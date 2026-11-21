Thaís Maia é suspeita de fazer procedimentos estéticos ilegalmente - Divulgação PCRJ

Thaís Maia é suspeita de fazer procedimentos estéticos ilegalmenteDivulgação PCRJ

Publicado 21/11/2026 13:50

A Justiça decretou a prisão preventiva de Thaís Maia da Silva, investigada por realizar procedimentos estéticos invasivos sem habilitação profissional na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. A decisão foi proferida na tarde desta sexta-feira (20) , durante audiência de custódia. Na casa utilizada pela mulher, policiais civis encontraram medicamentos, substâncias injetáveis e materiais hospitalares armazenados de forma irregular.

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A prisão aconteceu na quarta-feira (18), durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em três endereços no Jardim Carioca, na Ilha.



Segundo a decisão judicial, Thaís recebeu os agentes no apartamento e informou que o imóvel ao lado, pertencente à mãe dela, era utilizado para realizar procedimentos estéticos. Durante as buscas, os policiais encontraram medicamentos, ampolas, seringas, luvas e outros insumos sobre a mesa de jantar. Parte do material estava guardada na geladeira doméstica, ao lado de alimentos, sem acondicionamento específico.



Entre os itens apreendidos estavam 11 seringas com uma substância oleosa, que ela identificou como óleo de silicone, além de ampolas de Hypocaína, Liporredutora Venus, Triancil, Xylestesin e Lipoless 15. Também foram recolhidos produtos com tirzepatida, clonazepam, atropina, acetilcisteína e Xeomin, uma toxina botulínica do tipo A.



Os agentes também recolheram dispositivos para acesso venoso, adesivos instantâneos, máscaras, jalecos, toucas, luvas, lençóis descartáveis e um celular iPhone. Conforme o documento, havia ainda seringas e luvas aparentemente utilizadas, sem recipiente adequado para o descarte de resíduos de saúde.



Em depoimento, Thaís declarou que cursa Biomedicina e admitiu não possuir receitas médicas, habilitação profissional ou autorização legal para adquirir, armazenar ou aplicar os medicamentos encontrados.

A prisão aconteceu na quarta-feira (18), durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em três endereços no Jardim Carioca, na Ilha.Segundo a decisão judicial, Thaís recebeu os agentes no apartamento e informou que o imóvel ao lado, pertencente à mãe dela, era utilizado para realizar procedimentos estéticos. Durante as buscas, os policiais encontraram medicamentos, ampolas, seringas, luvas e outros insumos sobre a mesa de jantar. Parte do material estava guardada na geladeira doméstica, ao lado de alimentos, sem acondicionamento específico.Entre os itens apreendidos estavam 11 seringas com uma substância oleosa, que ela identificou como óleo de silicone, além de ampolas de Hypocaína, Liporredutora Venus, Triancil, Xylestesin e Lipoless 15. Também foram recolhidos produtos com tirzepatida, clonazepam, atropina, acetilcisteína e Xeomin, uma toxina botulínica do tipo A.Os agentes também recolheram dispositivos para acesso venoso, adesivos instantâneos, máscaras, jalecos, toucas, luvas, lençóis descartáveis e um celular iPhone. Conforme o documento, havia ainda seringas e luvas aparentemente utilizadas, sem recipiente adequado para o descarte de resíduos de saúde.Em depoimento, Thaís declarou que cursa Biomedicina e admitiu não possuir receitas médicas, habilitação profissional ou autorização legal para adquirir, armazenar ou aplicar os medicamentos encontrados.

Prisão preventiva



Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a magistrada apontou a gravidade concreta das condutas investigadas e o risco à saúde pública. Na decisão, destacou que a suspeita, em tese, mantinha uma estrutura clandestina para realizar procedimentos invasivos em terceiros, utilizando medicamentos sujeitos à vigilância sanitária e produtos sem comprovação de regularidade.



A justiça também considerou o risco de reiteração criminosa e ressaltou que a investigação teve origem em um caso de lesão corporal envolvendo uma vítima que permaneceu internada por mais de 15 dias após passar por um procedimento estético clandestino.



O documento judicial menciona ainda que Thaís aparece em pelo menos outros três procedimentos investigativos. A magistrada entendeu que a manutenção da prisão é necessária para garantir a ordem pública e evitar que outras pessoas sejam expostas aos riscos dos procedimentos.



A investigação é conduzida pela 37ª DP (Ilha do Governador).

A reportagem de O DIA tentou contato por telefone, às 13h06, com o advogado de defesa, Denilson Vasconcellos Pujani, pelo número registrado na OAB/RJ, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.