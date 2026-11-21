Maurice Nelson esteve no Cristo Redentor durante a viagem - Reprodução / Redes sociais

Maurice Nelson esteve no Cristo Redentor durante a viagemReprodução / Redes sociais

Publicado 21/11/2026 11:51

Vídeo registra abordagem criminosa que matou turista estrangeiro no Rio

Reprodução: Gabriel Empresa de Segurança https://t.co/kTDLhwhzh5 — Jornal O Dia (@jornalodia) November 20, 2026

Um funcionário de um estabelecimento comercial presenciou parte da ocorrência e acionou policiais militares. Agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) encontraram Nelson ferido na região das costelas e prestaram os primeiros socorros, com auxílio de pessoas que estavam no local.O turista foi levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, e encaminhado diretamente ao centro cirúrgico. Ele morreu pouco depois de dar entrada na unidade, às 6h30.De acordo com informações policiais, Nelson estava sem documentos de identificação. O celular, um iPhone 17, e R$ 800 em dinheiro foram recolhidos e encaminhados à delegacia. Os pertences ficaram sob responsabilidade da polícia para os procedimentos necessários.A ocorrência foi inicialmente registrada na 5ª DP (Mem de Sá) e encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável pela investigação. A perícia esteve no local, e os agentes buscam imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os envolvidos. A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) também foi comunicada.Até o momento, não há informações sobre suspeitos presos. A Polícia Civil realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os autores.