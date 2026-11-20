Momento do acidente na Avenida Brasil - Reprodução/Redes Sociais

Momento do acidente na Avenida BrasilReprodução/Redes Sociais

Publicado 20/11/2026 17:42

Uma discussão no trânsito terminou em um acidente grave envolvendo dois carros na tarde desta sexta-feira (20), na pista central da Avenida Brasil , no sentido Centro. Os veículos trafegavam em alta velocidade quando um deles atingiu a traseira do outro. Com o impacto, os dois motoristas perderam o controle da direção e bateram na mureta que divide a via. Cinco pessoas ficaram feridas, incluindo três crianças.

Veja aqui:

Perseguição no trânsito termina em grave acidente na Avenida Brasil Crédito: Reprodução/Redes Sociais https://t.co/SF1ZJhON8I — Jornal O Dia (@jornalodia) November 20, 2026

Imagens gravadas por outro motorista mostram os automóveis lado a lado momentos antes da colisão. Na sequência, o carro cinza se aproxima do veículo prata e atinge a traseira dele. Segundo relatos de pessoas envolvidas na ocorrência, os condutores teriam discutido pouco antes, e o motorista do carro cinza passou a perseguir o outro veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência, às 13h53. De acordo com a corporação, agentes do quartel de Benfica socorreram cinco vítimas: três crianças na faixa de 11 e 12 anos, um homem adulto de 56 anos e uma mulher adulta. Essas vítimas estavam no carro cinza.

As crianças e a mulher foram encaminhadas para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na mesma região. Essas crianças seriam atletas do sub-12 do Clube de Regatas Vasco da Gama. Elas se feriram sem gravidade.

O motorista, identificado como Max Luis, foi resgatado com ferimentos graves, foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar e segundo a direção do hospital, está em estado estável.

Já no carro prata estavam um homem e uma mulher, que tiveram escoriações leves

A reportagem contactou a assessoria de imprensa do Vasco e aguarda retorno.

MPRJ denuncia 11 integrantes do Comando Vermelho pela morte de policial

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou 11 integrantes do Comando Vermelho (CV) pela morte do policial civil Rodrigo Velloso Cabral, durante a Operação Contenção, realizada em outubro de 2025 nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte. A Justiça recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva dos acusados, entre eles lideranças da facção.



De acordo com o Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP/MPRJ), os criminosos teriam ordenado a morte de policiais civis e militares que participaram da ação. Entre os denunciados estão Edgar Alves de Andrade, o Doca; Carlos da Costa Neves, o Gardenal; e Pedro Paulo Guedes, conhecido como Pedro Bala.



A denúncia aponta que oito integrantes do grupo atiraram contra agentes de segurança a partir de uma estrutura de pedras semelhante a um bunker, na região de mata conhecida como Vacaria. O local oferecia visão estratégica da área e teria sido utilizado pelos criminosos para atacar os policiais.



Um dos denunciados publicou em uma rede social conteúdo no qual assumiu ter efetuado disparos contra um agente atingido no pescoço. Segundo o Ministério Público, as circunstâncias são compatíveis com a morte de Rodrigo Velloso Cabral.