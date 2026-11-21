Agatha Silva Santos de Souza morreu nesta sexta-feira (20) - Reprodução / Redes Sociais

Agatha Silva Santos de Souza morreu nesta sexta-feira (20)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 21/11/2026 12:33 | Atualizado 21/11/2026 14:18

A jovem teria ingerido bebidas alcoólicas e entrou no mar, mas não conseguiu deixar o local sozinha. Banhistas conseguiram retirá-la da água antes da chegada dos bombeiros. Agatha boiava perto da Pedra do Pontal.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada estando em grau 6 de afogamento, ou seja, com parada cardiorrespiratória. A Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa) destaca que o índice é o mais grave possível, com chance de mortalidade elevada.

Os bombeiros fizeram manobras de reanimação e conseguiram constatar pulso na jovem, às 7h15. Por volta das 7h30, os militares colocaram a vítima em um helicóptero e a levaram para o Hospital da Lagoa, na Zona Sul do Rio.

Posteriormente, uma ambulância do quartel do Humaitá a transferiu para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, também na Zona Sul. Em nota enviada à reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a paciente deu entrada em estado gravíssimo. Horas depois, ela veio a óbito.

Ao O DIA, o assistente de marketing Vitor Henrique, 21, contou que a amiga não tinha o costume de se aventurar no mar porque tinha medo.

"Ela não era muito de beber, mas, pelo o que a mãe dela me falou, ela foi para esse luau e bebeu. Não era de se aventurar e nem de se atiçar porque, em muitas vezes, tinha medo de entrar na água. Não sei porque, mas ela se arriscou. Ela tinha planos e muitos objetivos, um dia antes estava indo trabalhar normalmente. Não consigo acreditar que isso está acontecendo", lamentou.

Vitor definiu a amiga como uma pessoa batalhadora. Ambos viveram a infância na localidade conhecida como Morada dos Sonhos, em Santa Cruz, também na Zona Oeste do Rio.

"Agatha era maravilhosa. Muito sonhadora. Era como uma irmã para mim e para meus outros amigos. Nascemos e fomos criados em uma realidade muito humilde. Passamos pro muitos momentos. Representava a esperança de um futuro melhor, de uma melhora de vida", destacou.

Ainda de acordo com o amigo, a jovem já havia passado por um sofrimento recente, com a perda de um bebê. "Ela perdeu no começo do ano. Nasceu com uma deficiência e desde então sabíamos que a vinda dela seria rápida. Foi um choque para todos. Ela ficou muito mal. Foi bem difícil para todos nós", completou.

O caso foi registrado na 14ª DP (Leblon) e o corpo de Agatha encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). De acordo com a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Ainda não há informações sobre o enterro de Agatha.