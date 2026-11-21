Wander Luiz Bonfim, de 34 anos - Reprodução / Redes Sociais

Wander Luiz Bonfim, de 34 anosReprodução / Redes Sociais

Publicado 21/11/2026 11:10

Um homem, de 34 anos, morreu ao ser baleado, na noite da última quinta-feira (19), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense . Wander Luiz de Moraes Bonfim, conhecido como Ratinho, foi vítima de uma tentativa de assalto.

O caso aconteceu no bairro Vilar dos Teles. Segundo informações preliminares, Wander estava conduzindo uma moto quando criminosos o abordaram. Os assaltantes teriam atirado, ao menos uma vez, contra ele, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar informou que agentes da corporação isolaram a área e acionaram o Corpo de Bombeiros. Além disso, também chamaram equipes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Nas redes sociais, Wander compartilhava sua rotina como torcedor do Fluminense. Apaixonado pelo Tricolor, ele tinha registros em diferentes estádios de adversários do Brasileirão, como a Vila Belmiro (Santos), o Mineirão (Cruzeiro) e o Nubank Parque (Palmeiras). Núcleos da torcida organizada Força Flu se solidarizaram com a família da vítima.

"Desejamos força aos familiares. Infelizmente, vivemos em um mundo repleto de covardia. Saiba que você está em nosso coração. São João te ama", disse a Força Flu de São João de Meriti.

Wander estaria trabalhando como motociclista de aplicativo no momento do crime. Wanderley Bonfim, conhecido com Ratão, pai da vítima, classificou o caso como "covardia".

"Que Deus te receba de braços abertos, meu filho lindo. Assim que eu te chamava. Ceifaram a vida do meu filho, covardia o que fizeram. Vou cuidar dos meus netos como cuidei de você. Eu te amo", escreveu.

"Deixou um vazio enorme na nossa família! Jamais imaginei um dia que isso poderia acontecer, a gente nunca acha que vai acontecer com um dos nossos. Hoje, a dor da perda nos consome. Você foi levado brutalmente e dói muito. Vai com Deus, Wander Luiz. Nós vamos estar sempre juntos com os príncipes que você deixou", destacou outra parente.

Devido a morte, o evento Samba na Matriz, que seria realizado nesta sexta-feira (20) no calçadão da Rua da Matriz, no Centro de São João de Meriti, foi cancelado.

"Com muito pesar, viemos comunicar ao nosso público que não teremos o nosso Samba da Matriz, devido ao luto da perda irreparável do Wander, vulgo Ratinho, filho do nosso grande amigo Ratão, que foi vítima de mais uma covardia que assola o nosso estado. Desejamos muita força aos familiares e que Deus possa confortar e consolar o coração de todos.

Segundo a Polícia Civil, a perícia foi feita no local do crime e os agentes realizam diligências para esclarecer os fatos e apurar a autoria do crime.

Wander será sepultado, na tarde deste sábado (21), no Cemitério de Vila Rosali, ainda em São João de Meriti.