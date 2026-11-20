Movimentação na praia do Arpoador, Zona Sul do Rio de JaneiroÉrica Martin/Arquivo O Dia
Inea aponta praias próprias e impróprias para banho no Rio
Boletim de balneabilidade indica restrições em pontos de Ipanema, Leblon, Copacabana e Barra da Tijuca; Grumari, Prainha e Vermelha estão entre as praias com locais próprios para banho
‘O Brasil tem capacidade para fazer a vacina da mpox’
Deputado federal Daniel Soranz afirma que o mundo não pode depender apenas de um fabricante
Alerj discute aumento dos salários do governador, vice e secretários
Assunto foi discutido mas proposta será analisada pela Comissão de Orçamento; presidente da casa é o eleito para o governo, Douglas Ruas
Morre jovem de 18 anos que se afogou no Recreio do Bandeirantes
Ágatha Silva Santos de Souza chegou a ser reanimada pelos bombeiros e levada ao Miguel Couto, mas não resistiu
Obras no Morro da Formiga e em Acari são inauguradas
Intervenções incluem estruturas para estabilizar encostas na Tijuca e serviços de drenagem, pavimentação e saneamento em 36 ruas do Amarelinho
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Abastecimento de água volta aos poucos na Zona Oeste e em Seropédica
Segundo a Rio+Saneamento, fornecimento de água leva até 72h para normalizar após manutenção emergencial em Nova Iguaçu
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