisão em aberto por furto qualificado, expedido pela Justiça de São Paulo. Os dois foram levados para a 5ª DP, onde a ordem judicial foi confirmada. Após os procedimentos na delegacia, o condenado permaneceu preso à disposição da Justiça. LEIA MAIS: Estrangeiro morre após ser baleado em tentativa de assalto no Centro Agentes patrulhavam a região da Praça Tiradentes quando receberam, pelo rádio, um pedido de apoio de outra equipe da corporação. Os guardas foram informados de que um veículo havia trafegado na contramão e fugido de uma tentativa de abordagem.Durante as buscas, os agentes localizaram o automóvel e iniciaram um acompanhamento, que terminou com a abordagem na Avenida República do Paraguai.Na identificação dos ocupantes, foi constatado que um deles tinha um mandado de prisão em aberto por furto qualificado, expedido pela Justiça de São Paulo. Os dois foram levados para a 5ª DP, onde a ordem judicial foi confirmada. Após os procedimentos na delegacia, o condenado permaneceu preso à disposição da Justiça.

Fiocruz identifica novas linhagens da Covid-19 em circulação no Rio

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) identificou diferentes linhagens do vírus causador da Covid-19 em circulação na cidade do Rio, com predominância da PJ.2.1. A variante foi encontrada em 58% das amostras analisadas, segundo levantamento realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio). O monitoramento também detectou a presença de outras linhagens, como RF.5 e XFG.



Ao todo, foram sequenciados 167 genomas de amostras coletadas entre 17 de outubro e 6 de novembro. Deste total, 96 correspondiam à PJ.2.1, enquanto a RF.5 representou 22% e a XFG, 11%.



As análises foram conduzidas pelo Laboratório de Vírus Respiratórios, Exantemáticos, Enterovírus e Emergências Virais do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), referência nacional para o agravo. O sequenciamento genômico permite identificar as características do vírus e acompanhar mudanças nas linhagens em circulação. Os sintomas são semelhantes aos de gripe e resfriado, como febre, tosse, dor de garganta e coriza. A pesquisadora recomenda que pessoas dos grupos de risco mantenham a vacinação em dia e reforça a importância da lavagem das mãos e do uso de máscaras por quem apresentar sintomas.



Os dados genômicos foram disponibilizados na plataforma internacional GISAID e incorporados ao monitoramento da Rede Genômica Fiocruz e do Ministério da Saúde.



A PJ.2.1 foi identificada inicialmente no Canadá, em maio deste ano, e chegou ao Brasil no fim de agosto. Além do Rio, há registros da linhagem em São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a variante como sob monitoramento, categoria que indica a necessidade de acompanhamento pelas autoridades sanitárias.