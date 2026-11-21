Maurice Nelson esteve no Cristo Redentor durante a viagemReprodução / Redes sociais
Em publicações, Nelson mostrou momentos da viagem e imagens de pontos turísticos da cidade, como no Cristo Redentor e na Escadaria Selarón. Ele também mantinha um canal na internet em que compartilhava experiências pelo mundo e se apresentava como morador do estado de Michigan, nos Estados Unidos.
A viagem, no entanto, terminou de forma trágica na madrugada de sexta-feira (20). O turista foi abordado por dois criminosos em uma motocicleta na Rua dos Inválidos, na altura do número 176, em frente ao Hotel Fluminense. Segundo testemunhas, um dos bandidos desceu do veículo, empurrou a vítima no chão e efetuou um disparo na região do tórax. Os assassinos fugiram após a ação.
Imagens de câmeras de segurança registraram a abordagem. O condutor da motocicleta estava com o rosto coberto, enquanto o passageiro foi o responsável pelo tiro. A vítima estava sozinha no momento do ataque.
Confira o vídeo:
Vídeo registra abordagem criminosa que matou turista estrangeiro no Rio— Jornal O Dia (@jornalodia) November 20, 2026
Reprodução: Gabriel Empresa de Segurança https://t.co/kTDLhwhzh5
Um funcionário de um estabelecimento comercial presenciou parte da ocorrência e acionou policiais militares. Agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) encontraram Nelson ferido na região das costelas e prestaram os primeiros socorros, com auxílio de pessoas que estavam no local.
O turista foi levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, e encaminhado diretamente ao centro cirúrgico. Ele morreu pouco depois de dar entrada na unidade, às 6h30.
De acordo com informações policiais, Nelson estava sem documentos de identificação. O celular, um iPhone 17, e R$ 800 em dinheiro foram recolhidos e encaminhados à delegacia. Os pertences ficaram sob responsabilidade da polícia para os procedimentos necessários.
A ocorrência foi inicialmente registrada na 5ª DP (Mem de Sá) e encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável pela investigação. A perícia esteve no local, e os agentes buscam imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os envolvidos. A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) também foi comunicada.
Até o momento, não há informações sobre suspeitos presos. A Polícia Civil realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os autores.
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