Em Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia, há áreas próprias e impróprias. Em Iguaba Grande, o mapa mostra restrições em trechos da Lagoa Azul e da região central. Em São Pedro da Aldeia, a classificação varia entre Centro, Balneário, Linda, Pitoria, Sol, Porto d’Aldeia, Sudoeste e Ponta da Areia.

Em Arraial do Cabo, Praia Grande, Pontal e Prainha estão próprias para banho. Já Figueira, Monte Alto e trechos da Praia dos Anjos aparecem como impróprios. Em Cabo Frio, as praias do Forte, Foguete, Passagem, Conchas e Peró estão próprias. Siqueira e Palmeiras estão impróprias. Em Búzios, a maior parte das praias aparece como própria, entre elas Rasa, Manguinhos, Geribá, Tucuns, Tartaruga, Azeda, João Fernandes, Ossos, Armação, Brava e Ferradura. As restrições estão nas praias do Canto e do Forno. O Inea recomenda evitar o banho de mar nas primeiras 24 horas após chuvas fortes e nas proximidades de saídas de galerias de águas pluviais e canais de drenagem. A classificação é feita por trecho, por isso uma mesma praia pode ter áreas próprias e impróprias para banho. O instituto também orienta os banhistas a consultar o boletim antes de escolher onde entrar no mar.

Em Araruama, o mapa indica condições impróprias em trechos do Centro, Pontinha, Amores, Coqueiral, Barbudo, Iguabinha, Hospício, Areal, Seca e Nobres. Gavião e Bananeiras aparecem como próprios.