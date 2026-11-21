Policiais detiveram homem no Parque Madureira - Luciano Belford / Arquivo O Dia

Policiais detiveram homem no Parque MadureiraLuciano Belford / Arquivo O Dia

Publicado 21/11/2026 09:25

Policiais militares detiveram um homem por agressão e ameaça contra a companheira, no Parque Madureira, na Zona Norte do Rio, na noite desta sexta-feira (20). De acordo com a corporação, ele permaneceu preso pelos crimes.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe de agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) recebeu um acionamento para uma ocorrência de violência doméstica no parque, localizado na Rua Soares Caldeira, em Madureira. No local, os PMs detiveram o suspeito e o encaminharam à 40ª DP (Honório Gurgel).

A PM informou que o homem seguiu preso na delegacia à disposição da Justiça.

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio apontam um aumento nos casos de lesão corporal contra mulheres no estado em 2026. O levantamento identificou que, de janeiro a junho desse ano, ocorreram 22.453 registros. No mesmo período do ano passado, houve 21.336, representando crescimento de 5,2% nesse delito.

A pena por agressão contra a mulher no contexto da Lei Maria da Penha, conforme foi identificado no caso desta sexta-feira (20), varia conforme o tipo de crime e a gravidade dos ferimentos, sendo de 2 a 5 anos de prisão para a lesão corporal leve qualificada.

Busca por suspeito de feminicídio

O Disque Denúncia divulgou um cartaz, na madrugada deste sábado (21), pedindo informações que auxiliem o encontro de Lucas Guilherme dos Santos , de 25 anos. O homem é considerado foragido da Justiça por suspeita de matar a ex-companheira Victoria Hellen Vieira Costa, também de 25 anos, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio.

A vítima morreu na noite da última terça-feira (17), após dar entrada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, ainda na Zona Oeste, com parada cardiorrespiratória. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as equipes médicas tentaram reanimá-la, mas ela não resistiu.

Familiares afirmam que Victoria foi agredida pelo ex-companheiro. Conforme os relatos, ela teria recebido uma ligação e saído de casa para encontrar o suspeito na residência dele, localizada na comunidade 77, em Padre Miguel. A jovem teria ido ao local para resolver uma situação com Lucas e, segundo a família, acabou sendo brutalmente agredida. O crime teria ocorrido na frente da filha da vítima, de apenas 9 anos.

Os parentes também ressaltam que Victoria vivia sob abuso por parte do ex e havia recebido ameaças pouco antes de ser agredida.

O Disque Denúncia pede ajuda da sociedade para localizar o suspeito. Para informações sobre seu paradeiro, as pessoas podem utilizar o Disque Denúncia do Rio de Janeiro pelo telefone 2253-1177. O serviço opera 24 horas por dia, todos os dias da semana, e garante total anonimato para quem ligar.

Além disso, é possível enviar informações através: do aplicativo do Disque Denúncia RJ; do WhatsApp Anonimizado, pelo número (021) 2253-1177, que que oculta ou altera traços que podem identificar os denunciantes; ou pelo número 0300-253-1177.