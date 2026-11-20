Assembléia Legislativa do Rio - Reginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Assembléia Legislativa do RioReginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Publicado 20/11/2026 21:14 | Atualizado 20/11/2026 21:18

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) começou a discutir a possibilidade de reajustar os salários do governador, do vice-governador e dos secretários estaduais. A proposta pode ser votada até o fim deste ano, mas ainda não há definição sobre o percentual ou os novos valores.





O assunto foi levado ao Colégio de Líderes pelo presidente da Casa, deputado Douglas Ruas (PL), que também é o governador eleito do estado. Um dos argumentos apresentados para a atualização é que os vencimentos do primeiro escalão do Executivo permanecem sem reajuste desde 2015.



Atualmente, o subsídio bruto mensal do governador é de R$ 21.868,14. Para o vice-governador e os secretários estaduais, o valor é de R$ 18.421,99. Os valores correspondem à remuneração oficial dos cargos e estão mantidos desde a última atualização.



O presidente da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle da Alerj, deputado Gustavo Tutuca (PL), informou para a reportagem de O DIA que houve concordância entre as lideranças partidárias sobre a necessidade de discutir a recomposição salarial.



A partir da próxima semana, a proposta começa a tramitar na comissão. Segundo Tutuca, serão avaliados critérios técnicos, os valores que poderão ser estabelecidos e o impacto da medida nas contas públicas estaduais.



A discussão também considera o calendário da mudança de governo. A intenção é avançar na análise ainda neste ano para que uma eventual atualização possa valer no início da próxima gestão. Caso não haja definição neste período, os vencimentos poderão permanecer sem correção por mais quatro anos.

LEIA MAIS: Morre jovem de 18 anos que se afogou no Recreio do Bandeirantes O assunto foi levado ao Colégio de Líderes pelo presidente da Casa, deputado Douglas Ruas (PL), que também é o governador eleito do estado. Um dos argumentos apresentados para a atualização é que os vencimentos do primeiro escalão do Executivo permanecem sem reajuste desde 2015.Atualmente, o subsídio bruto mensal do governador é de R$ 21.868,14. Para o vice-governador e os secretários estaduais, o valor é de R$ 18.421,99. Os valores correspondem à remuneração oficial dos cargos e estão mantidos desde a última atualização.O presidente da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle da Alerj, deputado Gustavo Tutuca (PL), informou para a reportagem deque houve concordância entre as lideranças partidárias sobre a necessidade de discutir a recomposição salarial.A partir da próxima semana, a proposta começa a tramitar na comissão. Segundo Tutuca, serão avaliados critérios técnicos, os valores que poderão ser estabelecidos e o impacto da medida nas contas públicas estaduais.A discussão também considera o calendário da mudança de governo. A intenção é avançar na análise ainda neste ano para que uma eventual atualização possa valer no início da próxima gestão. Caso não haja definição neste período, os vencimentos poderão permanecer sem correção por mais quatro anos.

"A questão da recomposição salarial do primeiro escalão do Governo do Estado foi debatida no Colégio de Líderes da ALERJ, onde houve concordância na necessidade de um debate sobre essa correção, que não acontece desde 2015. A partir da próxima semana esse projeto começa a tramitar na Comissão de Orçamento, onde serão analisados critérios técnicos, valores e impacto orçamentário.", informou





Tentativa anterior não avançou

A última proposta de reajuste para os cargos foi apresentada em dezembro de 2022. O projeto previa aumento de 62,16%, com o salário bruto do governador passando de R$ 21.868,14 para R$ 35.462,22.

Para o vice-governador e os secretários estaduais, a remuneração prevista subiria de R$ 18.421,99 para R$ 29.873,81. A proposta não foi aprovada em plenário e acabou arquivada no início de 2023.



O novo debate ainda está em fase inicial. Além da análise da Comissão de Orçamento, o tema deve voltar ao Colégio de Líderes na próxima terça-feira (24), quando os deputados poderão discutir os próximos passos para a elaboração e a votação do projeto.

