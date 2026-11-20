Obra inaugurada no Morro da Formiga - Tarso Ghelli/Prefeitura do Rio

Obra inaugurada no Morro da FormigaTarso Ghelli/Prefeitura do Rio

Publicado 20/11/2026 18:41 | Atualizado 20/11/2026 18:42

Nesta sexta-feira (20) aconteceu a inauguração de obras de contenção de encostas no Morro da Formiga, na Tijuca, e de urbanização no Amarelinho, em Acari, na Zona Norte. As intervenções somam R$ 12,3 milhões em investimentos e incluem serviços de infraestrutura, drenagem, pavimentação e saneamento.

No Morro da Formiga, o projeto executado pela Fundação Geo-Rio, vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura, recebeu R$ 1 milhão. Os trabalhos incluíram a instalação de estruturas de contenção na Rua Olavo Mendes e em áreas próximas, a construção de canaletas para direcionar a água da chuva e a recuperação de uma escadaria utilizada pelos moradores.



Durante a inauguração, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere afirmou que as intervenções fazem parte das ações de preparação para períodos de chuva intensa. Segundo ele, o trabalho também envolve planejamento, protocolos e planos de contingência para situações de risco.



“Essas obras de estabilização de encosta são um esforço permanente da Prefeitura do Rio. É um trabalho que jamais pode ser descontinuado, porque a gente se prepara permanentemente para as chuvas”, declarou.



O presidente da Geo-Rio, Anderson Marins, explicou que os serviços incluíram a instalação de guarda-corpos, muros de arrimo e proteções superficiais. Ele também destacou a execução de melhorias nos acessos da comunidade.



“O trabalho da Geo-Rio sempre tem o foco de melhorar a mobilidade da população, os acessos e a segurança. A gente está em um ponto onde converge grande parte das águas dessa região. Melhoramos a acessibilidade, fizemos guarda-corpo para as pessoas mais idosas terem como subir com mais segurança. E também fizemos proteções superficiais, muros de arrimo, toda uma parte de infraestrutura para mobilidade e mais segurança”, disse.



A agenda também incluiu a inauguração da Praça do Tuca, espaço de lazer que homenageia Ronaldo Araújo de Paula, liderança histórica do Morro da Formiga.



Moradora da comunidade há 15 anos, Cristiane Nonata de Sousa Silva, de 46 anos, contou que teve a casa ameaçada durante uma chuva forte e que, em outras ocasiões, a lama dificultava a saída de casa. Ela relatou que a recuperação do caminho e a criação de uma área para as crianças mudaram a rotina da família.



“Nosso caminho veio abaixo com uma chuva forte. E foi muito difícil. Eu fui uma das maiores prejudicadas.”, afirmou.



Ramiro de Oliveira, de 56 anos, dono de uma pequena mercearia e nascido e criado na comunidade, também comentou a construção da área de lazer. O estabelecimento fica próximo à praça com brinquedos.



“Temos uma área de lazer que não existia. Aquilo ali era um brejo cheio d'água. Quando chovia, descia muita água”, contou.



De acordo com os dados divulgados pela Prefeitura, os investimentos em contenção de encostas chegam a R$ 158 milhões em 2026. Desse total, R$ 113 milhões são de recursos municipais e R$ 45 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).



Para os próximos dois anos, estão previstos mais R$ 258 milhões pelo PAC das Encostas. O programa tem três obras concluídas, nove em andamento e outras cinco previstas para começar.





Obras no Amarelinho

Depois da visita ao Morro da Formiga, foi inaugurada as obras do programa Bairro Maravilha no Amarelinho, em Acari. A intervenção, executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, contemplou 36 ruas e teve investimento de R$ 11,3 milhões. Segundo a Prefeitura, mais de 4.100 moradores foram beneficiados.



Entre as vias atendidas estão as ruas Manoel Moreira, Fazenda Areal e Maria Oda. Os serviços incluíram drenagem, pavimentação, construção de calçadas e instalação de redes de água e esgoto.



Foram implantados 2,5 mil metros de rede de drenagem, além da renovação de 5,9 mil metros de tubulações de esgoto e de 3,5 mil metros da rede de abastecimento de água. As obras também incluíram cerca de 13,2 mil metros quadrados de pavimentação e 4,5 mil metros quadrados de novos passeios.



O programa Bairro Maravilha realiza intervenções de urbanização nas zonas Norte, Sudoeste e Oeste do Rio. Conforme o balanço municipal, desde 2021, 75 localidades receberam obras, que somam mais de 215 quilômetros de vias urbanizadas. Atualmente, 28 intervenções estão em andamento e 15 têm previsão de conclusão até o verão.

