Reajuste foi anunciado pelo prefeito Eduardo Cavaliere - Arquivo / ATP

Reajuste foi anunciado pelo prefeito Eduardo CavaliereArquivo / ATP

Publicado 21/11/2026 10:23

Prefeitura do Rio aumentou para R$ 850 o valor mensal repassado por criança às creches conveniadas com o município. A medida tem objetivo de beneficiar mais de 46 mil alunos atendidos por 402 unidades distribuídas por todas as regiões da cidade e ampliar os recursos destinados ao custeio das instituições.

O reajuste foi anunciado pelo prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) e contempla os termos de colaboração firmados entre a Secretaria Municipal de Educação e as instituições parceiras. Os recursos são utilizados para cobrir despesas como pagamento de funcionários, alimentação, aquisição de materiais pedagógicos e manutenção dos espaços.

Segundo a prefeitura, a atualização do valor busca contribuir para a continuidade das atividades das creches e dar suporte às instituições responsáveis pelo atendimento de crianças na primeira infância. As unidades conveniadas integram a rede de educação infantil do município e atendem famílias que dependem do serviço.

Cavaliere afirmou que a medida tem como objetivo fortalecer o funcionamento das instituições e ampliar o investimento no desenvolvimento infantil.

"Essa iniciativa é uma forma de fortalecer a rede de creches parceiras e investir no cuidado e no desenvolvimento das nossas crianças. É um recurso importante para apoiar o trabalho dessas instituições e garantir melhores condições para receber e educar a nossa futura geração", declarou.

O secretário municipal de Educação, Hugo Nepomuceno, também comentou o reajuste e destacou a importância dos recursos para a rede de ensino.

"Mais uma importante decisão da prefeitura e da secretaria. O investimento chega para reforçar nosso compromisso com a educação e assegurar um futuro cada vez melhor para nossas crianças", afirmou.

As 402 creches conveniadas estão distribuídas por diferentes bairros da capital e atendem mais de 46 mil crianças. Com a atualização do repasse, a administração municipal pretende contribuir para a manutenção dos serviços prestados pelas instituições, que oferecem atividades educativas, alimentação e cuidados durante a jornada das crianças.

O valor de R$ 850 corresponde ao repasse mensal por aluno e é destinado às unidades parceiras, responsáveis pela administração dos recursos e pelas despesas relacionadas ao funcionamento dos estabelecimentos.

Em setembro, a Prefeitura do Rio lançou a política Pequenos Cariocas, que integra ações de 18 órgãos municipais para acompanhar crianças desde a gestação até os seis anos. A iniciativa monitora aproximadamente 130 mil crianças, gestantes e puérperas, com ações voltadas a áreas como saúde, educação, assistência social e alimentação. A medida busca ampliar a articulação entre os serviços públicos destinados à primeira infância.