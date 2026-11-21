A competição mundial de resgate e salvamento reúne cerca de 300 profissionais de 18 países no Riocentro, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. O World Rescue Challenge 2026 (WRC), realizado pela primeira vez no Brasil, segue até domingo (22) e coloca equipes de diferentes partes do mundo à prova em simulações de acidentes de trânsito e atendimento a vítimas de trauma. A entrada é gratuita.

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Organizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), o evento é considerado uma das principais disputas internacionais do setor. Durante quatro dias, os participantes enfrentam situações que exigem técnicas para retirar vítimas presas às ferragens e prestar os primeiros atendimentos médicos.



As provas avaliam a capacidade técnica dos profissionais, a rapidez na tomada de decisões, a integração entre os integrantes das equipes e a aplicação de procedimentos de emergência. A iniciativa também busca promover o intercâmbio de experiências e aprimorar as técnicas utilizadas em ocorrências reais.



O Brasil participa da disputa com representantes de cinco estados. O Rio de Janeiro é representado por uma dupla de atendimento pré-hospitalar e uma equipe feminina de salvamento veicular, apontada como a única formada exclusivamente por mulheres na competição.



À frente do grupo, a capitã Panza, comandante da equipe feminina do CBMERJ, contou que a preparação para o desafio começou há aproximadamente um ano e meio. Campeãs da seletiva estadual, as bombeiras garantiram a classificação para representar a corporação no torneio internacional.



"Estamos nos preparando há mais ou menos um ano e meio, com treinamentos intensos de corte de veículos, extração de vítimas e diferentes técnicas em cenários bastante complexos, com pouco tempo para executar os procedimentos. Chegamos à competição cada vez mais preparadas para demonstrar nosso trabalho", explicou.



A oficial também destacou a importância da presença feminina em uma disputa internacional desse porte. Para ela, representar a corporação, o estado e o país significa também incentivar outras mulheres a ocuparem espaços historicamente menos acessíveis.



"A gente se sente muito feliz de poder representar não só a nossa corporação, nosso estado e nosso país, mas também todas as mulheres que vibram por nós e que têm em nós um exemplo, uma inspiração para conquistar espaços que antes não eram tão ocupados por nós", afirmou.



Segundo Panza, os treinamentos reproduzem situações encontradas no cotidiano dos socorristas. A experiência adquirida nas ruas também contribui para aperfeiçoar as técnicas utilizadas nas simulações.



"O desafio acaba sendo um motivador, servindo de motor para a gente trabalhar, treinar e se aperfeiçoar cada vez mais", acrescentou.



A capitã ainda ressaltou a oportunidade de aprender com equipes estrangeiras. Segundo ela, alguns países participam do campeonato há 15 ou 20 edições, o que amplia as possibilidades de troca de experiências entre os profissionais.

Organizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), o evento é considerado uma das principais disputas internacionais do setor. Durante quatro dias, os participantes enfrentam situações que exigem técnicas para retirar vítimas presas às ferragens e prestar os primeiros atendimentos médicos.As provas avaliam a capacidade técnica dos profissionais, a rapidez na tomada de decisões, a integração entre os integrantes das equipes e a aplicação de procedimentos de emergência. A iniciativa também busca promover o intercâmbio de experiências e aprimorar as técnicas utilizadas em ocorrências reais.O Brasil participa da disputa com representantes de cinco estados. O Rio de Janeiro é representado por uma dupla de atendimento pré-hospitalar e uma equipe feminina de salvamento veicular, apontada como a única formada exclusivamente por mulheres na competição.À frente do grupo, a capitã Panza, comandante da equipe feminina do CBMERJ, contou que a preparação para o desafio começou há aproximadamente um ano e meio. Campeãs da seletiva estadual, as bombeiras garantiram a classificação para representar a corporação no torneio internacional."Estamos nos preparando há mais ou menos um ano e meio, com treinamentos intensos de corte de veículos, extração de vítimas e diferentes técnicas em cenários bastante complexos, com pouco tempo para executar os procedimentos. Chegamos à competição cada vez mais preparadas para demonstrar nosso trabalho", explicou.A oficial também destacou a importância da presença feminina em uma disputa internacional desse porte. Para ela, representar a corporação, o estado e o país significa também incentivar outras mulheres a ocuparem espaços historicamente menos acessíveis."A gente se sente muito feliz de poder representar não só a nossa corporação, nosso estado e nosso país, mas também todas as mulheres que vibram por nós e que têm em nós um exemplo, uma inspiração para conquistar espaços que antes não eram tão ocupados por nós", afirmou.Segundo Panza, os treinamentos reproduzem situações encontradas no cotidiano dos socorristas. A experiência adquirida nas ruas também contribui para aperfeiçoar as técnicas utilizadas nas simulações."O desafio acaba sendo um motivador, servindo de motor para a gente trabalhar, treinar e se aperfeiçoar cada vez mais", acrescentou.A capitã ainda ressaltou a oportunidade de aprender com equipes estrangeiras. Segundo ela, alguns países participam do campeonato há 15 ou 20 edições, o que amplia as possibilidades de troca de experiências entre os profissionais.

Público acompanha simulações



Além das provas, o público pode acompanhar demonstrações de equipamentos, viaturas e tecnologias utilizadas em operações de salvamento. A programação também inclui palestras técnicas e atividades voltadas à capacitação e à troca de conhecimentos entre profissionais brasileiros e estrangeiros.



O telespectador Iuri Malaquias, de 31 anos, ao O Dia, que acompanhou as atividades, elogiou a organização e o desempenho dos participantes. "O evento está maravilhoso. As extrações rápidas, seguidas das avaliações com base nos protocolos, mesmo diante do cenário, chamam a atenção", comentou.



Questionado sobre a experiência de acompanhar de perto o trabalho dos bombeiros, Iuri afirmou que nunca havia presenciado uma demonstração daquela dimensão.



"Não dessa forma. Poder estar diante de várias equipes e vê-las atuar com diversas técnicas que estudamos é extremamente perfeito. É uma sensação incrível", relatou.



Outro visitante, Luan Martins Viana, de 31 anos, também destacou a oportunidade de acompanhar as demonstrações de perto. Auxiliar de farmácia na Atenção Básica do Sistema Único de Saúde (SUS) e estudante de Enfermagem, ele contou que acompanha a divulgação do campeonato há anos, mas só agora conseguiu participar.



"Eu já via o anúncio desse evento há muitos anos, mas nunca tinha tido a oportunidade de participar. Hoje consegui vir assistir, até porque também sou acadêmico de Enfermagem e gosto muito da área de urgência e emergência", contou.



Luan disse que ficou impressionado com a estrutura e o preparo dos profissionais, além da possibilidade de conhecer equipamentos e técnicas utilizados por equipes brasileiras e estrangeiras.



"É muito bom poder ver de perto a qualidade dos profissionais, os equipamentos atualizados e todo o conhecimento, tanto das técnicas daqui do país quanto das de fora", afirmou.



Entre as atividades que mais chamaram sua atenção estavam as demonstrações de retirada de vítimas de veículos. "O que eu gostei muito foi da utilização dos equipamentos para cortar o veículo. É uma parte que a gente também vê nos filmes, e acompanhar aquilo sendo feito na prática é muito bacana", destacou.

Serviço



- Evento: World Rescue Challenge 2026

- Data: 19 a 22 de novembro

- Local: Riocentro – Pavilhão 3, Avenida Salvador Allende, 6555, Barra da Tijuca

- Entrada: Gratuita







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