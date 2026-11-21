Thaís Maia é suspeita de fazer procedimentos estéticos ilegalmenteDivulgação PCRJ
A prisão aconteceu na quarta-feira (18), durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em três endereços no Jardim Carioca, na Ilha.
Segundo a decisão judicial, Thaís recebeu os agentes no apartamento e informou que o imóvel ao lado, pertencente à mãe dela, era utilizado para realizar procedimentos estéticos. Durante as buscas, os policiais encontraram medicamentos, ampolas, seringas, luvas e outros insumos sobre a mesa de jantar. Parte do material estava guardada na geladeira doméstica, ao lado de alimentos, sem acondicionamento específico.
Entre os itens apreendidos estavam 11 seringas com uma substância oleosa, que ela identificou como óleo de silicone, além de ampolas de Hypocaína, Liporredutora Venus, Triancil, Xylestesin e Lipoless 15. Também foram recolhidos produtos com tirzepatida, clonazepam, atropina, acetilcisteína e Xeomin, uma toxina botulínica do tipo A.
Os agentes também recolheram dispositivos para acesso venoso, adesivos instantâneos, máscaras, jalecos, toucas, luvas, lençóis descartáveis e um celular iPhone. Conforme o documento, havia ainda seringas e luvas aparentemente utilizadas, sem recipiente adequado para o descarte de resíduos de saúde.
Em depoimento, Thaís declarou que cursa Biomedicina e admitiu não possuir receitas médicas, habilitação profissional ou autorização legal para adquirir, armazenar ou aplicar os medicamentos encontrados.
Prisão preventiva
A justiça também considerou o risco de reiteração criminosa e ressaltou que a investigação teve origem em um caso de lesão corporal envolvendo uma vítima que permaneceu internada por mais de 15 dias após passar por um procedimento estético clandestino.
O documento judicial menciona ainda que Thaís aparece em pelo menos outros três procedimentos investigativos. A magistrada entendeu que a manutenção da prisão é necessária para garantir a ordem pública e evitar que outras pessoas sejam expostas aos riscos dos procedimentos.
A investigação é conduzida pela 37ª DP (Ilha do Governador).
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