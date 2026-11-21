Tropa de elite apreendeu pistola, munições, carregador e drogas - Divulgação PMRJ

Tropa de elite apreendeu pistola, munições, carregador e drogas Divulgação PMRJ

Publicado 21/11/2026 12:56

Três homens foram presos durante uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), na madrugada deste sábado (21), na comunidade do Jorge Turco, em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio. Um quarto suspeito, que estava armado, conseguiu escapar durante a ação.

LEIA MAIS: Morre jovem de 18 anos que se afogou no Recreio do Bandeirantes



Os presos são Lucas Silva do Nascimento, de 18 anos, Weniton Rezende Rocha, de 27, e Ezequiel Ferreira Culpello, de 21. Segundo a PM, o homem que fugiu teria feito um movimento para apontar uma arma contra os agentes. Um militar reagiu com um disparo, mas não atingiu o suspeito, que escapou em direção à parte alta da comunidade.



A operação começou por volta das 4h. Durante patrulhamento pela Rua Aratangy, os militares abordaram os três homens em um ponto conhecido pela venda de drogas.



Na abordagem, os agentes encontraram uma pistola AREX Delta, calibre 9 mm, carregada com 17 munições, dois rádios comunicadores, dois celulares e materiais suspeitos de serem entorpecentes. Um carregador e um coldre também entraram na lista de apreensões. Os presos são Lucas Silva do Nascimento, de 18 anos, Weniton Rezende Rocha, de 27, e Ezequiel Ferreira Culpello, de 21. Segundo a PM, o homem que fugiu teria feito um movimento para apontar uma arma contra os agentes. Um militar reagiu com um disparo, mas não atingiu o suspeito, que escapou em direção à parte alta da comunidade.A operação começou por volta das 4h. Durante patrulhamento pela Rua Aratangy, os militares abordaram os três homens em um ponto conhecido pela venda de drogas.Na abordagem, os agentes encontraram uma pistola AREX Delta, calibre 9 mm, carregada com 17 munições, dois rádios comunicadores, dois celulares e materiais suspeitos de serem entorpecentes. Um carregador e um coldre também entraram na lista de apreensões.

Em nota, a Polícia Civil informou que os três homens foram conduzidos por policiais militares à 40ª DP (Honório Gurgel). Na unidade, acabaram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Segundo a corporação, a ocorrência foi encaminhada à Justiça.

Apreensões



A relação de materiais inclui 145 papelotes de maconha, 72 de crack e 48 de cocaína, além de outras porções dessas substâncias comercializadas em diferentes valores. A equipe também recolheu 25 frascos de lança-perfume, 40 de loló e 35 unidades de ecstasy.



O levantamento da ocorrência aponta valor parcial estimado de R$ 19.760 para o material apreendido. O cálculo considera o armamento, as munições e parte das drogas, mas deixa de fora os celulares, rádios comunicadores, coldre e substâncias sem preço informado.



A reportagem de O DIA tenta localizar as defesas dos suspeitos. O espaço está aberto para manifestações.

Turista morto a tiros no Centro





O turista norte-americano Maurice Nelson compartilhou nas redes sociais registros de sua passagem pelo Rio de Janeiro, incluindo uma foto no Cristo Redentor, um dia antes de morrer baleado na região da Lapa, no Centro da cidade. O homem, que utilizava o nome Organic Mo na internet, estava no Brasil pela primeira vez e havia chegado à capital fluminense dois dias antes do crime.

Em publicações, Nelson mostrou momentos da viagem e imagens de pontos turísticos da cidade. Ele também mantinha um canal na internet em que compartilhava experiências pelo mundo e se apresentava como morador do estado de Michigan, nos Estados Unidos.



A viagem, no entanto, terminou de forma trágica na madrugada de sexta-feira (20). O turista foi abordado por dois criminosos em uma motocicleta na Rua dos Inválidos, na altura do número 176, em frente ao Hotel Fluminense. Segundo testemunhas, um dos bandidos desceu do veículo, empurrou a vítima no chão e efetuou um disparo na região do tórax. Os assassinos fugiram após a ação.



Imagens de câmeras de segurança registraram a abordagem. O condutor da motocicleta estava com o rosto coberto, enquanto o passageiro foi o responsável pelo tiro. A vítima estava sozinha no momento do ataque.

Um funcionário de um estabelecimento comercial presenciou parte da ocorrência e acionou policiais militares. Agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) encontraram Nelson ferido na região das costelas e prestaram os primeiros socorros, com auxílio de pessoas que estavam no local.



O turista foi levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, e encaminhado diretamente ao centro cirúrgico. Ele morreu pouco depois de dar entrada na unidade, às 6h30.



De acordo com informações policiais, Nelson estava sem documentos de identificação. O celular, um iPhone 17, e R$ 800 em dinheiro foram recolhidos e encaminhados à delegacia. Os pertences ficaram sob responsabilidade da polícia para os procedimentos necessários.



A ocorrência foi inicialmente registrada na 5ª DP (Mem de Sá) e encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável pela investigação. A perícia esteve no local, e os agentes buscam imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os envolvidos. A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) também foi comunicada.