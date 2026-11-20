Interrupção no abastecimento de água afeta dez bairros da Zona Oeste do Rio e o bairro Canto do Rio, em SeropédicaUnsplash
Segundo a Rio+Saneamento, o serviço terminou às 18h40 de quinta-feira (19). A partir desse horário, começou a contagem do prazo de até 72 horas para a completa normalização do fornecimento nas localidades atendidas pela empresa.
Na Zona Oeste, as áreas afetadas são Inhoaíba, Cosmos, Paciência, Santa Cruz, Sepetiba, Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Barra de Guaratiba, Ilha de Guaratiba e parte de Campo Grande. Em Seropédica, o bairro Canto do Rio também registrou impacto.
A concessionária alerta que o prazo de recuperação pode variar conforme a região, principalmente em áreas mais elevadas e nas extremidades da rede de distribuição.
Até a regularização completa, a orientação é economizar água e adiar atividades que exijam maior consumo.
Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato pelos telefones 0800 772 1025, para moradores da cidade do Rio, e 0800 772 1027, para as demais localidades. Os números também atendem pelo WhatsApp. Outra opção é acessar o site da Rio+Saneamento.
Fiocruz identifica novas linhagens da Covid-19
Ao todo, foram sequenciados 167 genomas de amostras coletadas entre 17 de outubro e 6 de novembro. Deste total, 96 correspondiam à PJ.2.1, enquanto a RF.5 representou 22% e a XFG, 11%.
A PJ.2.1 foi identificada inicialmente no Canadá, em maio deste ano, e chegou ao Brasil no fim de agosto. Além do Rio, há registros da linhagem em São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a variante como sob monitoramento, categoria que indica a necessidade de acompanhamento pelas autoridades sanitárias.
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