Leon Lopes Fernandes, o 'L7', foi preso ao chegar ao Maracanã - Divulgação/ PCRJ

Leon Lopes Fernandes, o 'L7', foi preso ao chegar ao MaracanãDivulgação/ PCRJ

Publicado 20/11/2026 17:43

Um integrante do Terceiro Comando Puro (TCP), suspeito de utilizar drones para monitorar a movimentação de policiais na Ilha do Governador, foi preso durante a partida entre Flamengo e Athletico-PR, na noite de quarta-feira (18), no Maracanã, na Zona Norte do Rio. Leon Lopes Fernandes, conhecido como "L7", estava chegando ao estádio quando agentes da Polícia Civil o abordaram. Embora ele tenha sido preso durante o jogo, a corporação só divulgou o caso nesta sexta-feira (20), após a Justiça transformar o flagrante em preventiva.

De acordo com as investigações da 37ª DP (Ilha do Governador), com apoio da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE), Leon atuava como segurança armado de uma das lideranças do tráfico na comunidade do Boogie Woogie, conhecida como "Neguinho". O suspeito também seria responsável por operar drones usados para acompanhar os deslocamentos de policiais civis e militares na região.



Um dos episódios apurados aconteceu em 28 de agosto deste ano. Na ocasião, agentes da delegacia realizavam um monitoramento aéreo na comunidade quando o equipamento da Polícia Civil sofreu interferências, supostamente provocadas por dispositivos utilizados pelos criminosos para detectar drones. Na sequência, integrantes da facção utilizaram uma aeronave própria para acompanhar os policiais, inclusive durante o trajeto até a sede da delegacia. Segundo a investigação, Leon narrava a movimentação dos agentes.



A partir de informações de inteligência, os investigadores descobriram que o suspeito deixaria a comunidade para assistir à partida no Maracanã. Como ele raramente saía da área dominada pela facção, equipes montaram uma operação para prendê-lo no estádio, com apoio de policiais da 18ª DP (Praça da Bandeira).



A abordagem ocorreu por volta das 20h15, quando Leon entrava pelo acesso E, no setor Norte. Durante a revista, os agentes encontraram um celular iPhone e R$ 1,2 mil em espécie.



As investigações também reuniram fotografias e publicações em redes sociais nas quais o suspeito aparece com armas de grosso calibre, incluindo fuzis, em pontos de venda de drogas. Em algumas imagens, ele aparece ao lado de outros integrantes da organização criminosa, entre eles pessoas apontadas como gerentes do tráfico local.



Leon recebeu voz de prisão em flagrante por associação para o tráfico de drogas com emprego de arma de fogo. Durante a audiência de custódia, realizada nesta sexta-feira (20), o juiz rejeitou os pedidos de soltura e determinou a conversão do flagrante em prisão preventiva.



A reportagem de O Dia entrou em contato com a advogada de defesa, Mayara D’arka, por WhatsApp às 17h09. O espaço segue aberto.

