Homens foram levados para a 36ª DP (Santa Cruz) - Divulgação / Força Municipal

Homens foram levados para a 36ª DP (Santa Cruz)Divulgação / Força Municipal

Publicado 21/11/2026 13:30

Agentes da Força Municipal detiveram dois irmãos, na noite desta sexta-feira (20), depois de uma ocorrência de importunação sexual, na estação do BRT de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. A vítima do caso seria uma adolescente. As identificações dos suspeitos ainda não foram divulgadas.

De acordo com a corporação, as equipes realizavam patrulhamento na região, em horário e local mapeados pela alta incidência dos crimes de roubos e furtos, quando receberam relatos de passageiros de um coletivo acerca de uma discussão seguida de agressão física. Segundo testemunhas, um dos homens teria praticado importunação sexual contra uma adolescente dentro do ônibus, o que provocou a reação dos presentes.

Ao chegarem no local, os agentes encontraram os dois homens envolvidos na confusão. O irmão do suspeito de importunar a adolescente teria se envolvido em uma briga com os passageiros.



As equipes conseguiram conter os dois envolvidos. Ambos foram encaminhados para atendimento médico e, posteriormente, apresentados à 36ª DP (Santa Cruz), onde o suspeito da importunação sexual permaneceu preso.

A reportagem tenta localizar as defesas dos homens envolvidos. O espaço segue aberto para manifestação.

Outras prisões

Na quinta-feira (19), um homem condenado por furto qualificado e procurado pela Justiça de São Paulo foi preso por agentes da Força Municipal , na Avenida República do Paraguai, no Centro do Rio. Segundo a corporação, ele tinha um mandado de prisão em aberto, decorrente de condenação definitiva.

Agentes patrulhavam a região da Praça Tiradentes quando receberam, pelo rádio, um pedido de apoio de outra equipe da corporação. Os guardas foram informados de que um veículo havia trafegado na contramão e fugido de uma tentativa de abordagem.

Durante as buscas, os agentes localizaram o automóvel e iniciaram um acompanhamento, que terminou com a abordagem na Avenida República do Paraguai.



Na identificação dos ocupantes, foi constatado que um deles tinha um mandado de prisão em aberto por furto qualificado, expedido pela Justiça de São Paulo. Os dois foram levados para a 5ª DP (Mem de Sá) e, depois do procedimento na delegacia, o condenado permaneceu preso.

A equipe realizava patrulhamento na região do Jardim de Alah, quando flagrou o momento em que o motorista atingiu o muro da unidade, causando danos à estrutura. Os agentes o abordaram e o conduziram à delegacia. Em depoimento, ele confessou ter furtado o automóvel de um familiar. A informação foi confirmada depois de consulta ao registro de ocorrência de furto, feito pelo proprietário do veículo.

Questionado, o homem relatou ainda que sua intenção era ser preso. Ele foi autuado por dano ao patrimônio público e furto.