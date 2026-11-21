Motocicleta roubada recuperada por policiais do Recom na Alameda São Boaventura, no Fonseca - Divulgação PMRJ

Motocicleta roubada recuperada por policiais do Recom na Alameda São Boaventura, no FonsecaDivulgação PMRJ

Publicado 21/11/2026 12:25 | Atualizado 21/11/2026 13:57

Uma motocicleta com registro de roubo foi recuperada por policiais do Recom, na manhã deste sábado (21) , na Alameda São Boaventura, no Fonseca, em Niterói. Um homem que estava com o veículo acabou detido após alerta de populares. A identificação dele ainda não foi divulgada.

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Com ferimentos provocados por uma queda, o suspeito recebeu atendimento dos bombeiros e seguiu para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no mesmo bairro. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.



O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca). Autuado por receptação, ele responderá em liberdade. Com ferimentos provocados por uma queda, o suspeito recebeu atendimento dos bombeiros e seguiu para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no mesmo bairro. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca). Autuado por receptação, ele responderá em liberdade.

A reportagem de O DIA tenta localizar a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação.

Turista morto a tiros no Centro



O turista norte-americano Maurice Nelson compartilhou nas redes sociais registros de sua passagem pelo Rio de Janeiro, incluindo uma foto no Cristo Redentor, um dia antes de morrer baleado na região da Lapa, no Centro da cidade. O homem, que utilizava o nome Organic Mo na internet, estava no Brasil pela primeira vez e havia chegado à capital fluminense dois dias antes do crime.

Em publicações, Nelson mostrou momentos da viagem e imagens de pontos turísticos da cidade. Ele também mantinha um canal na internet em que compartilhava experiências pelo mundo e se apresentava como morador do estado de Michigan, nos Estados Unidos.

A viagem, no entanto, terminou de forma trágica na madrugada de sexta-feira (20). O turista foi abordado por dois criminosos em uma motocicleta na Rua dos Inválidos, na altura do número 176, em frente ao Hotel Fluminense. Segundo testemunhas, um dos bandidos desceu do veículo, empurrou a vítima no chão e efetuou um disparo na região do tórax. Os assassinos fugiram após a ação.



Imagens de câmeras de segurança registraram a abordagem. O condutor da motocicleta estava com o rosto coberto, enquanto o passageiro foi o responsável pelo tiro. A vítima estava sozinha no momento do ataque.

Um funcionário de um estabelecimento comercial presenciou parte da ocorrência e acionou policiais militares. Agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) encontraram Nelson ferido na região das costelas e prestaram os primeiros socorros, com auxílio de pessoas que estavam no local.

O turista foi levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, e encaminhado diretamente ao centro cirúrgico. Ele morreu pouco depois de dar entrada na unidade, às 6h30.



De acordo com informações policiais, Nelson estava sem documentos de identificação. O celular, um iPhone 17, e R$ 800 em dinheiro foram recolhidos e encaminhados à delegacia. Os pertences ficaram sob responsabilidade da polícia para os procedimentos necessários.



A ocorrência foi inicialmente registrada na 5ª DP (Mem de Sá) e encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável pela investigação. A perícia esteve no local, e os agentes buscam imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os envolvidos. A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) também foi comunicada.