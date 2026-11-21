Fuzil calibre 5,56 e drogas apreendidos por policiais - Divulgação PMRJ

Fuzil calibre 5,56 e drogas apreendidos por policiaisDivulgação PMRJ

Publicado 21/11/2026 18:22



Um homem foi preso durante uma operação policial na comunidade do Anaia Grande, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na manhã deste sábado (21) . O suspeito tentou fugir ao perceber a chegada dos agentes, mas acabou detido dentro de uma casa, na Estrada da Meia-Noite.

Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam uma ação para localizar criminosos envolvidos no ataque a uma viatura do batalhão, na tarde da última quinta-feira (19), na Estrada de Santa Izabel.



Durante o patrulhamento, os agentes encontraram integrantes do tráfico de drogas, que fugiram ao avistar a equipe. Após um cerco tático, um dos suspeitos acabou localizado e preso.



Na residência, os policiais apreenderam um fuzil Colt calibre 5,56, municiado, e grande quantidade de drogas, ainda em processo de contabilização.



A ocorrência foi encaminhada à 75ª DP (Rio do Ouro).

Justiça decreta prisão preventiva de falsa biomédica





A prisão aconteceu na quarta-feira (18), durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em três endereços no Jardim Carioca, na Ilha. A Justiça decretou a prisão preventiva de Thaís Maia da Silva, investigada por realizar procedimentos estéticos invasivos sem habilitação profissional na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. A decisão foi proferida na tarde desta sexta-feira (20), durante audiência de custódia. Na casa utilizada pela mulher, policiais civis encontraram medicamentos, substâncias injetáveis e materiais hospitalares armazenados de forma irregular.A prisão aconteceu na quarta-feira (18), durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em três endereços no Jardim Carioca, na Ilha.

Segundo a decisão judicial, Thaís recebeu os agentes no apartamento e informou que o imóvel ao lado, pertencente à mãe dela, era utilizado para realizar procedimentos estéticos. Durante as buscas, os policiais encontraram medicamentos, ampolas, seringas, luvas e outros insumos sobre a mesa de jantar. Parte do material estava guardada na geladeira doméstica, ao lado de alimentos, sem acondicionamento específico.



Entre os itens apreendidos estavam 11 seringas com uma substância oleosa, que ela identificou como óleo de silicone, além de ampolas de Hypocaína, Liporredutora Venus, Triancil, Xylestesin e Lipoless 15. Também foram recolhidos produtos com tirzepatida, clonazepam, atropina, acetilcisteína e Xeomin, uma toxina botulínica do tipo A.



Os agentes também recolheram dispositivos para acesso venoso, adesivos instantâneos, máscaras, jalecos, toucas, luvas, lençóis descartáveis e um celular iPhone. Conforme o documento, havia ainda seringas e luvas aparentemente utilizadas, sem recipiente adequado para o descarte de resíduos de saúde.