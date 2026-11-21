Vista de cima da rotatória inaugurada - Beto Drone/Prefeitura do Rio

Vista de cima da rotatória inauguradaBeto Drone/Prefeitura do Rio

Publicado 21/11/2026 14:27 | Atualizado 21/11/2026 14:27

Uma nova rotatória foi inaugurada neste sábado (21) no cruzamento das avenidas Ayrton Senna e Lúcio Costa, na Barra da Tijuca , Zona Sudoeste. A intervenção reorganiza os acessos entre as duas vias e faz parte do Plano de Mobilidade da região, que promete um conjunto de obras com investimentos estimados em aproximadamente R$ 200 milhões.





Com a mudança, motoristas que vêm da Praia da Reserva, no Recreio dos Bandeirantes, podem acessar diretamente a Avenida Ayrton Senna e seguir em direção à Avenida das Américas. Já quem trafega pela Ayrton Senna consegue entrar na Avenida Lúcio Costa, no sentido Zona Sul, sem precisar avançar pela via para fazer o retorno.



A ideia é reduzir os percursos e organizar os movimentos de entrada, saída e retorno no cruzamento. Durante a inauguração, o prefeito Eduardo Cavaliere afirmou que a configuração anterior provocava retenções no trecho, principalmente nos horários de maior movimento.



“Esse é um corredor que sofre muito com o trânsito, que basicamente impacta a vida de todo mundo que circula por aqui. Isso aqui não funcionava. Era um retorno para um lado, sinal para o outro, uma confusão. Quem vinha do Recreio de manhã, era um tal de cortar para um lado, cortar para o outro. E essa é a primeira obra inaugurada do Plano de Mobilidade. Esse primeiro passo está sendo muito bem dado, vai melhorar a fluidez do trânsito aqui, especialmente na hora do rush”, declarou.



Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Wanderson Santos, a intervenção também busca melhorar as condições de travessia no entorno.



“Essa rotatória é importante nesse ponto de encontro entre a Lúcio Costa e a Avenida Ayrton Senna, para que a gente possa dar uma fluidez a quem chega e sai. A ideia é que a gente traga bastante fluidez para essa área aqui, melhorando os engarrafamentos e dando também mais segurança aos pedestres”, disse.



A obra foi executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e recebeu R$ 5,7 milhões em investimentos. Os serviços incluíram a implantação de 196 metros de drenagem e a pavimentação de 13,2 mil metros quadrados.



LEIA MAIS: Amigo lamenta morte de jovem por afogamento: 'Maravilhosa e sonhadora' Com a mudança, motoristas que vêm da Praia da Reserva, no Recreio dos Bandeirantes, podem acessar diretamente a Avenida Ayrton Senna e seguir em direção à Avenida das Américas. Já quem trafega pela Ayrton Senna consegue entrar na Avenida Lúcio Costa, no sentido Zona Sul, sem precisar avançar pela via para fazer o retorno.A ideia é reduzir os percursos e organizar os movimentos de entrada, saída e retorno no cruzamento. Durante a inauguração, o prefeito Eduardo Cavaliere afirmou que a configuração anterior provocava retenções no trecho, principalmente nos horários de maior movimento.“Esse é um corredor que sofre muito com o trânsito, que basicamente impacta a vida de todo mundo que circula por aqui. Isso aqui não funcionava. Era um retorno para um lado, sinal para o outro, uma confusão. Quem vinha do Recreio de manhã, era um tal de cortar para um lado, cortar para o outro. E essa é a primeira obra inaugurada do Plano de Mobilidade. Esse primeiro passo está sendo muito bem dado, vai melhorar a fluidez do trânsito aqui, especialmente na hora do rush”, declarou.Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Wanderson Santos, a intervenção também busca melhorar as condições de travessia no entorno.“Essa rotatória é importante nesse ponto de encontro entre a Lúcio Costa e a Avenida Ayrton Senna, para que a gente possa dar uma fluidez a quem chega e sai. A ideia é que a gente traga bastante fluidez para essa área aqui, melhorando os engarrafamentos e dando também mais segurança aos pedestres”, disse.A obra foi executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e recebeu R$ 5,7 milhões em investimentos. Os serviços incluíram a implantação de 196 metros de drenagem e a pavimentação de 13,2 mil metros quadrados.

Outras obras prometidas

O Plano de Mobilidade da Zona Sudoeste prevê outras intervenções na Barra da Tijuca, no Recreio dos Bandeirantes e na Barra Olímpica.



Na Avenida Ayrton Senna, estão previstas a ampliação da ponte sobre o Canal do Arroio Fundo, entre a Barra e Jacarepaguá, e a reorganização dos acessos entre os shoppings Casa Shopping e Via Parque. A ponte passará de quatro para seis faixas no sentido Linha Amarela e também terá espaço destinado a pedestres e ciclistas. Já a mudança nas chamadas agulhas busca dar continuidade à terceira faixa da avenida.



Na região do Jardim Oceânico, o projeto prevê a construção de uma via às margens do Canal de Marapendi, do lado oposto à Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso. A pista fará a ligação com a Avenida Armando Lombardi e será uma alternativa à Avenida Lúcio Costa. A conexão também será integrada à nova rotatória, reduzindo a necessidade de utilizar o retorno da Avenida das Américas próximo ao Città América.



No Recreio dos Bandeirantes, está prevista uma passagem inferior na Avenida Alfredo Baltazar da Silveira, na altura do condomínio Barra Bali. A estrutura permitirá o acesso à Barra da Tijuca sem a necessidade de passar pela rotatória existente. O plano inclui ainda uma alça de acesso entre a Avenida das Américas e a Avenida Salvador Allende.



Na Barra Olímpica, a Avenida Salvador Allende terá mudanças nos retornos e semáforos próximos à estação Asa Branca do BRT. O projeto também prevê uma passarela para pedestres na região.