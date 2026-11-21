Guilherme Leonardo de Souza Rosa e Clayton Matheus da Silva foram aprovados - Divulgação

Guilherme Leonardo de Souza Rosa e Clayton Matheus da Silva foram aprovadosDivulgação

Publicado 21/11/2026 09:29





Alunos do Projeto ViDançar, os garotos agora enfrentam um novo desafio: viabilizar a mudança para Joinville, em Santa Catarina, onde funciona a escola. As famílias, que têm baixa renda, precisam de ajuda para custear passagens aéreas e despesas com aluguel durante o período de adaptação. Para arrecadar recursos, foi criada uma campanha na plataforma Vakinha, aberta a contribuições.



A aprovação representa o reconhecimento de uma trajetória marcada por dedicação, disciplina e persistência, além da oportunidade de ingressar em uma formação profissional de dança desde a infância. Para Guilherme, a conquista tem um significado especial. Ele participou da seletiva anteriormente, mas não conseguiu a vaga. Na segunda tentativa, garantiu seu lugar na instituição.



Clayton, por sua vez, foi aprovado logo na primeira participação. O menino é aluno da Escola Municipal Campos Elíseos, unidade parceira do ViDançar, onde o projeto oferece aulas de balé e amplia o acesso à formação artística para crianças e adolescentes da região.



A mudança para Santa Catarina é considerada fundamental para que os dois possam dar continuidade ao treinamento e aproveitar a oportunidade conquistada. Sem condições de arcar sozinhas com os custos, as famílias buscam apoio de pessoas interessadas em contribuir para que os meninos consigam iniciar uma nova etapa de suas vidas. Do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, e de Campos Elíseos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, dois meninos de 10 anos conquistaram uma oportunidade de transformar o futuro por meio da dança. Guilherme Leonardo de Souza Rosa e Clayton Matheus da Silva foram aprovados na seletiva da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil , considerada uma das principais instituições de formação de bailarinos do país.Alunos do Projeto ViDançar, os garotos agora enfrentam um novo desafio: viabilizar a mudança para Joinville, em Santa Catarina, onde funciona a escola. As famílias, que têm baixa renda, precisam de ajuda para custear passagens aéreas e despesas com aluguel durante o período de adaptação. Para arrecadar recursos, foi criada uma campanha na plataforma Vakinha, aberta a contribuições.A aprovação representa o reconhecimento de uma trajetória marcada por dedicação, disciplina e persistência, além da oportunidade de ingressar em uma formação profissional de dança desde a infância. Para Guilherme, a conquista tem um significado especial. Ele participou da seletiva anteriormente, mas não conseguiu a vaga. Na segunda tentativa, garantiu seu lugar na instituição.Clayton, por sua vez, foi aprovado logo na primeira participação. O menino é aluno da Escola Municipal Campos Elíseos, unidade parceira do ViDançar, onde o projeto oferece aulas de balé e amplia o acesso à formação artística para crianças e adolescentes da região.A mudança para Santa Catarina é considerada fundamental para que os dois possam dar continuidade ao treinamento e aproveitar a oportunidade conquistada. Sem condições de arcar sozinhas com os custos, as famílias buscam apoio de pessoas interessadas em contribuir para que os meninos consigam iniciar uma nova etapa de suas vidas.

Projeto atende mais de 400 pessoas

Criado em 2010, o Projeto ViDançar começou no Complexo do Alemão, com uma turma de balé formada por 14 meninas. Ao longo dos anos, a iniciativa ampliou suas atividades e passou a atuar também em Duque de Caxias. Atualmente, mais de 400 pessoas são atendidas.



Além do balé, o projeto oferece aulas de breaking e jazz, reforço escolar em português e matemática, inglês, espanhol, audiovisual e xadrez. A iniciativa também mantém a Rede de Mulheres ViDançar, que promove rodas de conversa e oficinas de costura.



Desde 2013, o ViDançar prepara crianças e adolescentes para audições de escolas profissionalizantes. Cerca de 50 alunos já conseguiram ingressar em instituições como a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, a Escola Estadual de Dança Maria Olenewa (EEDMO), do Theatro Municipal, a Petite Danse, a Escola de Dança Deborah Colker e a Escola de Dança Alice Arja.



O projeto conta com patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Socioambiental, e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Secec-RJ), pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura.