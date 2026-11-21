Kathlen Romeu tinha 24 anos e estava grávida de 4 meses quando morreu - Reprodução/Redes Sociais

Kathlen Romeu tinha 24 anos e estava grávida de 4 meses quando morreuReprodução/Redes Sociais

Publicado 21/11/2026 14:40

O julgamento dos policiais militares Rodrigo Correia de Frias e Marcos Felipe da Silva Salviano, acusados de matar a modelo Kathlen Romeu , acontece nesta quinta-feira (26), no Tribunal de Justiça do Rio. A jovem, de 24 anos, estava grávida de quatro meses quando foi atingida por um tiro de fuzil durante uma ação policial no Complexo do Lins, na Zona Norte, em junho de 2021.

A mãe dela, Jacklline Oliveira, espera que a sessão represente uma resposta à família e à sociedade, que acompanha o caso há mais de cinco anos. Antes da audiência, está prevista uma manifestação em frente ao Fórum, no Centro do Rio.



Ao DIA, Jacklline afirmou que aguarda o que chamou de “reparo social”, com a responsabilização dos agentes envolvidos. Para ela, a luta por justiça também representa a preservação da memória da filha e do neto.



“Existe uma memória que precisa ser lembrada, respeitada e honrada, e para isso lutamos arduamente há cinco anos e cinco meses, para que os policiais que assassinaram minha filha e meu neto sejam punidos com o máximo rigor da lei”, declarou.



A mãe também ressaltou a expectativa de que a sociedade se mobilize em torno do julgamento e que os jurados reconheçam a gravidade do caso. “Precisamos confiar que a sociedade civil que chorou com essa covardia seja a mesma a nos ajudar a reparar essa barbárie incomensurável, da qual esse tiro de fuzil acertou eles e a nós para sempre”, afirmou.



Jacklline disse ainda que a esperança de uma decisão favorável é o que a mantém na luta. “Sou movida pelo amor a eles e entrei no tribunal com esperança de que tudo que fizemos terá uma grande resposta positiva”, completou.

Kathlen foi baleada no dia 8 de junho de 2021, enquanto caminhava com a avó, Sayonara Oliveira, no Lins de Vasconcelos. Na ocasião, policiais militares realizavam uma ação na região. Os agentes alegaram que houve confronto com criminosos, mas a investigação apontou que a jovem foi atingida por um disparo feito pelos policiais.



Ela chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu. A jovem estava grávida de 13 semanas. O bebê também morreu.



Em março de 2025, a juíza Elizabeth Machado Louro, da 2ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), decidiu que os dois policiais deveriam ser submetidos a júri popular. A magistrada considerou que havia elementos suficientes para que os agentes respondessem pelas acusações diante dos jurados, incluindo provas técnicas produzidas durante a investigação.



O processo também teve desdobramentos relacionados à alteração da cena do crime. Em março deste ano, Rodrigo, Marcos e o policial militar Rafael Chaves de Oliveira foram condenados a dois anos e 15 dias de prisão, em regime aberto, por fraude processual. A decisão apontou que os agentes alteraram o local antes da chegada da perícia.



Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), Rafael retirou cartuchos de munição apresentados por Rodrigo na delegacia, com a anuência de Marcos. A ação teria sido realizada para sustentar a versão de que Kathlen morreu durante um confronto entre policiais e criminosos. Os três foram condenados após recurso do Ministério Público contra uma absolvição anterior na Justiça Militar.



O julgamento desta quinta-feira será uma nova etapa do processo, agora voltada à responsabilização criminal pelas mortes. A expectativa da família é que a decisão dos jurados reconheça a responsabilidade dos policiais e represente uma resposta à violência que interrompeu a vida da jovem e do bebê.



Jacklline encerrou a mensagem reforçando que a luta é movida pelo amor à filha e ao neto. “Aguardo esse reparo social que minimamente podemos chamar de justiça, pois, se assim fosse, minha filha e meu neto estariam aqui”, disse. “Justiça por Kathlen Romeu e seu bebê.”

O DIA tenta localizar as defesas dos acusados, mas ainda não obteve respostas. O espaço segue aberto para qualquer manifestação.