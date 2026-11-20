Interrupção no abastecimento de água afeta dez bairros da Zona Oeste do Rio e o bairro Canto do Rio, em Seropédica - Unsplash

Interrupção no abastecimento de água afeta dez bairros da Zona Oeste do Rio e o bairro Canto do Rio, em SeropédicaUnsplash

Publicado 20/11/2026 18:11

Moradores de dez bairros da Zona Oeste do Rio e do bairro Canto do Rio, em Seropédica, ainda podem enfrentar dificuldades no abastecimento de água nesta sexta-feira (20) . A distribuição começou a ser retomada gradualmente após a conclusão de uma manutenção emergencial realizada por outra concessionária no Km 32, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

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Segundo a Rio+Saneamento, o serviço terminou às 18h40 de quinta-feira (19). A partir desse horário, começou a contagem do prazo de até 72 horas para a completa normalização do fornecimento nas localidades atendidas pela empresa.



Na Zona Oeste, as áreas afetadas são Inhoaíba, Cosmos, Paciência, Santa Cruz, Sepetiba, Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Barra de Guaratiba, Ilha de Guaratiba e parte de Campo Grande. Em Seropédica, o bairro Canto do Rio também registrou impacto.



A concessionária alerta que o prazo de recuperação pode variar conforme a região, principalmente em áreas mais elevadas e nas extremidades da rede de distribuição.



Até a regularização completa, a orientação é economizar água e adiar atividades que exijam maior consumo.



Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato pelos telefones 0800 772 1025, para moradores da cidade do Rio, e 0800 772 1027, para as demais localidades. Os números também atendem pelo WhatsApp. Outra opção é acessar o site da Segundo a Rio+Saneamento, o serviço terminou às 18h40 de quinta-feira (19). A partir desse horário, começou a contagem do prazo de até 72 horas para a completa normalização do fornecimento nas localidades atendidas pela empresa.Na Zona Oeste, as áreas afetadas são Inhoaíba, Cosmos, Paciência, Santa Cruz, Sepetiba, Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Barra de Guaratiba, Ilha de Guaratiba e parte de Campo Grande. Em Seropédica, o bairro Canto do Rio também registrou impacto.A concessionária alerta que o prazo de recuperação pode variar conforme a região, principalmente em áreas mais elevadas e nas extremidades da rede de distribuição.Até a regularização completa, a orientação é economizar água e adiar atividades que exijam maior consumo.Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato pelos telefones 0800 772 1025, para moradores da cidade do Rio, e 0800 772 1027, para as demais localidades. Os números também atendem pelo WhatsApp. Outra opção é acessar o site da Rio+Saneamento

Fiocruz identifica novas linhagens da Covid-19





Ao todo, foram sequenciados 167 genomas de amostras coletadas entre 17 de outubro e 6 de novembro. Deste total, 96 correspondiam à PJ.2.1, enquanto a RF.5 representou 22% e a XFG, 11%. Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) identificou diferentes linhagens do vírus causador da Covid-19 em circulação na cidade do Rio, com predominância da PJ.2.1. A variante foi encontrada em 58% das amostras analisadas, segundo levantamento realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio). O monitoramento também detectou a presença de outras linhagens, como RF.5 e XFG.Ao todo, foram sequenciados 167 genomas de amostras coletadas entre 17 de outubro e 6 de novembro. Deste total, 96 correspondiam à PJ.2.1, enquanto a RF.5 representou 22% e a XFG, 11%.

As análises foram conduzidas pelo Laboratório de Vírus Respiratórios, Exantemáticos, Enterovírus e Emergências Virais do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), referência nacional para o agravo. O sequenciamento genômico permite identificar as características do vírus e acompanhar mudanças nas linhagens em circulação.



A PJ.2.1 foi identificada inicialmente no Canadá, em maio deste ano, e chegou ao Brasil no fim de agosto. Além do Rio, há registros da linhagem em São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a variante como sob monitoramento, categoria que indica a necessidade de acompanhamento pelas autoridades sanitárias.