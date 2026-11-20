Ágatha Silva Santos de Souza morreu após se afogar na Praia do Pontal - Reprodução Redes Sociais

Ágatha Silva Santos de Souza morreu após se afogar na Praia do PontalReprodução Redes Sociais

Publicado 20/11/2026 19:20

A jovem Ágatha Silva Santos de Souza, de 18 anos, que se afogou na manhã desta sexta-feira (20) , na região do Posto 12, na altura da Praia do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio, morreu no hospital. Ela chegou a ser socorrida em estado gravíssimo por equipes do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. A morte foi confirmada pela direção do Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na tarde desta sexta-feira.

LEIA MAIS: Jovem é socorrida em estado gravíssimo após se afogar no Recreio



"Apesar dos esforços da equipe, a paciente Ágatha infelizmente faleceu na tarde desta sexta-feira (20)", informou a unidade.



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h15 para atender a uma ocorrência de afogamento. Quando chegaram ao local, militares do 2º Grupamento Marítimo, na Barra da Tijuca, encontraram a jovem já retirada do mar por banhistas. Ela estava boiando próximo à Pedra do Pontal.



Segundo a corporação, a vítima apresentava grau 6 de afogamento, classificação mais grave, caracterizada por parada cardiorrespiratória. Os bombeiros realizaram manobras de reanimação e conseguiram identificar pulso por volta das 7h15.



Cerca de 15 minutos depois, a jovem foi colocada em um helicóptero e encaminhada inicialmente ao Hospital da Lagoa, na Zona Sul. Posteriormente, uma ambulância do quartel do Humaitá realizou a transferência para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde permaneceu sob cuidados médicos até a confirmação da morte. "Apesar dos esforços da equipe, a paciente Ágatha infelizmente faleceu na tarde desta sexta-feira (20)", informou a unidade.O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h15 para atender a uma ocorrência de afogamento. Quando chegaram ao local, militares do 2º Grupamento Marítimo, na Barra da Tijuca, encontraram a jovem já retirada do mar por banhistas. Ela estava boiando próximo à Pedra do Pontal.Segundo a corporação, a vítima apresentava grau 6 de afogamento, classificação mais grave, caracterizada por parada cardiorrespiratória. Os bombeiros realizaram manobras de reanimação e conseguiram identificar pulso por volta das 7h15.Cerca de 15 minutos depois, a jovem foi colocada em um helicóptero e encaminhada inicialmente ao Hospital da Lagoa, na Zona Sul. Posteriormente, uma ambulância do quartel do Humaitá realizou a transferência para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde permaneceu sob cuidados médicos até a confirmação da morte.

Inea aponta praias próprias e impróprias

Quem pretende aproveitar o feriadão curtindo uma praia, deve ficar atento às condições da água antes de entrar no mar. O boletim de balneabilidade do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), divulgado nesta quinta-feira (19), indica praias próprias e impróprias para banho na capital e em diferentes municípios do estado. A classificação pode mudar de acordo com o trecho da praia.

Na Zona Sul do Rio, as praias de Ipanema e Leblon aparecem com classificação imprópria nos locais avaliados. A restrição também atinge o Vidigal, a Praia do Diabo, a Urca e Botafogo. Em Copacabana, a situação varia conforme o trecho: estão impróprias as áreas em frente às ruas Francisco Otaviano e República do Peru. Já os trechos próximos às ruas Souza Lima e Santa Clara estão próprios para banho.

O levantamento aponta condições próprias no Leme, na Praia Vermelha e no Arpoador. No Flamengo, estão liberadas as áreas próximas à foz do Rio Carioca e à Rua Corrêa Dutra. Já o trecho ao lado da Marina da Glória está impróprio.