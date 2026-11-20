Assembléia Legislativa do RioReginaldo Pimenta/Arquivo O Dia
O assunto foi levado ao Colégio de Líderes pelo presidente da Casa, deputado Douglas Ruas (PL), que também é o governador eleito do estado. Um dos argumentos apresentados para a atualização é que os vencimentos do primeiro escalão do Executivo permanecem sem reajuste desde 2015.
Atualmente, o subsídio bruto mensal do governador é de R$ 21.868,14. Para o vice-governador e os secretários estaduais, o valor é de R$ 18.421,99. Os valores correspondem à remuneração oficial dos cargos e estão mantidos desde a última atualização.
O presidente da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle da Alerj, deputado Gustavo Tutuca (PL), informou para a reportagem de O DIA que houve concordância entre as lideranças partidárias sobre a necessidade de discutir a recomposição salarial.
A partir da próxima semana, a proposta começa a tramitar na comissão. Segundo Tutuca, serão avaliados critérios técnicos, os valores que poderão ser estabelecidos e o impacto da medida nas contas públicas estaduais.
A discussão também considera o calendário da mudança de governo. A intenção é avançar na análise ainda neste ano para que uma eventual atualização possa valer no início da próxima gestão. Caso não haja definição neste período, os vencimentos poderão permanecer sem correção por mais quatro anos.
Tentativa anterior não avançou
O novo debate ainda está em fase inicial. Além da análise da Comissão de Orçamento, o tema deve voltar ao Colégio de Líderes na próxima terça-feira (24), quando os deputados poderão discutir os próximos passos para a elaboração e a votação do projeto.
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